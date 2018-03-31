Soğansız, elmasız, pancarsız kalma

Kanser her gün birilerini daha pençesine alıyor. Peki ne yapacağız? Lahana, havuç, pancar, nar ve elma... Ve daha nice sebze ve meyve çağımızın belası kansere karşı birer ilaç gibi mücadele ediyor

Ülkemizde kalp hastalıklarından sonra gelen ve tedavisi oldukça agır olan hastalık olan kanser; her 100 kisiden 25'ini pençesine alıyor. Genetik, yetersiz veya fazla beslenme, virüs ve parazitler, çevresel kimyasallar ve mesleki ortamlara baglı kosullar nedeniyle kanser ortaya çıkabiliyor. Sigara, alkol, sismanlık, fiziksel aktivite azlıgı da önemli nedenler arasında. Fakat kolaylıkla bulabilecegimiz birçok yiyecegin kanser olusum mekanizmalarını durdurdugunu biliyor musunuz?

KOLON KANSERINE KARSI ELMA: Elmada lignin, flavon ve fenolik bilesikler oldukça yüksek miktarda bulunur. Bu bilesikler kansere neden olan, zararlı maddelerin olusumunu önler, tümör hücrelerinin çogalmasını baskılar ve en önemlisi olusan kanser hücresinin kendi kendini öldürmesini saglar. Kanser yok edici etkisi vardır elmanın. Elma kesinlikle kabuklu tüketilmeli, bu elmanın gücünü artırır. Elmayı, kısın portakalla yazın da çilekle beraber yerseniz gücü artar. Böyle oldugunda polifenollerin emilimi artar ve kanserli metabolitlerin yok olması hızlanır. Özellikle günde iki elma kolon kanserine karsı en etkili yiyecektir.

AKCIGER KANSERININ DÜSMANI HAVUÇ: Havucun kan sekerini oynattıgı düsünülür. Oysa hem kan sekerini hızlı yükseltmez hem de karatenoid içerigi sayesinde hücrelere zarar veren yabancı maddelere karsı koruyucu etki gösterir. Havucun etkin olabilmesi için buharda çok az pisirilmesi gerek. Kansere karsı koruyucu bilesikler havucun dokuları arasındadır ve buharda pisirme ile bu maddeler açıga çıkar. Çig havuç yemek kanserden etkili koruma saglamayabilir. Bu nedenle sebze ve kuru baklagil yemeklerinizi havuç dilimleri ekleyerek pisirin. Salatalarınıza ise buharda pisen havucu ekleyin. Akciger kanserine karsı kalkan olmasını istiyorsanız bir büyük boy havuçtan fazlasına bedenin ihtiyacı bulunmuyor.

PANKREAS KANSERININ ILACI AVOKADO: Öncelikle avokadoya karsı önyargılı olmamanızı tavsiye ederim. Çünkü avokado içinde bulunan fitokimyasallar kanserin ana nedeni olan kontrolsüz hücre büyümesini baskılar. Dogal olarak kansere neden olan baslangıç asamasını daha büyümeden engeller. Fakat en önemli etkisini pankreasta gösterir. Pankreasta olusan kanser hücrelerinin kendi kendini yok etmesine sebep olur. Avokadoyu çok az limon, çok az zeytinyagı ve tane karabiber ile ezerek püre kıvamında yemek, en etkili kanser koruyucu formudur. Günde yarım adet avokadodan fazla yemeyin.

REKTUM KANSERINE SALGAM: Kükürtlü ve hardallı sebzeler bagırsaklardan anüse kadar olan bölgedeki kanser riskini en aza indiren dogal yiyeceklerdir. Bu yiyecekler salgam, havuç, lahana, Brüksel lahanası, alabas, hardal, karnabahar, turp ve brokolidir. Bu super sebzeleri tüketmek hem kolorektal hem de akciger kanserinden sizi korur. Bu sebzeler antikanserojen mekanizmaların vücutta maksimum çalısmasını saglar. Özellikle rektal kanserlerin olusumunu önleyen kükürtlü sebzeler cinsiyete baglı hormon aktiviteli kanserlere karsı da koruyucudur. Bu yiyecekleri de çig yemeye özen göstermek kanser koruyucu bilesiklerin antikanser etkilerini yüzde 17 artırır. Günde bir bardak salgam suyu veya bir büyük kase yaklasık 250 gram kadar salatalara eklenen salgam, brokoli, turp, alabas ve karnabahar anal kanserlerden korunmak için yeterli miktardır. Etlerin yanında brokoli veya brüksel lahanası yemek etlerde pisirme ile olusan kanser yapıcı maddelerin de idrarla atımını artırarak kanser bilesiklerinden bedeni detoksifiye eder.

MIDE KANSERINE KARSI SARIMSAK: Sarımsak ve tüm sogan çesitleri mide ve sindirim sistemi kanserlerine karsı süper bir kalkan vazifesi görür. Sogan ve sarımsak çig olarak iyice ezilerek ya da ince kesilerek yenildiginde kanser önleyici bilesikler açıga çıkar. Bu iki sebze midede kansere neden olan tüm bakteri, virüs ve yabancı maddelerin ölmesini saglar. Prostat, kolon ve meme kanserine karsı da koruyucudur. PROSTAT KANSERINE NAR SUYU: Narda bulunan antosiyanin bilesikleri prostat kanserine karsı koruyucudur. Nar tanelerinin suyunu sıkmak çok daha yüsek antosiyanin elde etmeyi saglar. Haftada iki kez, bir büyük su bardagı nar suyundan alacagınız polifenoller kimyasal kanser yapıcı zararlı maddelerin olusturdugu protat kanserini önler. Kolonu koruyarak bagırsak kanserine karsı kalkan olur. Nar suyunu hazırlarken içine taze zencefil, portakal, mandalina veya farklı bir meyveyi karıstırmamak gerekiyor.

MEME KANSERINE KETEN TOHUMU: Kadınlarda yas ilerledikçe görülen meme kanserine en iyi gelen besinlerden biri keten tohumudur. Omega 3, diyet lifi, E ve B grubu vitaminlerden zengin bu tohum hem kansere hem de kalp damar hastalıklarına karsı önemli bir koruyucudur. Akciger ve kolon kanserlerinde de tümör azaltıcı etkisi vardır. Günde bir yemek kasıgı keten tohumu meme kanseri için dogal koruyucudur ve ögütülmeden tüketilmelidir. Iyice çignemek en önemli kural. Keten tohumunu salata ve yogurt ile tüketmek meme kanserinden en etkili koruyucudur.