UFUK SANDIK

Elektrikli otomobil satışları her geçen yıl rekor kırsa da, asıl patlama model sayısının artmasıyla gerçekleşecek. Bugün itibariyle dünyada yaklaşık 100 farklı model elektrikli oto var. Beş yıl içinde model sayısı 500’e ulaşacak

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları 2018'de rekor kırdı. 2017'de 132 bin 800 adet olan satışları yüzde 47 gibi yüksek artışla 195 bin 200 adete ulaştı. Elektrikli otomobil satışları rekor kırsa da, model sayısının az olması talebi olumsuz etkiliyor. Asıl patlamanın model sayısının artması ve şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanması bekleniyor. Bugün dünyada yaklaşık 100 adet elektrikli model satılıyor. Bu sayının 2020 yılına kadar 200 adetin üzerine çıkması bekleniyor. LMC Automotive'in yaptığı araştırmaya göre her yıl satışa sunulacak model sayısı en az yüzde 30 artacak. 2025 yılında elektrikli otomobil sayısı 500 adeti bulacak. Böylece model sayısı beş yıl içinde katlanacak. Sadece bu yıl satışa sunulacak yeni elektrikli modeller şöyle: Audi e-tron, Mercedes EQC, Volvo XC40, Mini E, e-Kia Niro, elektrikli Hyundai Kona, Porsche Taycan, Peugeot e208, DS3 Crossback E, Jaguar XJ, Aston Martin RapidE, Honda Urban EV, Nissan LEAF E-plus, Volkswagen I.D. Neo ve Tesla Model 3. Otomotiv firmaları elektrikli otomobil yatırımları için milyar dolarlar harcıyor. Gelecek 10 yıl içinde firmaların elektrikli otomobiller için yapacağı harcamanın 300 milyar doları bulması bekleniyor. En büyük harcamayı 91 milyar dolarla Volkswagen Grubu yapacak. Onu 42 milyar dolarla Daimler takip ediyor. Güney Koreli Hyundai- Kia elektrikli otomobillere 20 milyar dolar, Toyota 13.5 milyar dolar, Ford 11 milyar dolar, Fiat-Chrysler, Tesla, Renault-Nissan 10 milyar dolar, General Motors 8 milyar dolar ve BMW 6.5 milyar dolar yatırım yapacak.



TÜRKİYE'DE 8 YILDA 632 ADET SATILDI

Türkiye'de 2012'den bu yana uygulanan teşviklere rağmen elektrikli otomobil satışları oldukça düşük. 2018'de 155 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Son sekiz yıldaki toplam satış ise sadece 632 adet oldu. Satışların düşük olmasının nedeni elektrikli oto fiyatlarının yüksek, şarj istasyonu sayısının ise yetersiz olması gösteriliyor. Ayrıca pazarda satılan elektrikli model sayısının az olması da satışları olumsuz etkiliyor. Bugün itibariyle elektrikli Renault ZOE, BMW i3, Smart EQ ve Jaguar i-PACE modelleri satılıyor. Avrupa'da en fazla şarj istasyonu 83 bin adetle Hollanda'da bulunuyor. Bu ülkeyi 37 bin 405 adet ile Almanya, 34 bin 558 adet ile Fransa takip ediyor. Türkiye'deki şarj istasyonu sayısı ise 1500 adet. Elektrikli otoda daha çok yolumuz var.