UFUK SANDIK

Dünyada 22 ülkeden 5 binin üzerinde kişiyle yapılan araştırmada, Türkiye’de otomobil sevdasının her koşulda sürdüğü ortaya çıktı. Raporda, Türklerin Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krizin ortasında bile yeni bir araç satın almayı düşündüğü özellikle vurgulandı

Covid-19'un dünya genelinde mobilite alışkanlıkları üzerindeki etkisiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı araştırma, Türkiye'de otomobil sevdasının her koşulda sürdüğünü ortaya çıkardı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden 5 binin üzerinde kişinin katılımıyla yapılan araştırma kapsamında, dünyanın 22 farklı ülkesindeki sürücülere gelecek 5 yıl içerisinde bir araç satın alma veya kiralama niyetinde olup olmadıkları soruldu. Sürücülerin yüzde 57'si bu soruya "Evet" yanıtını verdi. Yüzde 28'i "Hayır" derken, yüzde 18'i ise "Bilmiyorum" dedi.

Gelecek 5 yıl içerisinde yeni araç alma veya kiralama ihtimali en yüksek kişilerin başında açık ara Türkler geldi. Türkiye'deki katılımcıların yüzde 84'ü önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni bir araç satın almak veya kiralamak istediklerini belirtti. Türkiye'yi yüzde 67 ile Yunanistan, yüzde 64'le İspanya takip etti. Raporda, Türkiye ve Yunanistan'da yaşayan vatandaşların Covid- 19 salgını nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krizin ortasında bile yeni bir araç satın almayı düşünmesi özellikle vurgulandı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19, insanların hayata ve dünyaya bakışını da değiştirdiği görüldü. LeasePlan tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 53'ü Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana iklim değişikliğinin ciddi bir küresel tehdit olduğunun farkına vardığını söyledi. Sürücülerin yüzde 47'si artan farkındalık neticesinde kendi karbon ayak izlerini azaltmak ve pandemi sürecinin başlangıcında vurgulanan temiz havaya erişim avantajlarını sürdürmek için gelecekte sıfır emisyonlu bir elektrikli araca geçiş yapmak istediklerini vurguladı.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 65'i Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplu taşıma yerine farklı alternatiflere yöneldiklerini belirtirken, yüzde 76'sı şahsi araçlarını kullanmayı tercih ettiklerini bildirdi. Sürücülerin yüzde 79'u ise pandemi sürecinde kendi araçlarına sahip olmanın güvenliği ve rahatlığı konusunda daha bilinçli hale geldiklerini belirti.

ELEKTRİKLİ OTOYA İLGİ YÜKSEK



Mobilite İçgörü Raporu'nda Türkiye'nin elektrikli araçlara olan ilgisi ve iklim değişikliğiyle ilgili hassasiyetini ortaya koyan önemli bulgular dikkatleri çekti. Türkiye, Covid-19 sonrası en yüksek iklim farkındalığı değişiklik yüzdesi olan ülkeler arasında iki ana başlıkta da zirvede yer aldı. Rapora göre, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 81'i, "Hava kalitesini sürdürmeye yardım etmek için artık sıfır emisyonlu bir araç tercih etme ihtimalim daha yüksek" ifadelerine katılarak bu konuda diğer ülkeler arasında en yüksek tercihi yaptı. Yine Türkiye'deki sürücüler "Artık elektrikli bir araca geçiş yaparak kendi karbon ayak izimi azaltma ihtimalim daha yüksek" diyen ülkeler arasında yüzde 77 ile birinci sırada yer aldı. Araştırmada en çok "Artık iklim değişikliğini bir tehlike ve küresel tehdit olarak ciddiye alma ihtimalim daha yüksek" diyen ülke ise yüzde 78'le Portekiz oldu.