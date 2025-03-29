Ramazan bayramı’nda rahatlıkla yiyebileceğiniz 10 sağlıklı tatlı

Yarınki bayram ziyaretlerinde geleneksel tatlılarımız ev yapımı baklavalar, ramazanın enfes güllacı, şekerpare, ekmek kadayıfı, lokma, Kemalpaşa ve sütlaç gibi tatlıların kahve yanında servis edileceği kesin. Ben size Ramazan Bayramı için sağlıklı tatlı tariflerinden oluşan bir rehber hazırladım. İşte size doğallığı ve lezzetiyle sofralarınıza tat katacak 10 nefis öneri...

Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tatlılar, Ramazan Bayramı'nda da ikramlar olarak yenecek. Biliyoruz ki; hazır pastalar, rafine undan yapılan şerbetli tatlılar, şeker yerine früktoz ile hazırlanan hazır tatlılar, şekerler, çikolata ve gıda boyasıyla boyanmış şeker çeşitleri diyabet, insülin direnci, bazı kanser türleri, kalp hastalıkları ve bağırsak sorunları yaratmada suçlu gıdalar. Normal yaşamda da Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (2017) sonuçlarına göre ülkemizde tatlı tüketim sıklığı haftada ortalama 2-3 kez olarak belirlenmiş durumda. Yani sık tatlı yiyoruz ve şişmanlıyoruz diyebilirim.

Bayramda geleneksel tatlılarımız ev yapımı baklavalar, ramazanın enfes güllacı, şekerpare, ekmek kadayıfı, lokma, Kemalpaşa ve sütlaç gibi tatlılar özellikle Ramazan Bayramı'nda hem kahve yanında hem bayram ziyaretlerinde hem de sofralarda bolca yer alacağı da kesin. Unutmayın, akşam saatlerinde ve özellikle gece geç vakitlerde yoğun şeker içeren tatlıların tüketimi kan şekeri dalgalanmalarına, sindirim sorunlarına ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle bayramda tatlı tercihlerimizi daha doğal, hafif ve besleyici alternatiflerle değiştirmekte büyük fayda var. Bu Ramazan Bayramı için sizlere sağlıklı tatlı tariflerinden oluşan bir rehber hazırladım. İşte size doğallığı ve lezzetiyle sofralarınıza tat katacak 10 nefis öneri...



KAYISILI BADEMLİ YOĞURT PARFE

MALZEMELER:

1 kase süzme yoğurt

5 adet kuru kayısı (küçük doğranmış) (Alternatif olarak kuru incir, kuru üzüm, kuru erik, kuru yaban mersini veya kuru vişne kullanabilirsiniz.)

2 yemek kaşığı doğal bal

Yarım çay bardağı badem (iri kıyılmış)

Yarım çay kaşığı vanilya özütü veya 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: Süzme yoğurdu bal ile güzelce karıştırıp pürüzsüz bir kıvam elde edin. Doğranmış kuru kayısıları ve iri kıyılmış bademleri yoğurtlu karışıma ekleyin. İsterseniz aroma vermek için limon kabuğu rendesi ya da vanilya kullanabilirsiniz. Karışımı küçük kalıplara ya da kuplara paylaştırarak buzlukta 2-3 saat dondurun. Üzerini badem, taze meyve veya kuru meyvelerle süsleyip dilimleyerek servis edin.



HURMALI GÜLLAÇ

MALZEMELER:

2 su bardağı süt

3 adet iri etli kuru hurma

Güllaç yaprakları

Nar, ceviz içi, Antep fıstığı içi

YAPILIŞI: Sütü ve çekirdekleri çıkarılmış hurmaları kısık ateşte, hurmalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğumaya yakın mutfak robotundan geçirin. Güllaç yapraklarını fırın kasesine dizin, üzerine hurmalı sütü gezdirin ve bıçakla kıyılmış ceviz içi serpin. Ardından yeniden güllaç yapraklarını dizin, hurmalı süt gezdirin ve tekrar ceviz içi serpin. Son kat güllaç yapraklarını koyup hurmalı süt gezdirdikten sonra nar ve Antep fıstığı içi ile süsleyerek servis yapın.



YULAFLI ENERJİ TOPLARI

MALZEMELER:

1 su bardağı yulaf ezmesi

10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış, püre halinde)

1 tatlı kaşığı şekersiz kakao

Yarım su bardağı fındık içi (iri doğranmış)

Yarım çay bardağı Hindistan cevizi rendesi

YAPILIŞI: Yulaf ezmesini, hurma püresini, kakaoyu ve iri kıyılmış fındıkları derin bir kapta karıştırın. Karışımı elinizle yoğurup küçük ceviz büyüklüğünde toplar hazırlayın. Topları Hindistan cevizi rendesine bulayıp servis tabağına dizin. Buzdolabında yaklaşık 1 saat beklettikten sonra serin ve lezzetli enerji toplarınız servise hazır.



TARÇINLI BALLI FIRINLANMIŞ ELMA DİLİMLERİ

MALZEMELER:

2 adet orta boy kırmızı elma

2 yemek kaşığı doğal bal

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı file badem ya da ceviz içi

YAPILIŞI: Elmaları güzelce yıkayıp ince dilimler halinde kesin ve fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine bal gezdirip ardından tarçını serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, elmaları yumuşayıp hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca üzerine file badem ya da ceviz içini serpin. İsterseniz yanında bir kaşık yoğurt veya hafif dondurmayla servis edebilirsiniz.

NOT: Elma yerine armut, ayva veya şeftali de kullanabilirsiniz.



BALLI SAĞLIKLI SÜTLAÇ

MALZEMELER:

2 su bardağı süt

Yarım çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı doğal çiçek balı

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Üzeri için toz Antep fıstığı veya ceviz (isteğe göre)

YAPILIŞI: Pirinci güzelce yıkayın ve küçük bir tencereye koyun. Üzerine sütü ilave edip kısık ateşte pirinçler yumuşayıp kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Sütlaç hafif koyulaştığında ocaktan alıp ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra içine balı ekleyip iyice karıştırın. Kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığına gelince buzdolabında soğutun. Üzerine tarçın serperek, dilerseniz biraz ceviz ya da fıstıkla süsleyerek servis edin.



ÇİKOLATALI MUZ DİLİMLERİ

MALZEMELER:

2 adet muz

50 gram bitter çikolata (Yüzde 70 kakao)

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

YAPILIŞI: Muzları dilimleyin. Üzerlerine önce birer tatlı kaşığı süzme yoğurt sürün. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip, muz dilimlerinin üzerine gezdirin. Son olarak Hindistan cevizi serpin ve buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis edin.



MEYVELİ YOĞURTLU KUP

MALZEMELER:

1 kase süzme yoğurt

1 yemek kaşığı doğal bal

1 adet kivi

1 adet küçük boy muz

5-6 adet çilek veya mevsim meyveleri

2 yemek kaşığı yulaf veya granola

YAPILIŞI: Süzme yoğurdu balla güzelce çırparak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Kup veya küçük kaselere önce bir kaşık yoğurtlu karışımdan koyun, ardından doğranmış meyvelerden ekleyin ve üzerine tekrar yoğurt koyun. Katları sırasıyla tekrarlayın. En üst katına ise meyvelerden koyarak yulaf veya granola serpin. Soğuk olarak servis edin.



BALLI MUZLU MUHALLEBİ

MALZEMELER:

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tam buğday unu veya yulaf unu

1 adet olgun muz (ezilmiş)

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı vanilya

Üzeri için ceviz veya toz tarçın

YAPILIŞI: Süt ve tam buğday ununu küçük bir tencerede karıştırarak kısık ateşte pişirin. Kıvamı koyulaşmaya başladığında içine ezilmiş muzu ekleyip karıştırın. 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alın. Muhallebi biraz ılıyınca balı ilave edin ve karıştırın. Kaselere paylaştırıp soğumaya bırakın. Üzerini tarçın ve ceviz parçaları ile süsleyerek servis edin.



PORTAKALLI İRMİK TATLISI

MALZEMELER:

1 litre süt

6 yemek kaşığı irmik

1 adet portakalın kabuğu (ince rendelenmiş) (Alternatif olarak limon veya mandalina kabuğu kullanılabilir)

3 yemek kaşığı bal

Üzeri için taze portakal dilimleri, nar taneleri veya mevsimine göre çilek dilimleri gibi farklı meyveler kullanılabilir.

YAPILIŞI: Sütü tencereye koyup içine irmik ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Orta ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Karışım koyulaştıktan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakın. Balı ekleyip güzelce karıştırın. Hazırladığınız tatlıyı kaselere paylaştırıp oda sıcaklığına getirin, daha sonra buzdolabında soğumaya bırakın. Üzerini dilimlenmiş taze portakalla süsleyin.





KURU MEYVE HOŞAFI

MALZEMELER:

1 avuç kuru üzüm

1 avuç kuru kayısı

1 avuç kuru erik

4 su bardağı su

3 yemek kaşığı doğal bal

1 adet çubuk tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI: Kuru meyveleri yıkayıp süzün. Bir tencereye koyup üzerine suyu ekleyin. Meyveler yumuşayıncaya kadar orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ocaktan aldıktan sonra içine balı ilave edin ve karıştırın. Soğuduktan sonra buzdolabında bekletin. İsterseniz üzerine tarçın serperek servis edebilirsiniz.

