Her gün 1 su bardağı şalgam şifa kaynağı

Kalorisi düşük, polifenoller, vitamin ve minerallerden zengin içeriği sayesinde sağlık açısından birçok faydası olan şalgam, Türk mutfak kültürümüzün sağlıklı fermente içeceğidir. Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve çevresinde yaygın tüketilen şalgam suyu, 1997’de endüstriyel üretime geçmesiyle birlikte artık tüm Türkiye tarafından tanınıyor ve seviliyor...

Bu sağlıklı içeceğin özellikle kebap yanında içildiğinde etin hazmını kolaylaştırdığı ve sindirime yardımcı olduğu da biliyoruz. Rafine şeker içermeyen, glütensiz ve probiyotik etkili olan şalgam suyu iyi yaşamı destekleyen müthiş lezzetli bir fermente antioksidan kaynağıdır. Ancak size tavsiyem sadece kebap veya etle değil aslında her gün sağlıklı beslenme planımıza 1 su bardağı şalgam suyunu eklemenin sayısız şifası bulunur. Şalgam suyunu ayrana katabilir, salatalara sos şeklinde zeytinyağı ile karıştırarak ekleyebilir, ana öğünlerde sebze, kuru baklagillerin yanında içebilirsiniz.









ADANA'NIN VAZGEÇİLMEZ İÇECEĞİ ŞALGAM



Şalgam suyu geleneksel olarak ülkemizde özellikle Adana, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere birçok ilimizde yaygın olarak tüketilmektedir. Anavatanı Adana olarak bilinen şalgamın patenti ise Tarsus'tadır. Tüm Türkiye'ye şalgamı sevdiren, hatta dünyanın dört bir yanındaki 30 ülkeye de bu sağlıklı içeceği tanıtan Doğanay da yeni sezonun hasadına başladı. Doğanay'ın "Şalgamın Yolculuğu"nu anlattığı davetiyle bu emek dolu hasat sürecine tanıklık etme fırsatım oldu. Bölgesel olarak bazı farklılıklar olsa da şalgam suyu, kırmızı renkli, ekşi, isteğe göre acı ve lezzetli bir içecek olup laktik asit fermantasyonu ile elde ediliyor. Üretiminde mor havuç, bulgur, kaya tuzu ve su kullanılıyor. Acılı ve acısız iki farklı türü olan şalgam suyuna sarımsak ile lezzet zenginleştirilmesi yapılabiliyor. Şalgam suyu fermente edildiğinde önce açık mor rengi oluyor ve bir iki gün bekletildikten sonra ise göze hoş gelen mor havucun enfes rengini alıyor.











ANTİOKSİDAN ZENGİNİ MOR HAVUÇ



Şalgam suyunun içeriğine baktığımızda mor havucun şalgam suyu üretiminde kullanılan temel hammadde olduğunu görülüyor. Mor havucun yetiştirilmesi için ülkemizde iklim ve toprak yapısı en uygun olan yer Konya Ereğli. Ekim ayında başlayan hasadın ardından bu ürünün şalgama dönüşme yolculuğu hızlanıyor. Bunda özellikle bulgur, kaya tuzu ve su ile buluşarak 35 gün süren fermantasyonun ardından şalgama dönüşen mor havuçlar baş rolü üstleniyor. Şalgamın kendine has renginin kaynağı da işte bu bitki. Mor havucun şalgam suyuna kırmızı rengi veren antosiyaninlerce zengin olmasıdır. Bu da şalgam suyunun renginin doğal olduğunu ve renklendirici içermediğini bize gösteriyor. Şalgam suyunun temel kaynağı olan mor havuç aynı diğer havuçlar gibi lifler, potasyum, A vitamini, C vitamini ve manganez açısından zengindir. Mor havucu diğer havuçlardan ayıran özelliği ise içerdiği antioksidan özellikte olan antosiyanin pigmentlerini içermesidir. Bu da bir bakıma mor havucu, diğer havuçlardan daha besleyici ve faydalı yapmaktadır. Çünkü antioksidanların anti-inflamatuvar özelliği olduğu için kalp hastalıkları gibi bazı rahatsızlıkların riskini azalttığı aynı zamanda yapılan araştırmalarda diyabet riskini azalttığını ve belli tip kanser türlerine yakalanma riskini de azalttığını göstermektedir. Ek olarak Bkaroten siyah havuçlarda temel pigmenttir. Vücutta A vitaminine dönüştürülen b-karotenin, cilt ve göz sağlığının yanında kalp sağlığına da olumlu etkileri bulunmaktadır.









ŞALGAM SUYU PROBİYOTİKTİR



Şalgam suyu fermente edilmiş bir ürün olması sebebiyle probiyotik bakteriler içermektedir. Fermente gıdaların, başta bağırsak mikrobiyotası olmak üzere, vücudun farklı bölgeleri üzerinde olumlu etkiler göstererek, sağlıklı bir yaşamı desteklediği ve çeşitli hastalıklara karşı vücudu koruyabildiği söyleyebiliriz Ayrıca fermente gıdaların içerdiği probiyotiklerin de birçok faydası vardır. En bilinen sindirim sitemini düzenleyici ve bağışıklığı güçlendirme etkisidir. Ama sadece bunlarla kalmayan probiyotik bakteriler idrar yolu enfeksiyonlarını ve kabızlık sorunlarını önlemede, antibiyotik kullanılan dönemde bozulan bağırsak florasını düzenlemede, B grubu ve K vitamini üretimi ve emiliminde, alerji belirtilerini azaltmada etkileri vardır.









SİNDİRİM SORUNUNU ÇÖZÜYOR



Şalgam suyunun mayalanması sırasında oluşan laktik asit bakterileri hazımsızlık ve sindirimin kolaylaşmasıyla doğrudan ilişkilidir. Laktik asit bakterileri bağırsaktaki pH'ı düzenler ve birçok mineralin kolondan emilimini destekler, yani biyoyararlılığını artırır ve ritmik hareketin sürekliliği ile sindirimin boşalmasını hızlandırır. Kırmızı etin sindirimi zor olduğu için yanında şalgam tüketmek hem sindirimi kolaylaştıracaktır hem de hazımsızlığın önüne geçecektir. Lezzet olarak da kırmızı etin yanına çok yakışan şalgam suyu sindirme olan faydasından da dolayı doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca etler yüksek ısıda ve kömürde pişerken HA ve PAH dediğimiz kanser yapıcı bileşiklerin oluşmasına neden olur. Yüksek antioksidan kapasitesine sahip olan şalgam suyu ette oluşan sağlıksız bileşiklerin detoksifikasyonunda etkilidir.



KANSERE KARŞI KORUYUCU OLABİLİR



Şalgamda bulunan glikosinolatlar, memeden prostata birçok kanseri önlemeye yardımcı olan bitkisel bazlı kimyasallardır. Özellikle kükürtlü sebzeler kolon ve rektum kanserini en aza indiren doğal yiyeceklerdir. Şalgam da başlıca bu besinlerden biridir. Öncelikle rektum kanserini önleyen sülfür içeren sebzeler, cinsiyet hormonuyla ilişkili kanserlere karşı da koruma sağlar. Şalgamın içinde bulunan mirosinaz enzim aktivitesini arttırarak glikosinolatların bağırsaklardan emilimini üst düzeye çıkararak kanseri vücuttan atabilecek kapasiteye ulaştırıyor. Aynı zamanda şalgamda bulunan yüksek miktardaki flavonoidler anti-kanser etkileri olan antioksidan özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, oksidatif stresle savaşmaya ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olan sülforanları da yüksek miktarda içerdiğini unutmamamız gerekiyor.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR



Bağışıklık sisteminin güçlü olması özellikle bu mev- mevsimlerde hastalıklara karşı bizi korumada kalkan görevi gö-simlerde görüyor. Şalgam suyu yüksek C vitamini içermesinden dolayı rüyor. bağışıklık sistemine olumlu etkilerde bulunuyor. Aynı za- zamanda şalgam suyuna kırmızı rengini veren antosiyanin, manda bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görev alan çok önemli antioksidanlardan biridir. Günde içeceğimiz bir bardak şalgam suyu ile hastalıklara karşı do-doğal bir koruma kalkanı oluşturabiliriz.



KAN BASINCINI DÜŞÜRME ETKİSİ VAR



Şalgam, vücuttan sodyum salarak ve arterlerin genişlemesini artırarak kan basıncını düşürmeye yar- yardımcı olan çok iyi bir potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda dımcı içerdiği nitrat, kan basıncını düşürmek ve trombositlerin yapışmasını önlemek gibi kan damarlarının sağlığına yö- yönelik çeşitli faydalar sunuyor. Ama şalgam suyunun tuz nelik içerdiğini unutmamamız gerekiyor. Tansiyon hastaları şalgamı biraz sulandırarak ve gün içinde tükettikleri tuz miktarına dikkat ederek gönül rahatlığıyla tüketebilir.



TÜKETİRKEN DİKKAT!



Şalgam suyunu saklarken güneş ve ışıktan korumak önemli. Ve kapağını açtıktan sonra kısa süre içerisinde tüketilmesinde besin değeri ve probiyotik etkinin korunması adına muhakkak dikkat edilmeli.