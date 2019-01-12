Kadınların pick-up sevgisi

Daha çok arazide kullanılan pick-up’lar bugün şehirli oldu. Hatta kadın sürücüler, yerden yüksek tasarımı ve güvenlik gibi nedenlerle pick-up’ları tercih ediyor

Düne kadar daha çok arazide kullanılan pick-up'lar bugün şehirli oldu. Hatta son yıllarda artan konfor ve güvenlik donanımlarıyla lüks SUV'lara rakip oldu. Yüksek fiyatları nedeniyle SUV araçlara ulaşamayan tüketiciler, vergi avantajına sahip pickup'lara yönelmeye başladı. Her geçen gün şehir trafiğinde görülen pick-up'ların sayısı artıyor.

Daha çok erkekler tarafından tercih edilen pick-up'lar, bugün herkesin sahip olmak istediği karizmatik bir araca dönüştü. Bu dönüşümle birlikte kadınların da ilgisi çekmeye başladı. Kadın sürücüler özellikle yerden yüksek tasarımı ve güvenlik gibi nedenlerle pick-up'ları tercih ediyor. Çünkü, trafikte kendilerini güvende hissetmek istiyorlar.



LÜKS SUV'LARLA YARIŞ

Konfor ve güvenlikte SUV'lardan geri kalmayan pick-up'ların en büyük avantajı ise satış fiyatlarının daha ucuz olması. Ancak, vergi avantajına sahip pick-up'ların bazı dezavantajları var. Ticari araç sınıfında olması nedeniyle, maksimum hız sınırı otomobillerden daha düşük. Ayrıca her yıl trafik muayenesi zorunlu. İstanbul'da yaşayanlar için bir başka dezavantaj daha var. O da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişin yasak olması.



TALEP ARTIYOR

Dezavantajlarına rağmen Türkiye'de pick-up sevgisi artıyor. Otomotiv pazarında Fiat, Ford, Isuzu, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Ssangyong, Volkswagen olmak üzere dokuz markanın modelleri satılıyor. Dolayısıyla tüketiciler için birçok seçenek bulunuyor.

2018'de Türkiye'de 14 bin 521 adet pick-up satıldı. En çok tercih edilen ilk üç pick-up modeli sırasıyla: Mitsubishi L-200, Toyota Hilux, Nissan Navaro oldu.

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Yollarda 23 milyon araç var



Son yıllarda Türkiye'deki motorlu araç sayısı hızla artıyor. 2018 Kasım itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 850 bin adete yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yollardaki araçların yüzde 54.2'si yani 12 milyon 390 bin adeti otomobil. Trafiğe kayıtlı diğer araçlara bakıldığında kamyonetlerin yüzde 16.4, motosikletlerin yüzde 14.1, traktörlerin yüzde 8.2, kamyonların ise yüzde 3.7 paya sahip oldukları görülüyor.



İSTANBUL BİR NUMARA

Türkiye'de en çok motorlu taşıt aracı dört milyon 171 bin adetle İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u bir milyon 971 bin adetle Ankara, bir milyon 394 bin adetle İzmir ve bir milyon 58 bin adetle Antalya izliyor. Türkiye'de en az aracın bulunduğu il ise dokuz bin 207 adetle Tunceli...



OTOGAZI TERCİH EDİYORUZ

Trafiğe kayıtlı araçlar detaylı incelendiğinde Türkiye'deki bir gerçek ortaya çıkıyor. Verilere göre, yollardaki 12 milyon 390 bin adet otomobilin yüzde 37.9'u LPG, yüzde 36.7'si dizel, yüzde 25'i ise benzin yakıtlı. Yani Türkiye, otogazı tercih ediyor.