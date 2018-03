Modern yaşamın sağlıklı yiyeceği granola

Sizleri, kaliteli yaşamın kapılarını ardına kadar açacak, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bir ürünle tanıştıracağım. Kahvaltı veya ara öğünde vazgeçilmeziniz olacak bu süper besin. Şeker içermeyen, katkı maddesi bulunmayan, lezzetli ve trans yağları barındırmayan granola hem pratik hem de sağlıklı bir lezzet

Tüm dünyada beslenme alışkanlıkları değişiyor. Katkı maddeleri, nişasta bazlı şekerler, fruktoz, pestisit kalıntıları, GDO ve trans yağ içeren besinlerin modern hayatta yaşamımıza hızla girmesi bizi ev yapımı sağlıklı besinlere yönlendirdi. Hepimiz artık daha enerji dolu yaşamak, yorgunluktan muzdarip olmamak, kronik hastalıklara yakalanmamak ve spor yaparak kaliteli bir yaşamı sürdürmek istiyoruz. O zaman sıkı durun. Size vereceğim ev yapımı granola tarifi ile sağlık ve güzellik kazanacaksınız.

Granola yulaf tanelerinin, bal, fındık, badem, ceviz, kabak çekirdeği gibi kavrulmamış kuru yemiş ve kuru meyvelerle harmanlanmasıyla hazırlanan sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı. Diyet lifi, sodyum, potasyum, çinko, demir, fosfor, magnezyum, kalsiyum, E, C ve B grubu vitaminlerinden zengin olan granola güne enerji dolu başlamak için süper bir alternatif. Granolayı hazırladıktan sonra aynen yulaf ya da mısır gevreği gibi süt veya yoğurt ile harmanlayıp taze meyvelerle kahvaltıda ya da ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

Besleyici kahvaltı

Dört yemek kaşığı taze yoğurdu çırpın veya bir su bardağı sütü bir kaseye boşaltın. Bir porsiyon granola dört yemek kaşığıdır. Üzerine bir porsiyon granolayı ekleyin. En son mevsime meyveleri doğrayarak servis edin.



KİLO VERMEYE YARDIMCI



Sindirimi kolaylaştırıyor: Granola sindirim sisteminizin çalışmasına yardım eder. Diyet liflerinin farklı çeşitlerini granola sayesinde yediğinizde bağırsağın kendi ritmik hareketleri hızlanıp, bağırsaklardan sindirim sıvılarının daha fazla salgılanmasını sağlar. Bu sayede dışarıdan alınan ağır metaller, bağırsağı tahrip eden her türlü toksinlerden de hızlıca kurtulabilirsiniz.



Karaciğer fonksiyonlarını düzenliyor: Granola yüksek lif içeriyor ve bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitleri denilen maddelerin oluşmasını sağlıyor. Bu yağ asitleri kandaki kolesterol seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Özellikle LDL kolesterolün artışını önleyerek arterlerin temiz kalmasını destekler, damarlarda sertleşmeyi engeller.

Karaciğer toksik maddeleri uzaklaştırması için en yüksek kapasitede çalışması gereken en önemli organımız olduğundan görevlerini iyi şekilde yapabilmesi için mutlaka tam tahıllardan zengin besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Granola tam tahıllar içinde en değerli besin kaynağıdır.



Kilo vermeyi kolaylaştırıyor: Granola iştahın artmasını sağlayan ghrelin adlı hormonun vücutta fazla miktarda üretimini engeller. Çünkü yulaf, kuru meyve, kuru yemiş ve süt gibi sağlıklı besinlerle hazırlanan bu özel besin midede, mide suyu ile birleşerek hacim kazanır, fazla yemenizi önler. Kısa sürede doymayı sağladığı gibi uzun süre tok kalmanızı da kolaylaştırır. Güne granola yiyerek başlamak veya ögle ve akşam yemeği arasında uzun süren zaman diliminde ara öğün olarak yemek, aşırı yeme ataklarını ortadan kaldırır, az kalori alarak kolayca zayıflamanızı sağlar.



EV YAPIMI TARİF



Malzemeler

1 su bardağı yulaf

1 avuç kuru çekirdeksiz siyah üzüm

1 avuç fındık içi

1 avuç iri kıyılmış taze badem içi

10 adet iri kıyılmış ceviz içi

1 yemek kaşığı keten tohumu

1 tatlı kaşığı tarçın

2 tatlı kaşığı vanilya

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

İki yemek kaşığı bal



Yapılışı

Derin bir kaseye tüm malzemeleri sırasıyla koyun. İyice harmanlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve tüm bu malzemeyi serpin. Önceden 150 derecede ısıtılmış fırında 45-60 dakika kadar her 15 dakikada bir malzemeleri karıştırarak kıtır hale gelmesini sağlayın. Pişen granolanızı soğutun ve temiz bir kavanozda ağzı kapalı olarak buzdolabında saklayın.