Can dostlarımız otomobilde artık daha güvenli

Tesla tarafından geliştirilen ‘köpek modu’, otomobilin içinde tek başına bırakılan evcil hayvanların, sahiplerini beklerken sıcaktan zarar görme riskini ortadan kaldırıyor. Akünün şarjı yüzde 20’nin altına düşerse, sürücünün telefonuna uyarı mesajı atıyor

"Köpek kilitli bırakıldığı otomobilde boğulacaktı. Hayvanseverlerin çabası ile son anda kurtarıldı" ya da "Otomobilin içinde yalnız bırakılan köpek sıcaktan can verdi" şeklindeki haberleri sıkça duyarız. Özellikle yaz aylarında karşılaşılan bu üzücü olaylara nihayet bir çözüm bulundu. Ünlü yatırımcı, girişimci ve mucid Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, otomobilde tek başlarına bırakılan evcil hayvanların, sahiplerini beklerken zarar görme riskini ortadan kaldırmak için araç içindeki sıcaklığı kontrol eden 'köpek modu'nu geliştirdi. Elon Musk'ın Twitter hesabına gönderilen bir öneriden yola çıkılarak geliştirilen bu özellik hayvanseverler tarafından büyük ilgi gördü. Kısa bir süreliğine de olsa evcil hayvanını otomobil içinde tek başına bırakan sürücü tarafından aktif hale getirilen köpek modu, sadece otomobilin içindeki hava sıcaklığını kontrol altında tutmuyor. TELEFONA UYARI MESAJI

Ayrıca otomobilin orta ekranında kabin sıcaklığı ve ayrıca "Sahibim kısa süre içerisinde dönecek endişe etme" şeklinde bir mesaj yer alıyor. Böylece otomobilin içindeki evcil hayvanları görerek endişe eden insanlar onların güvende olduklarını görüp müdahale etmiyorlar. Tesla, köpek modunun yüzde 100 şekilde çalışmasını garanti altına almış. Sistem otomobilin aküsünün şarj durumunu da devamlı kontrol ediyor. Akü şarjının yüzde 20'nin altına düşmesi durumunda, sürücünün cep telefonuna uyarı mesajı gönderiyor. Bu sayede sürücünün otomobilin başına dönüp hemen önlem alması sağlanıyor.



ELEKTRİKLİLER HAYVAN DOSTU

Konvansiyonel yani benzinli ve dizel motorlu otomobillerde klimayı devamlı çalıştırmak ve klimadan istenilen performansı almak mümkün değil. Köpek Modu'nun çalışabilmesi için Tesla gibi elektrikli otomobil altyapısına sahip olmak gerek. Umarım köpek modu uygulamasında Tesla yalnız kalmaz. Diğer elektrikli otomobil üreten markalar da benzer teknolojilerle can dostlarımızın güvende olmasını sağlarlar.