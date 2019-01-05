Konseptti gerçek oldu

Konsept otomobiller, firmaların gelecek vizyonunu tanıtmak için ürettiği modellerdir. Firmalar gelecekten günümüze ışınlanmış gibi görünen konseptlerini genellikle fuarlarda sergilemeyi tercih ederler. Böylece yüzbinlerce otomobilseverin yeni ve radikal tasarımlara tepkisini ölçebilirler. Elde edilen bilgiler doğrultusunda söz konusu konseptten yola çıkılarak, yeni üretilecek modellerde değişiklikler ve geliştirmeler yapılır. Konsept otomobilin işi bitince, genellikle firmanın müzesine kaldırılır.

Ancak 2017'de Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenen bir konsept, otomobilseverler tarafından çok beğenilince seri üretimine karar verildi. Honda'nın yüzde 100 elektrikli Urban EV konsept modeli şimdi yollara çıkmak için gün sayıyor. Japon marka, Urban EV modelinin seri üretim versiyonunun dünya tanıtımını 2019 Mart'ında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek. Honda'nın yüzde 100 elektrikli ilk seri üretim modeli olacak Urban EV, 2019 yılının ilk yarısında Avrupa'da satışa sunulacak.

Otomotiv dünyasında konsept modelin seri üretilmesi gibi bir olaya pek sık rastlanmaz. Ancak Honda, bu konuda cesur davrandı. İki yıl gibi kısa bir süre içinde konsept otomobili üretime hazır hale getirdi.

Bu kararında ise konseptin, fuarda otomobilseverler tarafından büyük ilgi görmesi ve ardından gazeteciler tarafından "En iyi konsept otomobil" seçilmesi de etkili oldu.

Geçtiğimiz günlerde yol test sürüşü sırasında görülen seri üretim Urban EV, konsept versiyonundan biraz farklı olacak gibi... Genel olarak Retro görünümünü koruyan modelde artık dört kapı bulunuyor. Konsept modelde dikiz aynaları yerine kullanılan kameralar, seri üretim versiyonda da var. Ön farlar da konsept modeldekiyle aynı görünüyor. Otomobilin son halini görmek için Cenevre Fuarı'nı beklemek gerek.