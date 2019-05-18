Milenyum kuşağı otomobil sevmiyor

Düne kadar ehliyet için 18 yaşını sabırsızlıkla bekleyen gençler, şimdi heyecanlarını yitirmiş görünüyor. İngiltere’de 40 yıl önce 18 yaşındaki gençlerin yarısı ehliyet alırken, 2017 yılında bu oran yüzde 28’e düştü. Türkiye’de de benzer bir durum yaşanıyor. Ancak, otomobil sahibi olmak, ehliyet almak için heyecan duyan bir gençlik hâlâ var

Dünyada otomobil sevdası azalıyor. Özellikle milenyum ve Z kuşağı otomobilden uzaklaşıyor. Düne kadar sürücü ehliyeti almak için 18 yaşını sabırsızlıkla bekleyen gençler, şimdi heyecanlarını yitirmiş görünüyor. Yapılan bir araştırmaya göre, İngiltere'de yaklaşık 40 yıl önce 18 yaşındaki gençlerin yarısı ehliyet alıyordu. 2017 yılında bu oran yüzde 28'e düştü. Sadece İngiltere değil, diğer Avrupa ülkelerinde ehliyet almak için başvuran gençlerin sayısı azalıyor. Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Ancak, otomobil sahibi olmak, ehliyet almak için heyecan duyan bir gençlik hâlâ var.



TRAFİKTE ZAMAN HARCAMA

Milenyum kuşağının otomobillerden soğumasının birkaç nedeni var. Gençler artık yoğun trafikte zaman harcamak, park yeri bulmak için uğraşmak istemiyor. Otomobilin sigortası, bakımı vb gibi konuları angarya görüyor. Kısıtlı bütçesini tatil, yeme- içme, giyim kuşam gibi ihtiyaçları için kullanıyor. Otomobil ihtiyacını ise mobil hizmet veren şirketlerden karşılıyor.



GELECEĞİ DEĞİŞTİRECEKLER

Kendi kendine sürücüsüz gidebilen otonom araçların önemi de burada ortaya çıkıyor. Çünkü otonom araçlar gençlerin ehliyet sahibi olmadan otomobil kullanmasına imkan verecek. Otonom sürüş sayesinde seyahat esnasında sosyal medya hesaplarına girebilecek, mesajlarını okuyabilecekler. Ayrıca sürücü olmadığı için kimseyle muhatap olmadan, istediği adrese gidebilecek.

Milenyum kuşağının tercihleri, otonom araçların yollara çıkışını hızlandıracağa benziyor. Bugün itibariyle birçok markanın iki ve üçüncü seviye denilen yarı otonom araçları bulunuyor. Tam otonom araçların yola çıkması için biraz daha zaman lazım. Milenyum ve onlardan sonra gelen Z kuşağı otomotiv dünyasının gelecek 20 yılını şekillendirecek.



ERGENE DİREKSİYON EĞİTİMİ ZOR

Gençlerin yarısı otomobilden uzaklaşsa da kalan yarısı otomobilleri seviyor. Araştırmalara göre gençlerin birçoğu otomobil kullanmayı ilk olarak ebeveynlerinden öğreniyor. Ancak, uzmanlar ergenlere otomobil kullanmayı öğretmenin kolay olmadığını söylüyorlar. Kavga ve kazayla sonuçlanan birçok örnek olduğuna dikkat çekiyorlar. Uzmanlara göre gençlere direksiyon eğitimi verirken şunlara dikkat edilmeli.

Eğitimi trafiğe kapalı alanda yapın.

Yüksek sesli ikazlardan kaçının. Yapması gerekenler konusunda ikna edici bir dil kullanın.

Çocuğunuz heyecanlıysa, onu cesaretlendirin.

Yanlış bir hareket yaptığında müdahale etmeyin.



DOĞAYA KAÇIŞ PLANI YAPANLARA ÖZEL PİCK-UP

Türkiye'de vergi avantajı ile lüks SUV araçlara alternatif olan pick-up'lar hem şehirde hem de arazide kullanılabiliyor.

2018 yılında en çok tercih edilen pick-up modeli Mitsubishi L200, yeni versiyonu ile 4x4 bir araç kullanmanın yanı sıra, şehirden uzaklaşmak, doğaya kaçmak ve kamp yapmak isteyenlere kaçış planı sunuyor.

Yepyeni bir akım oluşturması beklenen L200 Crawler, pick-up araçların arka kasalarındaki alanın daha farklı ve verimli şekilde değerlendirilmesi düşüncesiyle tasarlandı.

Standart, Konfor ve Lüks olmak üzere 3 farklı versiyon ile satışa sunulan Mitsubishi L200 Crawler içerisinde buzdolabı, mutfak, ocak, ısıtıcı, portatif tuvalet, duş, eşya gözleri ve üç kişinin rahatlıkla konaklayabileceği geniş bir yaşam alanı sunuyor.



OTOMOBİLDEN SONRA YELKENLİ DE TASARLIYOR

Peugeot, 2012'de şirket dışı müşterilerine hizmet sunan küresel bir tasarım stüdyosu markası Peugeot Design Lab'i tanıttı. Başlıca görevi otomotiv haricinde tüm sektörlere ürün tasarımı yapan Peugeot Design Lab, bugüne kadar birçok şirkete hizmet verdi.

Latitude 46 tersanesi, Peugeot Design Lab ve mimar Michele Molino'yu yeni lüks yelkenli teknelerine neo-klasik bir tasarım kazandırmak üzere işbirliğine davet etti. Kaptan köşkünü birlikte tasarladılar. Bireysel ve mürettebatlı kullanım için tasarlanan yelkenlinin kaptan köşkü, kaptanın hareket alanını rahatlatıyor. Kokpitin ergonomik tasarımı tekneye hâkim olmak için ideal bir yapı sunuyor. 9.75 metre uzunluğundaki Tofinou 9.7 günlük geziler için geliştirildi.