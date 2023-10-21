Kan yağlarını azaltan, sağlıklı zayıflatan siyez bulguru diyeti

Siyez bulguru içerisinde bulunan diyet lifleri ve dirençli nişasta sayesinde düşük glisemik indekse sahiptir. Kan şekerini yavaş ve az miktarda yükseltir, yağ depolanmasını önleyerek kilonuzun da kontrol altında tutulmasını sağlar...

Doğru tahıl seçimi zayıflatmaktadır. Özellikle kepeği ayrılmamış, beyazlaşmamış tüm besleyici besin bileşenlerini barındıran sağlıklı tahılları düzenli tükettiğimizde LDL ve toplam kolesterol bir miktar azalmakta, vücut yağ dokusu erimekte, yemek sonrası kan şekeri düzeyi dengelenmektedir. Ve öğünlerde rafinasyona uğramamış tahıllar yenildiğinde gün boyu kan şekeri düzeyi de stabil kalmaktadır. Bu sebeple Anadolu'muzun altın değerindeki siyez buğdayı ve bulgurunu beslenmeden çıkartmak yerine beyaz pirinçten uzaklaşıp ona yönelmemiz gerekir. Bu hem zayıflamayı kolaylaştırmakta hem de metabolizmayı düzenlenmesinde yardımcı olmaktadır. Unutulmamalıdır ki; pirinç tüketimi ve saflaştırılmış tahıl yeme özellikle tip 2 diyabetin gelişimine neden olurken; sağlıklı tahılları yeme tip 2 diyabetten inmeye kalp hastalıklarından bazı kanserlere karşı koruyucu etkili olabilmektedir.









ERKEN İNSÜLİN SALGILANMASI

Bazı kişiler erken insülin salgılama eğilimindedir. Erken insülin salgılama, pankreasın beta hücrelerinin karbonhidrat alımından sonra hızla insülini normal bireylere göre hem erken hem de fazla salgılama eğilimi olması durumudur. İnsülin direncinden farklı olarak bu klinik tablo özellikle yüksek insülin salgılanmasına sahip kişilerde rafine karbonhidrat tüketildiğinde hızlı yağ depolama, bel bölgesinde yağlanma eğilimindedirler. Yüksek insülin etkisi yağ dokusunda yağ birikimini arttıran, açlığın artmasına neden olan ve vücudun enerji harcamasını azaltarak metabolizmanın da yavaşlamasına neden olan anabolik bir etkinin oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bazı bireyler karbonhidratlı yiyecekleri yediğinde metabolizma çöküntüsü yaşayarak hızla kilo alma görülmektedir. Şeker, saflaştırılmış pirinç ve rafine edilmiş unlardan yapılan besinler bu şanssız metabolizmaya sahip kişilerde yağlanmayı tetiklediği için yaşam boyu beslenmelerinde yer vermemeleri gerekmektedir.



EN SAĞLIKLI SEÇİM

Siyez bulgurunda bulunan diyet lifleri ve dirençli nişasta içermesi sayesinde düşük glisemik indekse sahiptir, kan şekerinin yavaş ve az miktarda yükseltir, yağ depolanmasını önleyerek kilonuzun da kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu nedenle Siyez bulguru; hiperglisemi, diyabet ve obezite başta olmak üzere birçok hastalığa karşı beyaz pirinç ve makarna gibi diğer tahıl ürünlerinden çok daha sağlıklı bir karbonhidrat kaynağıdır.









KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUR

Siyez bulguru diyet lifi, sağlıklı nişasta, sağlıklı yağ, mineraller, vitaminler ve fitokimyasallar gibi pek çok önemli bileşen açısından oldukça zengindir. Diyet lifinin; miyokardiyal enfarktüs, kalp rahatsızlıkları, bazı kanser türleri, kilo alma, diyabet, insülin direnci ve metabolik sendrom gibi pek çok hastalık üzerinde koruyucu bir rol oynadığını kanıtlayan onlarca araştırma vardır. 1999 yılında Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, bulgur gibi hububat ürünlerinin diyet lifini yüksek tüketen kadınlarda, düşük tüketen kadınlara kıyasla koroner kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski % 34 oranında daha düşüktür. Bulgur, kolesterol ve doymuş yağ içermez. Yapısında çok az miktarda yağ bulunur ve içerdiği yağlar ise sağlık açısından yararlı olan doymamış yağlardır. Bulgur, kan yağ ve kolesterol düzeylerini düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteren muhteşem bir tam tahıldır.



PİRİNÇTEN ÇOK DAHA BESLEYİCİDİR

Siyez bulguru tüm bulgurlar içinde de olduğu gibi protein, karbonhidrat, diyet lifi, kalsiyum, demir, E vitamini ve B vitaminleri içeriği pirinçten fazladır. Öyle ki pirinçle kıyaslandığı zaman bulgurun protein miktarı 1,4 kat, toplam mineral madde miktarı 3,75 kat, demir miktarı 3,1 kat, riboflavin miktarı 10,5 kat, tiamin miktarı da 39,3 kat daha zengindir. Bu nedenle bulgur, pirinçten çok daha besleyici bir tahıldır. Aynı zamanda içerdiği folik asitten dolayı çocuk ve hamile kadınlar açısından çok önemli bir gıda maddesidir. Çocukların beyin gelişiminde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bulgurun enerji içeriği pirinç ve makarnadan düşüktür. Diyet lifi pirinç ve makarnadan fazla olduğu için daha çok tok tutarak kilo kaybını sağlar.







BULGUR BAĞIRSAK DOSTUDUR

Bulgurun içerdiği diyet lifi, bağırsağın daha iyi çalışmasını ve kabızlık probleminin ortadan kalkmasını sağlar. Bağırsak işlevlerini artırarak bağırsak kanserine, bu kanseri tetikleyen yüksek oranda hayvansal yağlı öğünlere ve toksik öğelere karşı bağırsağı korur. Hububat ürünlerinde dezavantaj olan ve bazı besinlerin emilimini engelleyen fitik asit bulgurun pişirme ve kurutma işleminden dolayı bulgurda bulunmaz. Hem yapısında fitik asit olmaması hem de selüloz içeren diyet lifinden zengin olmasıyla bulgur bağırsak emilimini hızlandırır. Ayrıca diyet lifinin selüloz içeriğinden dolayı kabızlık problemi olanların, bu sorununu ortadan kaldırır.



KAN YAĞLARINI AZALTMAK İÇİN BESLENMEDE ALTIN KURALLAR NELERDİR?

Dislipidemi yani kandaki kolesterol ve yağların bozulması en yaygın gördüğümüz tablodur.Kanda LDL kolesterol ve trigliserid yüksekliği aterosklerotik kardiyovasküler hastalığın başlıca nedenidir. Ülkemizde yetişkinlerin yüzde 80'ninde kanda LDL ve Trigliserit yüksekliği mevcuttur

Peki normal değerler nelerdir? Kanda toplam kolesterolün 200 mg/dL ve altında, LDL kolesterolün 100 mg/dL altında, Trigliseritlerin 150 mg/dL'nin altında ve Apo B değerinin 90 mg/dl altında olması, HDL nin de 60 mg/dl üzerinde olması optimaldir.

Kanda kolesterol ve trigliserit ölçümü yapılacaksa aç veya tok olmanın aslında çok büyük kan değerine etkisi bulunmuyor. Ancak eğer kanda çok yüksek bir trigliserit değeri görülürse o değerin bir defaya mahsus olmak kaydıyla aç karnına da yapılması tavsiye edilmektedir.

Bugün dislipidemi ve yüksek kolesterol tedavisinde eğer kan kolesterolünüz normalse beslenme ile kolesterol sınırlanması önerilmemektedir. Ancak eğer kanda kolesterol düzeyiniz çok yüksekse diyetin kolesterol içeriğinin de sınırlanması önemli uyarısı yapılmaktadır.

Kandaki yüksek trigliseritleri düşürmek için Omega 3 kullanmanın yararı çok büyüktür. Omega 3 yağ asidi iskemik miyokardın ölümcül aritmilerine karşı koruyucudur. Niasin desteği HDL kolesterolü arttırır, LDL ve trigliseridi azaltır. Ancak yüksek doz ve kontrolsüz uygun olmayan niyasin desteği kullanımı geri dönüşümü olmayan karaciğer enzim yükselmesi, kolestaz, ürik asit artması gibi yan etkiler oluşturabilir.

Ve düzenli yürüyüş. Haftada en az 4-5 kere en az 45 dakika yürüyüş kan yağlarının doğal ilacıdır. Son olarak kilo fazlalığı varsa zayıflamak oldukça önemlidir kan yağlarının düzenlenmesi için.







SAĞLIKLI ZAYIFLATAN BESLENME PROGRAMI



KAHVALTI: 1 DİLİM TAM

YAĞLI BEYAZ PEYNİR, 5TAM CEVİZ,

1 DİLİM TAM BUĞDAY EKMEĞİ,

1 TATLI KAŞIĞI TEREYAĞI,

1 TATLI KAŞIĞI BAL, DOMATES SALATALIK TAZE MAYDANOZ.



ÖĞLE: KAN YAĞLARINI AZALTAN YAĞ YAKAN ANTİOKSİDAN SALATASI

MALZEMELER: 1 KASE TAZE SEMİZOTU

YAPRAKLARI, 1 ADET RENDELENMİŞ PANCAR,

3 YEMEK KAŞIĞI HAŞLANMIŞ SİYEZ BULGURU,

1 AVUÇ CEVİZ İÇİ, 2 KASE DOLUSU İNCE KIYILMIŞ MAYDANOZ,

1 YEMEK KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI,

YARIM ÇAY KAŞIĞI TANE ÇEKİLMİŞ KARABİBER.

YAPILIŞI: SEMIZOTU YAPRAKLARINI DOĞRAYIP BIR KASEYE AKTARIN. PANCARI RENDELEYIP, KIYILMIŞ MAYDANOZ, CEVIZ IÇI, ZEYTINYAĞI VE KARABIBER ILE BERABER SEMIZOTUYLA HARMANLAYIN. ÜZERINE SIYEZ BULGURUNU SERPEREK SERVIS EDIN.



ARA: 5 ADET TAZE CEVİZ VEYA 1 SU BARDAĞI KEFİR.



AKŞAM: 100 G IZGARA VEYA FIRINDA BALIK VEYA YAĞSIZ KIRMIZI ET VEYA TAVUK ETİ VEYA HİNDİ ETİ,

3 YEMEK KAŞIĞI SİYEZ BULGUR PİLAVI,

AZ ZEYTİNYAĞLI

ÇOBAN SALATASI



ARA: 2 MANDALİNA VEYA

1 ELMA VEYA YARIM MUZ.