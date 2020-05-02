Koronavirüs nedeniyle isim değiştirdi

İngiliz marka MINI, yeni elektrikli Cooper SE modelinde Corona Spoke isimli bir jant seçeneği sunuyordu. Koronavirüs salgını, bu jant seçeneğinin adının değişmesine neden oldu. Kötü algıyı önlemek adına MINI, bu jant seçeneğine Power Spoke adını verdi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgın milyonlarca kişinin hasta olmasına ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca sosyal hayatta ve iş dünyasında ezberler bozuldu. Fabrikalarda üretim durdu. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle insanlar evlere kapandı.







Koronavirüsten korunmak için alınan önlemler insanların ruh sağlığını tehdit eder boyutlara geldi. Artık hiç kimse koronavirüs adını duymak dahi istemiyor. Koronavirüsün yarattığı olumsuz algı bir otomotiv firmasının satış ve pazarlama stratejinde de değişiklik yapmasına neden oldu. İngiliz marka MINI, yeni elektrikli Cooper SE modelinde Corona Spoke isimli bir jant seçeneği sunuyordu. Bu aerodinamik jantlar 17 inç ve asimetrik tasarımıyla öne çıkıyordu. Ancak tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını, bu jant seçeneğinin adının değişmesine neden oldu. Kötü algıyı önlemek adına MINI, bu jant seçeneğine Power Spoke adını verdi.

Ancak otomotiv dünyasında buna benzer değişimler daha önce de yaşanmıştı. Hint otomotiv markası Tata, Zica modelinin adını daha sonra Tiago olarak değiştirmişti. O dönem Zika virüsünün yayılması nedeniyle bu değişiklik yapılmıştı.





DALIŞ MASKESİNİ DÖNÜŞTÜRDÜ



Koronavirüs günlerinde bir başka haber de Ferrari'den geldi. Ferrari, Maranello'daki fabrikasında koronavirüs salgınıyla mücadeleyi desteklemek üzere, solunum valfleri ve bağlantı parçaları üretmeye başladı. Ferrari, dalış ekipmanı üreticisi Mares ile yaptığı çalışma kapsamında, solunum valflerinin üretimini gerçekleştiriyor. Özel olarak geliştirilen valfler sayesinde dalış ekipmanları, solunum yetmezliği olan hastalara yardımcı olmak üzere acil durum maskelerine uyacak şekilde dönüştürülebiliyor.

Ferrari'nin ürettiği diğer bağlantı parçaları ise Solid Energy şirketine tedarik ediliyor. Şirket, bu bağlantı parçalarını kullanarak Decathlon şnorkel maskelerini enfeksiyona maruz kalan sağlık çalışanlarını korumak için yardımcı ekipmana dönüştürüyor.







YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ



Yeni MINI Cooper SE, markanın yüzde 100 elektrikli ilk modeli. 184 bg gücündeki elektrik motoru ile 0'dan 100'e sadece 7.3 saniyede ulaşan aracın menzili ise 232 km.







OTOMOBİLDE 'İNCİ DİKİŞ'



PSA Grubu'nun premium markası DS, Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv endüstrisine uyarlıyor. Özellikle DS otomobillerinin iç mekanları için döşeme üretimine odaklanan özel atölyesi, 'inci dikiş' denilen bir yöntemi hayata geçirdi. 'İnci' dikişler, üç yıllık araştırma ve üretim testlerinden geçtikten sonra DS 7 Crossback'te kullanıldı. Fransızca adından (point perle-inci tanesi) anlaşılacağı gibi, dikişler, inci motiflerinden oluşuyor. DS Automobiles zanaatkarları, haute couture tasarımda kullanılan bir nakış tekniğinden esinlenen bu köklü Fransız geleneğinin ruhuna uygun hareket ederek, koltukları bu teknikle döşediler.