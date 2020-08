Yağ yaktıran mucize antioksidan: Kuersetin

Kuersetin gündelik beslenmede sıkça tükettiğimiz sebze, meyve ve tahıllarda bulunan bir antioksidan. Kanser ile kalp ve beyin hastalıklarına karşı önleyici bir rol üstlenen bu antioksidan, egzersiz performansını yükseltiyor, kilo vermenize de olanak sağlıyor...

Kuersetin birçok sebze, meyve ve tahılda bulunan antioksidanlardan biri. Vücuda hasar veren molekülleri yok ederek vücudu kronik hastalıklardan koruyup yaşlanmanın ve inflamasyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda da kuersetinin vücutta kan şekeri ve kan basıncını düzenlediği, kalp damar hastalıklarından koruduğu, egzersiz performansını artırdığı, antialerjik, antiviral ve antikanserojen etki oluşturduğu gösteriliyor.

Bugün sizlere kuersetinin kanıta dayalı sağlık faydalarından besin kaynaklarına, besinlerin kuersetin içeriğini etkileyen faktörlerden kuersetin takviyelerinin kullanımına merak edilen tüm noktaları açıklamak istiyorum. Buna ek olarak süper kuersetin diyetimi uygulayarak hem sağlığınıza sağlık katabileceğinizi hem de bir haftada tam 3 kilo yağdan kilo kaybı sağlayabileceğinizi de unutmayın derim.

EN DEĞERLİ ANTİOKSİDANLARDAN



Doğal antioksidan kuersetinin en zengin besin kaynakları soğan, elma, üzüm, çilek, turunçgiller, kiraz, brokoli, kapari, karabuğday, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, siyah çaydır. Diyetle kuersetin alımı günlük 10 ila 100 miligram arasında değişmekte. Yiyecek hazırlama koşulları kuersetin konsantrasyonlarını etkileyebilir. Kızartılmış besinler daha düşük kuersetin seviyelerine sahiptir. Ayrıca kuersetin içeriği yiyeceklerin nasıl saklandığına da bağlı. Örneğin soğan, 12 gün depolanma sonucu kuersetin içeriğinin yaklaşık yüzde 30'unu kaybetmektedir. Buna ek olarak kuersetin miktarı besinin yetiştirildiği koşullara bağlı olarak değişebilir.

VÜCUTTA ETKİN KULLANILIR



Güncel bilimsel çalışmalar besinlerle vücuda aldığımız kuersetinin bir kısmının idrarla atılmasına rağmen, önce bağırsaktan emildiği ve metabolitlerine dönüştürüldüğü için vücutta etkin bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Çünkü metabolitlerine dönüşümü arttıkça kuersetinden daha çok yararlanılıyor. 2017 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan çalışmada düzenli soğan tüketiminin kan ve dokularda kuersetin metabolitlerinin birikimini destekleyerek sağlık yararları oluşturduğu gösterilmişti. Ayrıca, kuersetinden zengin besinlerin emiliminin zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde arttığı bildiriliyor.

KANSERDEN KORUNMADA YARDIMCI



Laboratuvar ve hayvan çalışmalarında kuersetinin potansiyel antikanser etkileri bildiriliyor. Kuersetin alımının lösemi, akciğer, karaciğer, meme, mesane, kolon, yumurtalık kanserlerinde kanser hücrelerinin büyümesini engellediği de gözlemlenen diğer olgular arasında...

KALP HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR



Kuersetin, tansiyonu düşürücü ve kalbi koruyucu etkiyi damarların esnekliğini destekleyerek, toplam kan hacmini artırarak ve renin-anjiyotensin sistemini düzenleyerek oluşturuyor. 2016'da Journal of the American Heart Association'da yayımlanan başka bir araştırmada kuersetinden zengin diyet tüketenlerde koroner kalp hastalığı ve inme riskinin daha düşük olduğu saptanmıştı. 2017'de Molecules adlı dergide yayımlanan başka bir araştırmada ise kuersetinin kötü kolesterol LDL'yi azalttığı, iyi kolesterol olan HDL'yi yükselttiğini ve kan basıncı ve kan şekerini düşürebileceğine dair kanıtlar sağlamıştı.

Hayvan çalışmalarında da romatoid artrit ve osteoartrit ile ilişkili iltihabı azaltmak için kuersetinin yararlı olduğu ortaya konuyor. Örneğin Journal of the American College of Nutrition'da 2017 yılında yapılan çalışmada romatoid artritli 50 kadında kuersetin alımının sekiz haftada hastalığın klinik semptomlarında önemli düzelme sağladığı bildirildi.

BEYİN HASTALIKLARIYLA SAVAŞIYOR



Kuersetin antioksidan etkisiyle Alzheimer hastalığı ve demans gibi dejeneratif beyin hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olabiliyor. Bu doğrultuda American Journal of Translational Research dergisinde 2018 yılında yayımlanan araştırmada kuersetin bakımından zengin bir diyetin Alzheimer hastalığının belirteçlerini azalttığı, beyin fonksiyonlarını geliştirdiği gözlendi.

SPORTİF FAALİYETLERDE DE ETKİLİ



Kuersetinin ayrıca egzersiz dayanıklılığı üzerindeki etkisi de test edilmiştir. Badminton oyuncularının sekiz hafta boyunca takip edildiği bir klinik çalışmada kuersetinin performansı artırdığı, oyuncuların yorulma süresinin geciktiği sonucuna ulaşılıyor. 2018 yılında Nutrition Research'de yayımlanan çalışmada sporcularda kuersetinin kırmızı kan hücrelerinin ağır egzersizden kaynaklanan oksidatif stresle daha iyi başa çıkmasını sağladığı bulundu.



KUERSETİN TAKVİYESİ GÜVENLİ Mİ?



Bağışıklık sistemini güçlendirmek, inflamasyonu gidermek, alerjilerle mücadele etmek, egzersiz performansına yardımcı olmak ve genel sağlığı korumak için kuersetin takviyesi kullanılabilir. Çalışmalarda bildirilen toksisite olmadığı için kuersetin takviyesi güvenlidir. Sadece birkaç çalışma, 1000 miligramı aşan çok yüksek dozlarda ve 12 haftadan fazla bir süre kullanılırsa kuersetin takviyelerinin olumsuz etkileri olabileceğini bildirmiştir. Aşırı doz uzun süre kuersetin takviyesi özellikle böbrek hastalığı olanlar için böbrek fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir. Ayrıca göğüs kanseri gibi östrojene bağımlı kanserlerde potansiyel bir tümör teşvik edici etki gösterebilmektedir.

Bununla birlikte, kuersetin birçok ilacın metabolizmasında rol oynayan önemli bir enzimin çalışmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle düzenli ilaç kullanan bireyler kuersetin takviyesini kullanmak için doktoruna danışmalıdır. Hamile ve emziren kadınlarda kuersetinin güvenilirliğine dair yeterli veri olmadığından kullanımını önerilmez.





1 HAFTADA 3 KİLO VERDİREN KUERSETİN DİYETİ



Kahvaltı



* 1 yumurtalı omlet veya menemen

* 1 dilim beyaz peynir

* 6 yarım ceviz veya 1 ince dilim tam buğday ekmeği

* Söğüş sebze (yeşillik, salatalık, domates, biber)



Öğle:



* 100 gram pişmiş yağsız, derisiz et

* 1 küçük tabak haşlanmış brokoli

* 2 yemek kaşığı yoğurt



Akşam:



* 1 kase çorba

* 100 gram fırında balık

* Kırmızı soğanlı semizotu salatası (1 yemek kaşığı zeytinyağı)



Ara öğün:



* 20 fındık



Malzemeler:



* 1 büyük kase taze semizotu yaprakları

* 1 küçük boy kırmızı soğan

* 1 orta boy domates

* Bol maydanoz

* 1 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 yemek kaşığı lor peyniri

* 1/2 limon

* Pul biber

* Karabiber



Yapılışı:



Semizotu yapraklarını iyice yıkayıp süzdükten sonra ayıklayın ve derin bir kaseye alın. Kırmızı soğanı ince halka şeklinde doğrayın. Domatesleri küçük küpler halinde dilimleyin. Maydanozları ince ince kıyın. Tüm malzemeleri karıştırın. Son olarak üzerine lor peyniri, limon suyu, zeytinyağı ve baharatları da ekleyin.



Ara öğün:



* 1 orta boy elma veya 15 çilek veya 15 kiraz