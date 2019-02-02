Dikiz aynası yerine kamera

Otomobilde ayna devrimi yaşanıyor. Konvansiyonel yan aynalar yerine küçük kameralar kullanılmasından sonra şimdi de dikiz aynasında kamera dönemi başladı. Otomobilin arka camına monte edilen yüksek çözünürlüklü kamera, gerçek zamanlı görüntüyü dikiz aynasına aktarıyor

Trafikte güvenli sürüş için vazgeçilmez aksesuvarlardan biri olan dikiz aynası fikri 110 yıl önce ortaya atıldı. İlk İngiliz otomobil yarış pilotu Dorothy Levitt, 1909 yılında yazdığı Kadın ve Otomobil adlı kitapta dikiz aynasından söz etti. Kadınları otomobil kullanmaya teşvik ettiği kitapta, sürücülere arkadaki trafiği görebilmeleri için makyaj aynası kullanmalarını öğütledi. Levitt, İngiltere'de tanınan bir isimdi. İngiltere Kraliçesi Elizabeth de dahil olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kadınlarına otomobil sürmeyi o öğretti. Levitt'in dikiz aynası fikrini ilk uygulayan ise Amerikalı yarış pilotu oldu. Ray Harroun, 1911'de Indianapolis'te düzenlenen motorsporları yarışlarında kendi tasarımı olan otomobilde ayna kullandı. Diğer otomobillerde pilot dışında bir de teknisyen vardı. Görevi arkadaki araçlarla ilgili pilota bilgi vermekti. Harroun, ayna sayesinde tek kişi yarışmanın avantajını kullanmış oldu. Böylece otomobillerde dikiz aynası kullanımının önünü açtı. Günümüzde ise işlevi değil ama dikiz aynasının teknolojisi değişti. Önce yan aynalar dijital ekrana dönüştü. Audi ve Lexus ilk kez seri üretim otomobillerde konvansiyonel yan aynalar yerine küçük kameralar kullanmaya başladı.



DİJİTAL EKRANA DÖNÜŞÜYOR

Şimdi de dikiz aynasında devrim yaratacak bir başka dönüşüm yaşanıyor. Toyota yenilenen SUV modeli Rav4'te ilk kez kameralı dikiz aynasına yer verdi. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak gibi kullanılabiliyor. Ya da daha geniş bir açıya sahip dijital ekran olabiliyor. Otomobilin arka camına monte edilen yüksek çözünürlüklü kamera sadece bir düğmeye dokunmanızla gerçek zamanlı görüntüyü dikiz aynasına aktarmaya başlıyor. Yeni kameralı dikiz aynası, daha iyi bir çevre görüş açısı sağlıyor. Bir otomobilin arkasına iri yarı üç kişi bindiğinde dikiz aynası işlevini yitirir. Sürücü arkadaki trafiği görmekte zorlanır. İşte kameralı dikiz aynası tam burada devreye giriyor. Sürücünün arkadaki trafiği engelsiz görmesini sağlıyor.