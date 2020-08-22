Smoothie diyetiyle fazla kilolarınıza savaş açın

Smoothie deyince hep tarifleri ve tadı birbirine benzeyen standart içecekler gelmesin... Vitamin, mineral ve antioksidan bakımından hayli zengin smoothie’leri çok farklı şekillerde tüketmek mümkün... Üstelik bu lezzetli içeceklerle fazla kilolarınıza da savaş açabilirsiniz. Gelin pratik smoothie diyetiyle üç günde nasıl zayıflamaya başlıyorsunuz ona bakalım

Yaz sıcaklarında içinizi ferahlatacak bol vitamin, mineral ve antioksidan deposu smoothie'ler ile zayıflamaya ne dersiniz? Smoothie ve kilo verme ilişkisinden bahsedince aklınıza hep aynı içerikte olan, sıkıcı, lezzetsiz, düşük kalorili içecekler sakın gelmesin.

Smoothie aslında tam tanım olarak taze ve dondurulmuş sebze ve meyveleri içeren, bunun yanında arzu edilen tada göre içeriği değişen soğuk tüketilen içecektir. Tüm malzemeler pürüzsüz kıvama gelene kadar, hafif kıvamlı olacak şekilde mutfak robotundan geçirilerek hazırlanır. Ben de sizler için sağlık ve lezzet dolu, aynı zamanda inanılmaz enerji veren çeşit çeşit smoothie tarifleri hazırladım.



BU DİYET VÜCUDU DİNLENDİRİR

Özellikle kilo verirken birkaç hafta art arda kilo duraksaması yaşıyorsanız üç günlük smoothie diyetimi uygulayarak direnci hızla kırabilirsiniz. Çünkü doğru içerik ve miktarda hazırlanmış smoothie'ler karbonhidrat, protein, yağ ve sıvı içeriği ile kas dokunuzu korur, yağ kaybını destekler ve ödem sorununu gidererek zorlu kilolara karşı adeta bir savaş açar. Smoothie diyeti ile kilonuzun tıkandığı dönemde üç günde kilo kaybını başlatıp sonrasında yine düşük kalorili sağlıklı ve çeşitli beslenme ile zayıflamaya devam edebilirsiniz. Bu diyetimi ayda bir veya iki kez üçer gün keyifle uygulayabilirsiniz.







Üç günlük smoothie diyeti kilo ve yağ kaybınızı desteklemenize yardımcı olur. Daha çok lif alımı sağlayarak kabızlığı, hazımsızlığı önleyerek bağırsak sağlığını korur. Doğru içerik ve miktarda tüketildiğinde ciddi oranda kilo vermenize ve kilonuzu korumanıza yardımcı olur. Sağlıklı bir diyette hedeflenen günlük beş porsiyon sebze ve meyve alımını sağlamış olur.

Özellikle yeşil smoothie'ler, kan damarlarının genişlemesine yardımcı ve kan basıncını azaltıcı etki gösteren nitrattan zengindir. Renkli sebze ve meyvelerden oluşan smoothie'ler antioksidan ve polifenaol bileşikleri vücuda sağlayarak cilt, saç ve tırnak sağlığını destekler. Dinç ve ferah bir vücut sunar.

Kahvaltı smoothie'leri ile güne ferah, hafif ve sindirim sıkıntısı yaşamadan başlayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer kahvaltı etmeye zamanınız yoksa veya sabah iştahsız uyanıyorsanız, hem sıvı hem de kasede hazırlayacağınız rengarenk smoothie'ler kahvaltı için harika bir seçenek olacaktır...

Ayrıca smoothie'lerin yoğun çalışma temposu olan, yemek yapmayı bilmeyen veya yemek yapmaya zaman ayıramayan bireyler için pratik, aynı zamanda da besleyici ve lezzetli seçenek olduğunu da belirtmek isterim.



1. GÜN



KAHVALTI

Performans arttıran süper yağ yakıcı smoothie

Malzemeler: (1 kişilik)

1 muz

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı ev yapımı fındık kreması

1 çay bardağı süt

1 kuru hurma

1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya

Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotunda krema kıvamına gelinceye kadar ortalama beş dakika çekiniz.



ÖĞLE YEMEĞİ

6 yemek kaşığı zeytinyağlı dereotlu kabak

3 yemek kaşığı yoğurt

Mevsim salata (bol limon ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyiniz.)



ARA ÖĞÜN

15 çiğ badem veya fındık



AKŞAM YEMEĞİ

150 gram fırında tavuk veya hindi göğüs eti

Havuç-çeri domates salatası



ARA ÖĞÜN

Antioksidan zayıflatan smoothie

Malzemeler: (1 kişilik)

5 yaprak pazı

1 orta boy yeşil elma

Yarım orta boy salatalık

1 tatlı kaşığı kök taze zencefil

5 dal taze nane

5 dal maydanoz

2 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotunda çekiniz, soğuk tüketiniz.



2. GÜN



KAHVALTI

Yaban mersinli serinleten smoothie

Malzemeler: (1 kişilik)

1 çay bardağı süt

1/2 muz

10 yaban mersini

1 tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya

Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçiriniz, soğuk içiniz.



ÖĞLE YEMEĞİ:

3 adet ızgara köfte veya 100 gram ızgara bonfile

3 yemek kaşığı bulgur pilavı

Yeşillik salatası



ARA ÖĞÜN

1 orta boy şeftali



AKŞAM YEMEĞİ

1 kase sebze çorbası

6 yemek kaşığı zeytinyağlı taze börülce

3 yemek kaşığı yoğurt



ARA ÖĞÜN:

Metabolizma hızlandıran smoothie

Malzemeler: (1 kişilik)

1 avuç kereviz yaprağı

1/2 küçük boy havuç

1/4 dondurulmuş mango

1 tatlı kaşığı kök taze zencefil

1/2 limon

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1/2 çay bardağı soğuk su

Yapılışı: Havuç hariç tüm malzemeleri mutfak robotuna alınız. Yarısını ayırıp, havucu da ekleyip tekrar robottan geçiriniz. Kıvamlı hale gelene dek karıştırınız.







3. GÜN



KAHVALTI

2 yumurtalı maydanozlu omlet

Bol söğüş sebze (Domates, biber, salatalık, yeşillik)



ÖĞLE YEMEĞİ

1 karnıyarık

3 yemek kaşığı yoğurt

Mevsim salata (1 yemek kaşığı yağ ve 1 yemek kaşığı elma sirkeli)



ARA ÖĞÜN

Detoks etkili arındıran smoothie

Malzemeler: (1 kişilik)

1/2 orta boy yeşil elma

1 küçük kase maydanoz

1 salatalık

1/2 adet limon

1/2 orta boy pancar

1/2 çay bardağı soğuk su

Yapılışı: Tüm malzemeleri mutfak robotundan geçiriniz.



AKŞAM YEMEĞİ

Izgara yarım fileto balık (100 gram)

1 büyük boy közlenmiş patlıcan

Roka salatası (1 yemek kaşığı zeytinyağı, bol limon, sumaklı)



ARA ÖĞÜN

2 taze incir