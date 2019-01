Doğa katili plastik, otoda çevreci

Otomobillerde plastik kullanımı artıyor. Bugün yüzde 20’ye yaklaşan bu oranın yüzde 50’lerin üzerine çıkması bekleniyor. Dünyanın ekosistemini bozan plastikler, otomobillerde ise mucize yaratıyor. Yakıt tüketimini, karbondioksit salımını düşürüyor

Dünyada çevreci kaygıların artması, hükümetlerin emisyon oranlarına kısıtlamalar getirmesi, otomotiv sektörünü harekete geçirdi. Firmalar, yakıt tüketimi ve karbon salımını düşürmek için otomobilleri hafifletmeye çalıştılar. Bunda da kısmen başarılı oldular.

Plastik başta olmak üzere alüminyum, karbon fiber gibi hafif malzemelerin kullanılmaya başlanması otomobillerin ağırlığını yaklaşık 300 kg düşürdü. Günümüzde otomobillerin ağırlıkları kasa tipine göre 1000 ile 2000 kg arasında değişiyor. Ağırlığı 2500 kg'nin üzerinde otomobiller de var. Bir otomobilin ortalama ağırlığı için 1200 kg demek yanlış olmaz.

Ancak, son yıllarda tüketicilerin daha fazla güvenlik ve konfor talep etmesiyle otomobillerin ağırlığı yeniden artmaya başladı. Kullanılan her bir güvenlik ve konfor aksesuvarı, otomobilde kilo sorununun büyümesine neden oldu.



YAKIT TASARRUFU ARTIYOR

Yaklaşık 10 yıl önce bir otomobilin ağırlığının yüzde 10'unu plastikler oluşturuyordu. Bugün bu oran yüzde 20'ye yaklaştı. 2020'li yıllardan itibaren ise plastik kullanımının hızla artacağı ve yüzde 50'lere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Plastikler yüzde 48 payla en yüksek oranda otomobilin iç kısmı, yüzde 27 ile ise otomobilin dış kısmında kullanılıyor. Tampon, gösterge panelleri, farlar, döşemeler, koltuklar ve motordaki birçok parça plastikten üretiliyor.

Yapılan araştırmalara göre plastik malzemelerin kullanıldığı otomobiller 150 bin km'de 750 litre yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu Avrupa ülkelerinde yıllık 12 milyon ton yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Araçların ağırlığındaki her yüzde 20 düşüş, karbondioksit salımını kilometre başına 10-12 gram azaltıyor.

Yaklaşık 70 yıl önce hayatımıza giren plastik dünyanın ekosistemi için büyük tehlike yaratıyor. Her ne kadar otomotivde kullanılan plastiklerin yüzde 75'i geri kazanılabilir olsa da durum değişmiyor. Sonuçta plastik plastiktir.

Ancak otomobilde plastik kullanımı arttıkça yakıt tasarrufu da artıyor, karbondioksit salımı azalıyor. Plastik otomobile girince çevreci hale geliyor. İşte tam bu noktada bir tezatlık var.



BALIK AĞINDAN OTOMOBİL PARÇASI

Volvo, otomobilde plastik kullanımına çevreci bir yaklaşım getiriyor. 2025 itibariyle otomobillerde kullanılacak plastiğin en az yüzde 25'inin geri dönüştürülmüş olmasını hedefliyor. Marka, bu konudaki iddiasını XC60 T8 plug-in hibrit SUV'un özel versiyonuyla gösterdi. Bu modelin standart XC60'tan farkı, kabin içinde balık ağları ve denizcilikte kullanılan halatlardan geri dönüştürülmüş fiber ve plastiklerin kullanılması. Koltuklarda yine plastik pet şişelerden geri kazanılmış fiberler bulunuyor. Eski Volvo otomobillerden alınan kullanılmış koltuklar ise otomobilin kaputunun altında ses yalıtımı için değerlendirilmiş.