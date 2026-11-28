Hepimiz yediğimiz yemeğin bizi uzun süre tok tutmasını isteriz. Çünkü yemekten kısa süre sonra yeniden acıktığımızda ya bir şeyler atıştırırız ya da bir sonraki öğünde fazla yeriz. Peki daha uzun süre tok kalmak için sofrada neler yapabiliriz? İşte, gün içinde sık acıkanlar, uzun süre tok kalmak isteyenler ve öğünlere aşırı yüklenmemek için her sofrada kolayca uygulanabilecek birkaç öneri

Öğle yemeğini yediniz ama akşamı beklemeden acıktınız. Bir gün çekmecedeki bisküviye uzanıyor, başka bir gün açlığınızı bastırıp eve gitmeyi bekliyorsunuz. Bu kez de akşam sofrasına öyle aç oturuyorsunuz ki ilk tabağın ardından hemen ikincisini alıyorsunuz. Gün içinde sık acıkmak, bir sonraki öğünde ne kadar yediğimizi de etkileyebiliyor. Peki yediğimiz yemek bizi nasıl daha uzun süre tok tutar? Bunun için önce bir öğünde neler yediğimize bakalım. Örneğin öğle yemeğinde bir tabak pilav yiyorsanız yanına yoğurt ve salata ekleyebilirsiniz. Akşam evde mercimek çorbası varsa yemeğe bir kâse çorbayla başlayabilirsiniz. Böylece sofradan doymuş kalkmak için pilavdan ya da ana yemekten bir porsiyon daha almanız gerekmeyebilir. İşte gün içinde sık acıkanlar, uzun süre tok kalmak isteyenler ve öğünlere aşırı yüklenmemek için her sofrada kolayca uygulanabilecek birkaç öneri.



ÖĞÜN ÖNCESİ ZEYTİNYAĞI TÜKETMEK

1- Yapılan yeni araştırmalar öğünlerden önce zeytinyağı tüketiminin bağırsaklarda GIP ve GLP 1 adlı iki peptit yapıda hormonun daha fazla salgılanmasına neden olduğunu açıkladı. Mide boşalma hızını geciktirmek için öğünden önce zeytinyağı tüketimi bağırsak hormonlarının uyarımını aktifleştirmektedir. 1 su bardağı ılık suya 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırıp yavaşça içtikten sonra yemeğinizi yemeniz uzun süre tok kalmanız için doğal bir yol.



ÖĞÜNE DİYET LİFLİ BESİNLE BAŞLAMAK

2- Diyet lifi içeren yeşil yapraklı sebzeler; turp, havuç, pancar gibi kök sebzeler ve kırmızı lahana, kuşkonmaz gibi farklı renkte sebzeler salata olarak hazırlanıp içine bol limon sıkılarak yendiğinde mide hacmi hızlı dolmakta, midede daha uzun süre yiyeceğin hapsolmasını desteklemekte ve bağırsaklarda tokluk hormonlarını hızlıca aktive ederek kolay doygunluğa ulaşmamızı desteklemektedir.



YEMEKLERİN SIRASINI DEĞİŞTİRMEK

3- Öğündeki besinlerde önce yağ içeriği yüksek olanını daha sonra protein içeriği daha fazla olanını ve en son ise karbonhidrat içeren yiyeceği yediğinizde besinlerin midede kalış süresini de uzatarak tokluk sürecini de daha fazla olmasını sağlayabilmektesiniz. Mesela yemekte yoğurdu önce yiyip ardına etinizi tüketip en son tam tahıl içeren bulgur pilavınızı yediğinizde midede açlık hormonu baskılanmakta bağırsaklarda tokluk hormonu aktifleşmektedir.



ÖĞÜNDE ÇORBA İÇMEK

4- Hızlı doymanın en doğal yolu yemeğe çorba ile başlamaktır. Fakat uzun süre tok kalmanın da önemli bir etmeni olan öğünde çorba içimi midede besinlerin daha uzun süre kalmasını teşvik edebilmektedir. Baklagil çorbaları, tarhana ve sebze çorbaları, yayla çorbası uzun süre tok kalmanızı sağlayacak geleneksel çorbalarımızdır.



ÖĞÜN SONRASI ELMA SİRKELİ SU İÇMEK

5- Aç karnına mide iç zarını tahriş eden sirkeli su öğün sonrasında içildiğinde tam bir şifa gibi etkili olabilmektedir. Yemekten hemen sonra 1 yemek kaşığı doğal elma sirkesini 1 su bardağı ılık suya ekleyip karıştırıp içmek bağırsaklardaki karbonhidratların sindirimini yavaşlatmakta, midede besinlerin kalış süresini uzatmakta ve ani kan şekeri artışını önleyerek daha hızlı acıkmanın önüne geçmektedir.



OBEZİTE TİPİNE GÖRE BESLENEREK ZAYIFLAMAYI KOLAYLAŞTIRIN

İster diyet ister metabolik cerrahi ister ilaç ister iğne ne olursa olsun dünyada obezite her geçen gün hem çocuklarda hem ergenlerde hem de yetişkinlerde hızla artmaktadır. Dünya bilimi tek bir diyetin, tek bir besinin, tek bir ilacın obeziteyi çözemediğini bildiriyor. Bu nedenle neden obez olduğunuzu anlayamadığınız sürece de sürekli zayıflama çabaları ile zaman kaybedeceğiniz de gerçek gibi görünüyor. Mayo Klinik Klinisyenleri obeziteyi 4 farklı tip olarak sınıflandırmanın öneminden bahsetmekte ve bu tiplere göre beslenme, ilaç tedavisinin uygulanmasının kalıcı kilo kaybında etkin olabileceğini irdelemektedir. Buna en güzel örnek son dönemlerde obezite tedavisinde hormon enjeksiyonu ile kilo veremeyen hastaların çoğunlukta olması bu kişilere iğne enjeksiyonunun bir fayda sağlamayacağını göstermekte ve doz arttırmak yerine iğne olmayı kesmek gerektiğini bilimsel yayınlarda vaka örnekleri üzerinden değerlendirmelerini Klinisyenler paylaşmaktadır. Veya metabolizması düşük çalışan birine sürekli kalorileri azaltarak zayıflamaya zorlamanın sonuca ulaştırmayacağı için bu kişiyi açlıkla mücadele ettirmenin obezite tedavisi açısından bir yarar sağlamayacağını anlayarak daha doğru metotların uygulanmasına yönelmenin önemi vurgulanmaktadır. Bu sebeple obeziteyi 4 fenotip dediğimiz grupta sınıflandırmıştır. Ve bu gruplara yönelik tedavi önerilerini de paylaşmıştır.



AÇ BEYİN FENOTİPİ

Bu fenotipe sahip şişmanlarda; yemek sonrasında beyne doyum sinyalleri geç ulaşmakta dolayısıyla birey öğünde fazla yediği halde doyuma geç ulaşmaktadır. Kısacası bu şişman fenotipine sahip kişiler çok kalorili öğünler sonrası ancak doyabilmektedir. Bu tip şişman kişiler için aşırı kalori kısıtlaması yapılan diyetler metabolizmada yanıt bulamamakta ve aşırı kısıtlama daha fazla yemeye bireyi yönlendirmektedir. Bu şişman tipinde 1-2 öğünde neredeyse 1-2 günlük ihtiyaç kadar kalori alımı olduğundan hızlı kilo almaya elverişli bir vücuda da sahiptirler. Çözüm sıkı kalori kısıtlaması değil ılımlı kalori kısıtlamasıyla yağ yakımının başlamasına olanak tanıma sağlanmalıdır. Öğünlerde doyuma sağlayacak öğün alternatifleri sunulmalı ve doyumu kolaylaştıracak enerji yoğunluğu düşük ancak mide hacmini fazlasıyla dolduracak besinlerden oluşan diyet uygulaması yapılmalıdır.



AÇ BAĞIRSAK FENOTİPİ

Bu tip obeziteye sahip bireylerde yiyecekler midede durmaz, hızlı terk eder ve mide boşalımı hızlı olduğu içinde sık acıkarak hızlı kilo alımını sağlarlar. Öğünler arasında açlık kısa sürede oluştuğu için kalorili atıştırmalıklara yönelirler. Çözüm bu tip fenotipe sahip obezlerde kesinlikle öğün düzenini değiştirip, öğüne önce protein içeren besini ardından kompleks karbonhidrat içeren yemeyi ve en son ise liften zengin besini yeme sıralamasıyla midede besinlerin kalış süresini uzatmak olmalıdır. Ara öğünlerde şekerli ve yağlı değil, proteinli ve lifli doğal besinlerin tüketimi sağlanmalıdır.



DUYGUSAL YEME FENOTİPİ

Bu tip kilo problemi yaşayan kişilerde fiziksel açlık neredeyse yok gibidir. Fiziksel açlığı hissetmezler çünkü gün içinde duygular bireyin bir besin ile duygularını yatıştırmaya yönelterek hızla yağlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu tip şişman kişilerin duygularına yenik düşerek sürekli can sıkıntısı, üzülme, kendini değersiz hissetme gibi farklı duygulara kapılarak kendisini elinde bir şey yerken bulması sebebiyle kilo kaybı da imkansızlaşmaktadır. Bu tip bireylerde çözüm keskin olmalıdır. Besini duyguları yatıştırıcı veya bir ödül merkezli olmaktan çıkarmaktan geçmektedir. Beslenme ve Psikoterapi ile duygusal açlık yerine fiziksel açlığın belirginleşmesini sağlayıp duygulara yenik düşmeden bilinçli bir beslenmeye yönlendirmek gerekmektedir.



YAVAŞ METABOLİZMA FENOTİPİ

Bu tip şişmanlıkla mücadele eden kişilerin temel sorunu enerji harcamalarının düşük olmasıdır. Yani metabolizması yavaş çalıştığı için günlük yediklerini aktif bir şekilde yakamaması demektir. Hızlı kilo verip hızlı kilo alma diyetleri uygulayanlar, menopoz, hareketsiz bireylerin metabolizmaları yavaş seyreder ve zor kilo verirler. Çözüm dengeli kalorili ve proteinden zengin beslenmedir. Dengeli beslenme ile yüksek tempolu egzersiz planının birlikte uygulanması kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır.



GENETİK HASTALIKLARI TEMİZLEMEK MÜMKÜN

Nasıl yavaş yaşlanacağımızı artık çok iyi biliyoruz. Hatta insülin direncine yakalanmamak için beslenmede nasıl bir değişim yapmamız gerektiğini de gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Nasıl diyorsanız bunun yanıtı metiyonin amino asidinden daha sınırlı beslenerek vücudun biyokimyasal değişimine neden olarak genler üzerinde olumlu yönde bir farklılık yaratarak daha yavaş yaşlanabilir daha sağlıklı olabiliriz.

Metiyoninden sınırlı beslenerek metabolizmamız üzerinde oluşan stresi kırarak epigenomunuzu yeniden programlayabiliyoruz. Bu ne demek? Yani genetik geçişli altta yatan hastalıklar varsa onları susturabiliyoruz. Ve yine bu tip beslenme ile toksik hücrelerin temizlenmesini kolaylaştırabiliyoruz.

METİYONİN NEDİR?

Metiyonin; kükürt içeren esansiyel bir amino asittir. Vücudumuzda tek karbon metabolizmasında metil verici olarak görev yapan S Adenosil Metiyonin (SAM) dediğimiz bileşiğin öncüsüdür. Bu bileşik epigenetik düzenlemede çok önemli görev yapar. Bilimsel olarak kanıtlar; dengeli metiyonin alımının DNA korunması, genetik geçişli hastalıkların durdurulmasının kapılarını açan bir rol üstlenir. Metiyonin amino asidi alımı ne eksik ne fazla olmalıdır. Sınırlı metiyonin alınınca SAM adlı bileşik denegli bir şekilde vücudumuzda sentezlenir kanser, metabolik bozukluklar, nörogelişimsel sıkıntılar ve kardiyovasküler işlev bozuklukları gibi hastalıkların gelişimini önler.

Metiyoninden sınırlı beslenmek metabolizmanın stres direncini arttırır böylece oksidatif strese bağlı hasarların oluşmasına karşı tüm sistemlerimizi korur. Yaşlanma fizyolojisini değiştirir ve daha yavaş bir yaşlanma periyodunu yaşamanızı sağlar. Epigenetik ortamı yeniden yapılandırarak kanser hücrelerinin toksisitesini azaltır.

HER GÜN 2 YUMURTA TÜKETİN

Metiyonin hem hayvansal hem bitkisel besinlerde bulunan bir amino asittir. Hayvansal besinlerde oldukça yoğun bulunurken bitkisel besinlere ise daha sınırlı miktardadır. Bu sebeple size bahsettiğim metabolik faydalardan sadece beslenmeyle ile faydalanmak isterseniz bitkisel besinlerden daha yoğun hayvansal besinlerden daha dengeli bir beslenme planlanmanız önem kazanacaktır. 100 g kadar tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler, taze ve kuru sebzeler, taze ve kuru meyveler metiyonini 1-65 mg kadar içerirken; 2 adet yumurtada 400 mg, 100 g dana veya balık etinde 750 mg kadar metiyonin içermektedir. Aşırı metiyonin yükünden korunmak, vücudun metabolik stresini dengede tutmak için kırmızı etleri haftada 2-3 kere, balık etini haftada 3-4 kere yemek, her gün 2 adet yumurtayı geçmemek, süt ürünlerinden 2 porsiyon kadar düzenli yemek gerekmektedir.