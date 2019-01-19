Dünyanın en büyük otomobil ekranı

Las Vegas’ta düzenlenen elektronik fuarı CES2019, otomotiv firmalarının akınına uğradı. Fuarda sergilenen otomobillerden en büyük ilgiyi Çinli Byton’un konsepti M-Byte gördü

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, otomotiv şirketlerinin gözdesi haline geldi. 155 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 firmanın katıldığı fuar, 2018'de olduğu gibi otomotiv markalarının akınına uğradı. Audi, BMW, Byton, Hyundai, Honda, FAW Group, Fiat-Chrysler Grup, Ford Motor, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota gibi devlerin katıldığı fuarın en dikkat çeken modelleri şöyle:

CES 2019'da Tesla'nın Çinli rakibi olarak gösterilen Byton yeni modeli MByte'ı sergiledi. Yüzde 100 elektrikli ve dördüncü seviye otonom sürüş teknolojisine sahip aracın en dikkat çeken özelliği ise 48 inçlik (122 cm) ekran. Direksiyon ve ön konsolun neredeyse tamamını kaplayan dokunmatik ekrana, otomobildeki dünyanın en büyük bilgi ekranı demek yanlış olmaz. Ayrıca aracın direksiyonunda da 7 inçlik bir dokunmatik ekran daha bulunuyor. Sürücü araçla ilgili bilgilere bu ekran sayesinde ulaşabiliyor.

Ancak Byton firmasının geniş ekran sevgisi yeni değil. Şirket 2018'deki CES fuarında tanıttığı konsept otomobilde de 40 inçlik bir ekran kullanmıştı.

Byton, CES 2019'un en dikkat çeken konsept otomobili M-Byte modelini yıl sonunda Çin'de üretecek. Satış fiyatının yaklaşık 45 bin dolar olacağı tahmin edilen araçta, 71 kWh ve 95 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği var. Buna göre M-Byte'ın menzili 400 ile 500 km olacak.



OTONOM TEKNOLOJİSİ

Yeni modellerini ve yeni teknolojilerini CES'de tanıtan otomotiv markaları arasında Mercedes- Benz başta geliyor. Alman otomotiv devi, bu yıl yenilenen CLA modeli ile elektrikli Mercedes- Benz EQC ve devrim niteliğindeki Vision Urbanetic mobilite konseptini de Las Vegas'da tanıttı. Otonom sürüş özelliğine sahip Mercedes Vision Urbanetic'in diğer otonom araçlardan en önemli farkı modüler yapısı sayesinde hem yolcu hem de eşya taşıyabilmesi. Passenger ve Cargo olmak üzere iki farklı modülü bulunan Mercedes Vision Urbanetic, 12 kişilik yolcu kapasitesine sahip.



GÖRÜNMEYENİ GÖRÜYOR

Fuarda Nissan, 380 bin adetle dünyanın en çok satan elektrikli otomobili Leaf'in yeni versiyonunu sergiledi. Ayrıca, görünmeyeni gör mottosuyla geliştirilen otonom sistemini tanıttı. Nissan'ın 12V olarak adlandırdığı yazılım teknolojisi bulutta depolanan verilerle aracın iç ve dış sensörlerinden gelen bilgileri birleştirerek sürücüleri destekliyor. Bu sistem yalnızca aracın yakın çevresini izlemesini sağlamakla kalmayıp, bir binanın arkasında veya köşede ne olduğunu da gösteriyor ve sürücülere ne olacağını önceden tahmin etme imkanı sağlıyor.