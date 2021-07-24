Tablet kullanırken yeni bir yol mümkün

Mobilde iki, masaüstünde üç işletim sistemi arasında kalan kullanıcılara Huawei Harmony OS 2.0 yeni bir yol öneriyor. Uyumlu, hızlı ve kolay kullanım şansı sunan Harmony OS 2.0 işletim sistemini, Huawei MatePad 11 tablet ile birlikte deneme şansı bulduk...

Tablet ve akıllı telefonlar için Google Android ve Apple OS işletim sistemi arasında sıkışıp kalan kullanıcılar için yeni bir işletim sistemi seçeneği geldi.

Böylece yeni seçenek tablet kullananlar için daha büyük kolaylık anlamına geliyor. Bir anda hayatımızın içine yerleşen tablet, telefon ve masaüstü bilgisayarların birlikte çalışma konusunda önemli eksiklikleri var. Ancak zaman içinde birlikte çalışma yetenekleri artıyor. Kullanıcıların cihazlar arasında dosya aktarmaları gerektiğinde, genellikle bir veri kablosu, bulut sürücüsü veya birçok adım içeren ve aktarılabilecek dosya boyutuna sınırlamalar koyabilen üçüncü taraf uygulamaları kullanmaları gerekiyor. Bugün akıllı cihazlarda harcadığımız zamana rağmen, kullanıcı deneyiminin daha kat etmesi gereken çok yol olduğu açık.





ÇOKLU EKRAN İŞ BİRLİĞİ

Tüm ekranların birlikte çalışma konusunda kullanıcıyı rahat ettirmek zorunda.

2019'da HUAWEI, akıllı telefon ve PC ile akıllı telefon ve tablet etkileşimi için Çoklu Ekran İş Birliği teknolojisini tanıtmıştı. Kullanıcılar ilk kez birden fazla cihaz arasında kesintisiz etkileşimin keyfini çıkarabildi.

Akıllı telefon-tablet Çoklu Ekran İş Birliği, HUAWEI'nin dağıtılmış teknolojisinden yararlanarak akıllı telefonlar ve tabletler arasındaki engelleri sistem düzeyinde tamamen ortadan kaldırdığı için iki cihaz arasında iş birliği ve veri aktarımı sağlıyor. Ayrıca tabletin klavyesi, ekranı ve hoparlörleri de akıllı telefon için çevre birimleri olarak kullanılabiliyor.

Qualcomm Snapdragon 865 8 çekirdek işlemciye sahip HUAWEI MatePad 11, HUAWEI Online Mağaza üzerinde ön satışa sunuldu. Türk Telekom mağazalarında ve online mağazada satılan Huawei markaları da yer alıyor.



SÜPER CİHAZ HAZIR

İlk kez deneyimleme şansı bulduğumuz MatePad 11 ince, hafif tasarımı kolay kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

HarmonyOS 2 tabanlı HUAWEI MatePad 11 tablet, uzun zamandır beklenen tablet- PC Çoklu Ekran İş Birliğini getiriyor.

Bu özellik, tablet, PC ve akıllı telefon arasındaki duvarları tamamen yıkıyor ve tüketicilere benzersiz, yenilikçi bir deneyim sunan bir "Süper Cihaz" oluşturmalarını sağlıyor. Süper Cihaz kullanım kolaylığı ve yeni bir deneyim anlamına geliyor.

Tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği, bir HUAWEI dizüstü bilgisayardaki PC Yöneticisi programı üzerinden kuruluyor. Bağlandıktan sonra kullanıcılar dosyaları iki ekran arasında esnek bir şekilde sürükleyip bırakabiliyor ve her iki cihaz da verimli çalışma ve yaratıcılık için klavyeyi ve fareyi paylaşabiliyor.





AYNA MODUNDA KULLANIM

Tüketicilerin farklı ortamlardaki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilen üç iş birliği modu var: Ayna, Genişletme ve İş Birliği.

Ayna modunda, dizüstü bilgisayar arayüzü tablete kopyalanarak her iki cihazda da tam olarak aynı içeriği gösteriyor. Ardından, doğrudan tablete yazmak veya çizmek için HUAWEI M-Pencil (2. nesil) kullanılabiliyor ve yazılar anında dizüstü bilgisayarda gösteriliyor.

Örneğin bir dizüstü bilgisayarda tasarım yaparken, çalışmanızı tablete yansıtmak ve doğrudan tablet üzerinden çizim yapmak için bu özellik kullanılabiliyor.

Bu durumda HUAWEI MatePad 11, dijital bir çizim tableti gibi davranıyor.

Başka bir örnek ise, etrafta projektör olmadığında ancak bir belge sunmanız gerektiğinde, PC ekranını tablete yansıtmak için Ayna modunu kullanılabilir. Böylece sunum yapılan kişiler tablete bakarken bilgisayar üzerinden çalışmaya devam edilebilir.



DAHA GENİŞ EKRANDA ÇALIŞIN

Artık aynı anda görüntülü görüşürken yaptığımız işi tarif etmek zorundayız. Yani ekran genişlemek zorunda.

Genişletme modu, adından da anlaşılacağı gibi, tabletin PC için harici bir ekran olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu mod kullanıcıya içeriği görüntülemek ve karşılaştırmak için daha geniş bir alan sağlayarak verimliliği büyük ölçüde artırıyor.

Birçok kullanıcı, üretkenliği artırmak için masasına fazladan bir monitör eklemeyi tercih ediyor. Hantal, ağır ve çok daha az taşınabilir olan geleneksel monitörlerin aksine taşınabilir HUAWEI MatePad 11 çok daha fayda sağlıyor. Örneğin iş gezileri için dizüstü bilgisayar ve HUAWEI MatePad 11 ikilisi, seyahat ederken tableti okumak, dosyaları düzenlemek, müzik dinlemek veya video izlemek için kullanılabilir. Tableti dizüstü bilgisayar için bir monitöre dönüştüren tablet-PC Çoklu Ekran İş Birliği altında Genişletme modunu etkileştirilerek nereye gidilirse gidilsin iki ekran olarak kullanabilir ve daha verimli çalışılabilir.



DUVARLARI YIKMAK ZORUNDA

Sonradan gelen başarılı olmak için hep duvarları yıkmak zorunda kalır. İşte Harmony OS bunu yapmaya çalışıyor. İş Birliği modu, Windows ve HarmonyOS 2 arasındaki engelleri ilk kez ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar seçilen metni, resimleri ve dosyaları iki cihaz arasında sürükleyip bırakmak için dizüstü bilgisayar faresini kullanabilir.

Bu arada, tabletten alınan mesajlara ve e-postalara yanıt vermek için dizüstü bilgisayar klavyesini kullanabilirler.

Yeni HUAWEI MatePad 11'de güncellenmiş tabletakıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliği özelliği artık daha akıllı ve daha kullanışlı. Daha önce tablet-akıllı telefon Çoklu Ekran İş Birliğinde, mobil uygulama tablette orijinal boyutunda gösteriliyordu. Artık Çoklu Ekran İş Birliği kapsamındaki HUAWEI MatePad 11 ile mobil uygulamalar tablet ekran boyutuna uyarlanabilir ve büyük ekranlı bir cihazın avantajlarından tam olarak yararlanarak tam ekran olarak görüntülenebilir duruma geldi. Haber okumaktan bilgileri taramaya kadar bu özellik kullanıcılara daha rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Akıllı telefondaki e-postaları ve mesajları yanıtlamak için tablet klavyesi de kullanılabiliyor.



AYNI ANDA ÇOK İŞ YAPIN

Bugün her şey birbiriyle bağlantılı. Hiçbir teknoloji ürünü birbirinden tamamen izole değil. Başka bir deyişle, çok cihazlı iş birliği kaçınılmaz bir eğilim. Harmony OS'un güçlü dağınık teknolojisinden yararlanan HUAWEI'nin yepyeni Çoklu Ekran İş Birliği özelliği, tabletlerin, akıllı telefonların ve PC'lerin yeni ve benzeri görülmemiş şekillerde birbirleriyle bağlantı kurmasına olanak tanıyarak çok cihazlı iş birliğini tek bir cihaz kullanmak kadar basit hale getiriyor. Tüm bildirimler ve gelen aramalar yalnızca akıllı telefonda görüntüleniyor. Bu nedenle akıllı telefonda herhangi bir dosya tablet üzerinden sunulurken sunumu bölebilecek bildirimler görünmüyor. Bu özellik, kullanıcının mahremiyet güvenliğini de iyileştiriyor.



GÖRME ENGELLİLERİN HAYATI TEKNOLOJİYLE KOLAYLAŞIYOR

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi uygulaması, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonu ile görme engelliler için daha erişilebilir bir yaşam sağlıyor. Türk Telekom; görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaların yanında onların sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza atıyor. Bu kapsamda, 31 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açılan, görme engellilerin sanatla buluşmasını sağlayan Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi de ziyaretçilerini kabul ediyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, insanı merkeze alan yaklaşımı ile teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Türk Telekom'un bu kapsamda 10 yıl önce hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması sürekli geliştirilerek görme engellilere sesli kitap dinleme özelliği dışında da kolaylıklar sağlayan bir teknolojiye dönüştü.

Türkiye'de 2017 yılında bir ilk gerçekleştirilerek uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunuyor.



BÜYÜK BİR İHTİYACI KARŞILADI

Uygulamanın Para Tanıma fonksiyonundan sıklıkla faydalandığını belirten görme engelli kullanıcı Amine Enner Akay, "Yapacağımız ödemeler, aldığımız para üstleri gibi küçük hesaplar için bile bizlerin büyük ihtiyacını karşılayan bu özelliği çok işlevsel buluyorum" diye konuştu.

Sağlık sektörünün dijitalleşmesiyle ilgili çalışmalarına ağırlık veren Türk Telekom, ayrıca bir ilki daha gerçekleştirerek 2020'de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile İlaç Barkodu Okuma özelliğini hayata geçirdi. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu. İlaç Barkodu Okuma özelliğini kullanan görme engelli Ali Öztürk, "Bu uygulamadan önce brail isim etiketinin yardımını alıyorduk.

Ama biz ilacın yan etkilerini göremiyorduk, anlayamıyorduk. Sadece ismi görüyorduk ama bu uygulamayla hem ilacın ismini hem de kullanıma talimatlarını kimseye ihtiyaç duymadan öğrenebiliyoruz" dedi.

Türk Telekom; görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaların yanında onların sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza atıyor.

Bu kapsamda Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' Emine Erdoğan'ın katılımı ile ziyarete açıldı. Sesli betimlemeli tablolardan oluşan eserler, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor.

Sergiye; sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.