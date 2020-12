UFUK SANDIK

İngiliz lüks otomobil markası Rolls-Royce’un Kryptos modelindeki ilk ipucu açıklandı. Markanın her modelinin kaputunu süsleyen Spirit of Ecstasy, şifreyi çözmenin anahtarı

Rolls-Royce Motor Cars, kısa bir süre önce piyasaya sunduğu Wraith Kryptos modeliyle ilgili ilk ipucunu açıkladı. Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, her Rolls- Royce otomobilin kaputunu süsleyen Spirit of Ecstasy'nin bu kodu ortaya çıkarmanın anahtarını elinde tuttuğunu söyledi.

Müller-Ötvös, "Dünyanın her yerinden otomobillerini almaya başlayan müşteriler için ilk ipucunu açıklıyoruz. Kryptos kelimesi SOE tabanının etrafına şifre ile kazınmış ve bilgilerle müşterilerini kriptografik yolculuklarına başlamalarına olanak sağlıyor. Bu kodu çözen ilk müşteri, Rolls-Royce'dan benzersiz bir hediye kazanacak" dedi.

Otomotiv tarihine geçecek ilginç bu otomobil, konforu, motoru ya da teknolojik özellikleriyle değil tasarımında gizli mesajlar içeren, şifreler ve kodlar bulunmasıyla öne çıkıyor. Marka bu nedenle otomobile eski Yunancada gizli, görünmeyen ve kodlanmış anlamına gelen Kryptos adını vermiş. Sadece 50 adet üretilecek otomobil, Rolls-Royce müşterilerini keşif ve macera dolu bir yolculuğa götürecek.

ŞİFREYİ SADECE İKİ KİŞİ BİLİYOR



Bu arada otomobilde gizlenmiş mesajı, tasarımcı ve CEO olmak üzere iki kişi biliyor. Yanıt, mühürlü bir zarfta, Rolls-Royce CEO'sunun kasasında bulunuyor. Müşteriler, kod kırma girişimlerini Rolls- Royce Motor Cars'ın sadece Rolls-Royce sahiplerine özel geliştirdiği uygulaması Whispers üzerinden son derece güvenli bir alan aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

***

Otomobil tutkunları için özel yılbaşı hediyeleri



Yılbaşına kısa bir süre kaldı. Otomobil tutkunu sevdikleriniz için hediye alacaksanız, önerilerimizi dikkate alın. Seçenekler arasında otomobil aksesuvarları, markaların konfeksiyon ürünleri, ev için süs eşyaları vb hediyeler var.

Cila, sprey, şampuan, fırça ve süngerden oluşan otomobil bakım ve temizlik seti

Oto yıkama, dezenfekte ve boya korumadan oluşan hediye çeki

Koltuk kılıfı ve bel destek minderi

Mini buzdolabı.

Kış lastiği

Jant

Katlanabilir sandalye.

Cep telefonu tutucu

Araç içi ses ve görüntü sistemi

Otomobil içi düzenleyici

Otomobil posterleri

Hız kadranı şeklinde masa ve duvar saati

Otomobil tutkunları için araç motoru ya da lastiklerden üretilmiş dekoratif sehpalar

Klasik otomobillerin parçalarından üretilmiş koltuklar

Otomobil markalarına ait konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları: Şapka, cüzdan, tişört, kol düğmesi, saat, kalem, çanta, ayakkabı vb.

Nostaljik sürüş eldiveni

Lamborghini, Ferrari, Porsche gibi efsane markaların tarihçesinin yazıldığı özel kitaplar

Otomobil dergilerinin aboneliği

Klasik ya da spor bir otomobil kiralama

Otomobil bilgisayar oyunu

Model otomobiller

Lego otomobil maketleri