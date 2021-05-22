Sihirli pencerede buluşmak üzere

Covid-19 salgını maske, mesafe ve hijyenden sonra görüntülü görüşmelerle hatırlanacak. Üstelik Zoom, Teams, Meet ve Webex gibi küresel uygulamalara Google’dan üç boyutlu, neredeyse dokunma hissi veren Project Starline eklendi

Pandemi döneminde bir yıldan fazla zaman oldu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusu ezbere söylenir hale geldi. Artık çantaya cüzdandan önce maske ve kolonya koymadan dışarı çıkamaz hale geldik. Rutinler değişirken, bayramlaşmada, cenazede ve doğumda bile bir araya gelemeyince sosyal hayat görüntülü görüşmelere kaydı. İşte bu görüntülü konuşmalar konusunda Zoom uygulaması ücretsiz kullanım zamanlamasıyla tüm rakiplerinin önüne geçip hızla büyüdü. Şimdi Google Geliştiriciler Konferansı sırasında tanıtılan Project Starline 3 boyutlu hologramdan bile etkili, neredeyse kucaklaşır gibi sohbet edeceğiniz ortamlar yaratıyor. Dokunmaya hasret kalan bizim kuşağı korkutsa da insanlığın benzer felaketlerde önlem almasını kolaylaştıracak teknolojilere ihtiyaç var.

Google yıllar içerisinde e-posta için Gmail, fotoğraflar için Google Fotoğraflar ve Google Meet uygulamasıyla dikkati üzerine çekmişti. Ancak bunların hepsi ve rakiplerin de ürünleri de oturup yüz yüze konuşma hissi vermekten uzaktı. Hologram filan denemeleri gerçeklik algısından uzak ve tek kişinin sunum yapmasına yönelikti. Teknoloji, iki kişi tıpkı oradaymış gibi, biriyle birlikte olma hissini yaratmak için kullanabilir mi? Google mühendisleri bu arayıştan yola çıkarak Project Starline üzerinde birkaç yıldır çalışıyor.

Mahallede karşılıklı pencerelerde, bir nevi sihirli pencereden birbirinize bakıp sohbet ettiğinizi hayal edin. Üstelik pencereden başka bir kişiyi, üç boyutlu olarak görüp konuştuğunuzu düşünün.



SOHBETE ODAKLANIN

Teknolojiye değil sohbete odaklanmayı sağlayan yeni görüntülü sohbet deneyimi Google ofislerinde kullanılmaya başlamış. Oturup konuşmaya başladığınız anda, teknolojinin arka planda kaybolması ve karşınızdaki kişiye odaklanmanızı sağlıyor. Project Starline şu anda Google ofislerinden sadece birkaçında bulunuyor. Özel yapım donanımlara ve son derece özel ekipmanlara dayanıyor. Mühendisler bu teknolojiyi daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Bu yılın sonlarına doğru kurumsal iş ortaklarıyla deneme dağıtımlarını planlıyorlar.



EKRAN PAYLAŞMAK ÇOK ZOR DEĞİL

Birlikte çalışma deneyimi yaşamak ve paylaşmakta zorlanan pek çok insan var. Geride bıraktığımız bir yıllık süre zarfında kamu, özel sektör ve hatta eğitim sektörü hibrit çalışma sistemini hızlıca benimsedi ve çalışma hayatını bu doğrultuda yeniden şekillendirmeye başladı. Bu süreçte Logitech, insanlara yüz yüze toplantı deneyimini online olarak yaşatmak için yeni ihtiyaçlara yeni çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Logitech, toplantı ve sınıflardaki katılımcıların bilgiye eşit derecede ulaşabilmesi amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli bir beyaz tahta kamerası olan Logitech Scribe'ı tanıttı. Microsoft Teams ve Zoom gibi önde gelen hizmetlerle uyumlu bir şekilde çalışan Logitech Scribe, beyaz tahta içeriğini inanılmaz netlikte görüntülü toplantılara yansıtarak tüm katılımcılara neredeyse aynı odadaymışçasına bir deneyim yaşatıyor. Toplantı odalarından sınıflara, Logitech Scribe, hibrit çalışma ve öğrenme hayatının daha yaygın hale geldiği bu dönemde, kullanım kolaylığı ve pratik tasarımı sayesinde öğrenmeyi, beyin fırtınalarını ve ekip toplantılarını daha üretken hale getiriyor. Gruplar halinde çalışmayı veya fikir üretmeyi teşvik eden Logitech Scribe, online olarak odadaki herkesin tahtayı mükemmel bir şekilde görmesine imkan veriyor.

Microsoft Teams Rooms ve Zoom Rooms ile entegre bir şekilde çalışan Logitech Scribe kolay kurulum ve kullanımıyla zahmetsiz bir deneyim sunuyor. Oda içi katılımcılar, Logitech Scribe'ın kablosuz düğmesine basarak veya Logitech Tap gibi toplantı odası dokunmatik denetleyicisine dokunarak beyaz tahta içeriğini görüntülü toplantılarda tek tuşla hızlıca paylaşabiliyor. Kablosuz tuşu şimdilik sadece Zoom Rooms ile çalışsa da en kısa sürede Teams Rooms desteği de sunulacak. Logitech Scribe ayrıca hemen hemen her video konferans uygulamasına sahip bir USB içerik kamerası olarak çalışarak toplantı odalarında, sınıflarda ve hatta ev-ofislerinde de kullanma esnekliği sağlıyor.

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YENİ TELEFONLAR DAHA FAZLA BEĞENİ GETİRMİYOR



Herkes fenomen olma yarışında yola yeni telefonla çıkmak istiyor. Oysa pahalı amiral gemisi ve yeni telefona ihtiyacınız yok. Akıllı telefonlarda ihtiyaca ve cüzdanınıza göre akıllı telefon seçmek için daha iyi bir zaman olamaz. En uygun koşullarda fiyat performans olarak beklediğiniz, kamera, oyun-eğlence, ekran, pil ömrü ve tasarım konusundaki beklentinizi karşılayan markaya siz karar verin. Ancak yeni telefon binlerce beğeni (like) anlamına gelmiyor. İyi kamera, fiyat performansı yüksek bir telefon fazlasıyla yeterli.

Heyecan uyandıran yeni kamera özellikleriyle kullanıcılar artık daha eğlenceli ve çok yönlü fotoğraf ve videolar çekmenin keyfine de varabiliyor. Çinli, Huawei, Xiaomi, TCL, Oppo, Güney Koreli Samsung fiyat performans telefonlarıyla kıran kırana yarışıyor. Kamerada Samsung A52 ve A72 ile oyun tutkunlarının aşkı Poco F3 ve Poco X3 Pro karşımıza çıkıyor.



KAMERADA FİYAT PERFORMANS ODAKLI

Akıllı telefonda telefon tercihi en önemli ihtiyaç arasında ilk sırada. Telefon kısmı sadece paylaşmak için var. Türk Telekom online mağazalarda da satılan Samsung Galaxy A52 ve Samsung Galaxy A72 telefonları kamera performansıyla dikkat çekiyor. 64MP yüksek çözünürlüğe sahip ana kamerası ve çok yönlü dörtlü arka kamerası, canlı ve keskin fotoğraf ve videolar çekilmesini sağlıyor. Kullanıcılar en güzel anları 4K video kalitesiyle çektikten sonra, 4K Videodan Fotoğraf özelliğini kullanarak 8MP'ye varan yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor. Sahne Optimizasyonu özelliği de yapay zekâ desteğiyle yemek, manzara ve evcil hayvan gibi 30'un üzerinde görsel ve arka plan seçeneğiyle en iyi ayarda çekim yapılmasını sağlıyor. Samsung'un Super AMOLED ekranıyla kullanıcılar en sevdikleri içeriklerin keyfini çıkarıyor. Galaxy A52 ve Galaxy A72 cihazlarda 90Hz ekran yenileme hızıyla, kaydırma deneyimi artık çok daha kusursuz. 800 nit parlaklık değeriyle sosyal medyada video ya da görüntü izlerken keyif alacaksınız.



OYUNCULARI YOLDA BIRAKMAYACAK İKİLİ

Oyun severlerin hassas olduğu performans, ekran ve fiyat üçgenini çözerseniz, kalplerini kazanırsınız. Poco serisi bu açıdan biçilmiş kaftan. Poco F3 ve Poco X3 Pro fiyat performans olarak tüm beklentilere yanıt vermeye çalışıyor. Snapdragon 870 5G Mobil Platformu ile desteklenen ve markanın şu ana kadarki en güçlü cihazı olan POCO F3, sektördeki en yüksek saat hızlarından biri olan 3.2 GHz'ye kadar hız sunan Qualcomm Kryo 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm Adreno 650 GPU ile birlikte performans beklentisine karşılık veriyor. 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip 6,67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos ses özellikleriyle donatılan model oyun oynarken benzeri görülmemiş bir akıcılık sağlıyor. Bu canavar, aynı zamanda sadece 2,76 mm ile sektörün en küçük ön kamera noktalarından birine sahip olma özelliği taşıyor. Sadece 7,8 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan POCO F3 elde rahat ve güvenli bir his verirken hem önde hem de arkada kullanılan Corning Gorilla Glass 5 cihazın sağlamlığını artırıyor.