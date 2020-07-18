UFUK SANDIK

Rolls-Royce sadece 50 adet üretilecek koleksiyon modelini gizli mesajlar içeren şifre ve kodlarla tasarladı. Yunanca Kryptos adı verilen otomobildeki gizlenmiş mesaj, mühürlü bir zarfta şirketin CEO’sunun kasasında kilitli bulunuyor

İngiliz Rolls-Royce, otomotiv tarihine geçecek ilginç bir model tasarladı. Söz konusu otomobil, konforu, motoru ya da teknolojik özellikleriyle değil tasarımında gizli mesajlar içeren, şifreler ve kodlar bulunmasıyla öne çıkıyor. Marka bu nedenle otomobile eski Yunancada gizli, görünmeyen ve kodlanmış anlamına gelen Kryptos adını vermiş. Sadece 50 adet üretilecek otomobil, Rolls-Royce müşterilerini keşif ve macera dolu bir yolculuğa götürecek.

Bu arada otomobilde gizlenmiş mesajı, tasarımcı ve CEO olmak üzere sadece iki kişi biliyor. Yanıt, mühürlü bir zarfta, Rolls-Royce CEO'sunun kasasında bulunuyor. Müşteriler, kod kırma girişimlerini Rolls- Royce Motor Cars'ın sadece Rolls-Royce sahiplerine özel geliştirdiği uygulaması Whispers üzerinden son derece güvenli bir alan aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

ŞİFRE OTOMOBİLDE GİZLİ



İlk upucu bütün Rolls-Royce modellerin motor kapağında yer alan Spirit of Ecstasy figürüyle başlıyor. Bu figürün tabanında minik kodlar bulunuyor. Rolls-Royce aracın içinde de koltuk başlıklarından kapılara kadar birçok yere şifre yerleştirmiş. Bu şifrelerden en dikkat çekeni ise tavan döşemesinde yer alan ışıklar... Bu ışıklar Matrix filmindeki bilgisayar ekranında akan verilere benziyor.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "Wraith Kryptos Koleksiyonu, ilk bakışta bir dinamizm ifadesidir. Daha yakından incelendiğinde, benzersiz bir Rolls-Royce şifresinin arkasında bir dizi mesaj gizlenir. Müşterilerimizden birinin kodu çözüp çözmeyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum" diyor.

Rolls-Royce yetkilileri öncelikle şifreyi çözecek anahtarın bulunması gerektiğini söylüyorlar. Bu anahtarla birlikte kalan sırların da ortaya çıkacağını belirtiyorlar. Bakalım şifreyi kim çözecek?..