Şifa kaynağı tarhana ve kuru fasulyeyle yağlara veda

Birçok kültüre ev sahipliği yapan Anadolu aynı zamanda çok zengin besin çeşitliliğine de sahip. Topraklarımızda üretilen lezzetli, besleyici ürünlerle yapacağımız bu diyet sayesinde 6 günde 2 kilo vermek mümkün. Üstelik tarhana, kuru fasulye ve tahin-pekmez yiyerek. İşte yerli ve milli Anadolu diyeti

Bugün birçok sağlıklı yaşam araştırması yöresel besinlerden zengin bir beslenme planı ile zayıflama diyeti uygulamanın çok daha kolay ve hızlı zayıflattığını ortaya koyuyor. Çünkü kendi topraklarının besinleriyle beslenen kişilerin bağırsağında yararlı bakteriler besinleri çok kullanarak mikrobiyota iç sağlığını korur. Bu da bedene daha az kalori geçmesine neden olur. Yani karbonhidratların kana geçişini azaltarak yağların çoğunun yağ dokusuna gitmesini önler. Bu hafta sizlerle kendi topraklarımızda yetişen en sağlıklı ve kalorisi az olan zayıflatan, muhteşem besinlerden oluşan ürünleri içeren Anadolu diyetimi paylaşmak istiyorum. Zayıflamanızı desteklerken sağlığınıza da sağlık katacak Anadolu'nun en besleyici lezzetleri olan tarhana çorbası, tahin ve pekmez, yoğurt, peynir, ayran, ev yapımı köfte, Karakılçık veya siyez bulguru, taze meyveler, kuru fasulyeyi içeren bu özel diyet ile 6 günde 2 kilo yağ kaybı sağlayabilirsiniz.







Tahin-pekmez direnci artırır

Anadolu diyetimde kahvaltılarınıza ekleyeceğiniz yüksek demir içeriğine sahip bu mucize ikili sayesinde bir yandan tatlı krizlerine sağlıklı çözüm getirirken, bir yandan da bağışıklık sistemini güçlendirmeniz mümkün. Tahinin hücreleri yenilemek ve antidepresan görevi üstlenmek gibi pek çok faydası vardır. İçeriği nedeniyle tat vericiler ve çeşitli yağ asitlerini içermesi nedeniyle kıymetli bir besin olan tahin, susamdan elde edilir. Anadolu'ya özgü, yoğun ve tatlı bir şurup olan ve meyvelerin ezilerek kaynatılması ile üretilen pekmez ise üzüm, incir veya dut gibi meyvelerden hazırlanır. Pekmez kemik gelişimi ve kan yapmak gibi sağlık için birçok kritik noktada rol oynar.







Anadolu mutfağının gözdesi tarhana

Damak zevkimize uygun, uzun süre kolaylıkla saklanabilen, üretimi ve pişirmesi kolay geleneksel çorbalarımızdan tarhana, besleyici içeriği ile bu diyette zayıflamayı destekleyen en önemli bileşenlerden biri. Çünkü tarhana yüksek miktarda lif içeriği sayesinde vücutta kilo kontrolünü ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Diyet lifi kan kolesterol seviyesinin dengede tutulmasına da yardımcı olur. 100 gram tarhanada 3.8 gram diyet lifi bulunur. Tarhana ayrıca içerdiği sağlığa dost bakteriler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkıda bulunur. Bundan dolayı hasta çorbası olarak grip ve soğuk algınlığını kısa sürede atlatmaya yardımcı olur. Tarhana ayrıca glisemik indeksi düşük bir besin olduğundan kan şekerinde dalgalanmaları ve ani acıkma ataklarını önler.

Tarhananın bileşenlerinden un vücutta üretilemeyen, dışarıdan besinlerle mutlaka vücuda sağlanması gereken elzem aminoasitler olan lizin ve treoninden fakirken, yoğurtta bu aminoasitler bol miktarda yer alır. Bu nedenle elzem aminoasitler birbirini tamamlar, tarhananın kaliteli bir protein kaynağı olmasını sağlar. Tarhana yapımında kullanılan domates pişirildiğinden yüksek likopen içeriği antioksidan etki gösterir; kalp rahatsızlıklarına, deri ve göz hastalıklarına, kansere karşı koruyucu etki oluşturur. Bununla birlikte tarhana iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Özellikle vitaminlerden tiamin ve piridoksinden zengindir, vücut metabolizmasının düzenlenmesini sağlar ve kilo kaybını destekler. Minerallerden kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum içeriği ile kemik ve kasla ilintili rahatsızlıklara ve sinir sistemi hastalıklarına karşı korur, deri ve saçların güçlü olmasını sağlar.



Sağlık tanesi bulgur

Yaşam kurtarıcı antioksidanlar, B vitaminleri, magnezyum, çinko, selenyum, folat gibi mineraller ve diyet lifinin tahıllar arasındaki en zengin kaynağı olan bulgur Anadolu'nun en değerli besinlerinden. Çünkü bulgur diyet lifleri ve dirençli nişasta içermesi sayesinde düşük glisemik indekse sahiptir, kan şekerini yavaş ve az miktarda yükseltip, yağ depolanmasını önleyerek kilonuzun da kontrol altında tutulmasını sağlar.



Diyetin olmazsa olmazları

Tam yağlı süt ve süt ürünleri kaliteli protein, kalsiyum, fosfor, B2, A, B12 mineral ve vitaminlerinin de önemli kaynağıdır. Doku onarımı için gerekli proteinleri sağlayan süt ürünleri uzun süre tokluk sağlayarak kilo kaybı sürecine önemli katkı sağlar. Ayrıca kemik ve dişlerin sağlıklı gelişiminde rol alan kalsiyumun desteklenmesi ve kırmızı kan hücreleri ile sinir hücrelerinin çalışmasında görev alan B vitaminlerinin doğal kaynağı olan peynir, yoğurt ve ayran sağlıklı beslenmenin de olmazda olmaz bir parçasıdır. Buna ek olarak tam yağlı süt ürünlerinde doğal olarak bulunan konjuge linoleik asit vücut yağlarını kaybetmeyi destekler.



Taze meyve ve sebzeyle tazelen

Taze meyve, sadece doğal fruktoz ve glikoz kaynağı değil bol antioksidan, sağlıklı diyet lifi, doğal vitamin ve mineral kaynağı olan eşsiz yiyeceklerdir. Mevsiminde taze meyvelerin tüketimi metabolizmayı düzenler ve kilo kaybını hızlandırır. Bunun yanında taze meyve içeren yeterli ve dengeli bir diyet; akciğer, ağız, yutak, pankreas, kolon, rektum, mesane, mide kanserleri ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yaşa bağlı göz hasarı riskini azaltır.



Kuru fasulye ile tok kal

Kuru baklagillerden Anadolu'da sıklıkla tüketilen, sağlık deposu kuru fasulye yüksek diyet lifi ve bitkisel protein içeriği ile hızla zayıflamanızı destekler. Kuru fasulye vücuda dinçlik, enerji vererek çok yavaş hazmedilir ve bu nedenle kan şekerinde iniş çıkış yaşamak istemeyenler için ideal besinlerdendir. Sağlığı destekleyen fitokimyasalları, antioksidanları, vitaminleri ve mineralleri bolca içerir. Kuru fasulye özellikle kalp sağlığı açısından ciddi faydaları olan folik asit içerir. Bunun yanında magnezyum, demir, çinko, potasyum ve molibden içeriği sayesinde obezite, şeker hastalığı, kanser gibi birçok hastalığa karşı koruyucu rol oynar.







6 Günde 2 kg yağ kaybı sağlayan Anadolu diyeti



KAHVALTI

* 1 dilim tam yağlı beyaz peynir

* 1 tatlı kaşığı tahin-pekmez karışımı

* 5 adet yeşil ve siyah zeytin

* 1 ince dilim tam buğday ekmeği

* Bol kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz, dereotu, taze nane



ÖĞLE

* 1 kase tarhana çorbası

* 1 ince dilim tam buğday ekmeği

* Yağ yakıcı gavurdağı salatası

* 1 su bardağı doğal sade maden suyu

YAĞ YAKICI

GAVURDAĞI SALATASI

Malzemeler:

* 2 adet domates

* 1 adet salatalık

* 1/4 kuru soğan

* 3 adet sivri biber

* 1 kase kıyılmış maydanoz

* 1 avuç içi kadar kırılmış ceviz içi

* 1 yemek kaşığı nar ekşisi

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* Az zerdeçal, az çekilmiş tane karabiber, az sumak

Yapılışı: Maydanozu, biberleri, salatalıkları, domatesleri ve kuru soğanı ince ince doğrayınız. Tüm malzemeyi geniş bir kasede karıştırınız. Zeytinyağı, nar ekşisi, baharatları ve cevizi salata malzemesinin üzerine ekleyiniz.



ARA ÖĞÜN

1. gün: 1 orta boy elma

2. gün: 1 su bardağı ayran

3. gün: 1 çay bardağı yoğurt + 1 tatlı kaşığı bal

4. gün: 15 adet fındık

5. gün: 1 su bardağı sade kefir

6. gün: 1 orta boy portakal



AKŞAM

İlk 3 Gün:

* 3 adet ev yapımı köfte

* 1 su bardağı ayran

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş çoban salatası

Son 3 Gün:

* 4 yemek kaşığı etli kuru fasulye

* 2 yemek kaşığı bulgur pilavı

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş çoban salatası



Diyeti uygularken dikkat etmeniz gereken noktalar

* Öğünle beraber 2 bardak su içiniz.

* Öğünde içilen su dışında günde en az 4 bardak daha su tüketiniz.

* Açık çay serbest, 2 fincan Türk kahvesi, 2 fincan adaçayı veya ıhlamur tüketiniz.

* Her gün en az 45 dakika yürüyünüz.

* Öğünler arasında en az 4 saat bırakınız.