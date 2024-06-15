Apple tüm cihazlarına yapay zeka aşısı yaptı

Apple, tüm cihazlarına sonunda yapay zeka desteği sunan çözüm konusunda harekete geçti. Open AI ile anlaşarak Apple Intelligence zekasını iPhone, iPad, MacBook gibi cihazlara M serisi işlemci ve özel bulut çözümüyle sunmaya başlıyor. Peki yapay zeka aşısı tutar mı ve güvenliğimiz tehlikede mi?

Tüm dünyada uzun süredir devam eden bir yapay zeka dalgasına Apple mükemmel deneyim olmadan harekete geçer mi? Aslında Apple ilk defa bu kadar gönülsüz bir deneyime zorlanıyor. Bu yüzden yapılan iş birliği sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Peki güvenliğimiz tehlikede mi?

Apple'ın yapay zeka konusunda iş birliği yaptığı Open AI'ın bağımsızlığını yitirdiğini "Kapalı" bir platforma dönüştüğünü söyleyen sadece Tesla ve X'in patronu Elon Musk değil.

Farklı güvenlik uzmanları da ChatGPT ile sihirli çözümü sunan Open AI'ın adımlarına şüphe ile bakıyor. Ancak dünyanın en değerli teknoloji markası Apple, daha fazla uzak duramadı.

Belki gönülsüz de olsa Open AI ile iş birliğini açıkladı.

Apple küresel yazılım geliştirici etkinliği WWDC 2024'te yapılan açıklamalarda Open AI ile iş birliği artık gün yüzüne çıktı. Apple'ın cihazlarda kullacağı yapay zeka çözümünü Chat GPT tabanlı olarak çalışan Apple Intelligence; iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya tamamen entegre çalışacağı belirtiliyor.

Apple Intelligence; dili ve görselleri anlayıp oluşturmak, uygulamalarda işlemler gerçekleştirmek ve günlük işleri kolaylaştırmak amacıyla kişisel bağlama dayalı çıkarımlar yapmak için Apple çipin gücünden yararlanacağı vurgulanıyor.









SORUNSUZ GEÇİŞ DENİYOR

Apple ChatGPT, sorunsuz entegrasyon olduğunu iddia ediyor. OpenAI'nin ChatGPT'si Siri ve Yazma Araçlarına entegre edilerek kullanılıyor.

Böylece kullanıcılara faydalı olabilecek anlarda daha fazla uzmanlık sunabiliyor. Araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmıyor. Siri, fotoğraflar veya belgelerle ilgili sorular dahil olmak üzere belirli istekler için ChatGPT'ye başvurabiliyor.

Ayrıca, Yazma Araçlarındaki Compose ile sıfırdan orijinal içerik oluşturabiliyor ve illüstrasyon yapabiliyor.

Apple tereddütlü bakışlar için kontrolün sizde olduğunu söylüyor.

ChatGPT'nin ne zaman kullanılacağını siz kontrol edersiniz ve bilgilerinizi paylaşmadan önce size soruluyor. Herkes, hesap oluşturmadan ChatGPT'ye ücretsiz erişebiliyor. ChatGPT aboneleri ise bu deneyimler içinde ücretli özelliklere erişmek için hesaplarını bağlayabiliyor.









TÜM UYGULAMALARA ENTEGRE

Aslında kulllanıcının leb demeden leblebi diyeceğini anlayan çözümler tıpkı Microsoft'ta olduğu gibi Apple ürünlerinde kendini gösterecek. Apple Intelligence, kullanıcıların metinlerini iyileştirmelerini ve daha etkili şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak yeni yollar sunuyor. iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya sistem genelinde entegre edilen yepyeni Writing Tools ile kullanıcılar Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere hemen hemen her yerde metinlerini yeniden yazabiliyor, düzeltebiliyor ve özetleyebiliyor. Kullanıcılar yeni akıllı teknolojiler sayesinde Notlar ve Telefon uygulamalarında ses kaydedebiliyor, sesi metne aktarabiliyor ve seslerin özetini çıkarabiliyor. Görüşme sırasında kayıt başlatılırsa bu durum katılımcılara bildiriliyor. Kayıt sona erdiğinde Apple Intelligence bir özet çıkararak önemli noktaların akılda kalmasına yardımcı oluyor. Image Playground ile kullanıcılar Animasyon, İllüstrasyon veya Eskiz stillerinden birini seçerek saniyeler içinde eğlenceli görseller oluşturabiliyor. Kullanımı son derece kolay olan Image Playground, Mesajlar gibi çeşitli uygulamalarda yerleşik olarak geliyor.



TELEFONDA VERİ AYARLARINI YAPMAYI UNUTMAYIN

Türk Telekom blog sayfalarında kullanıcılara veri ayarlarını telefonda yapmayı bilmeyenler için yol haritası sunuyor. Böylece veri ayarlarını yaparak telefonda en çok tükettiğiniz şeye doğru çözüm buluyorsunuz. "Telefonda veri nedir?" sorusu, akıllı cihaz kullanıcılarının en çok merak ettiği sorulardan biri oluyor. Telefonda veri, online bilgi alışverişi yapabilmek için kullanılan bir varlık olarak aktarılabiliyor. Mobil cihazda yer alan uygulamalar verileri pek çok amaçla kullanıyor. Bu yoğun kullanım sebebiyle telefonda hali hazırdaki veri ayarlarını yönetmek ve tasarruflu bir şekilde kullanmak oldukça önemli. Mobil cihazınızın işlevlerini yerine getirmesi ve hatalarla karşılaşılmaması için telefonda veri ayarlarının düzenli kontrole ihtiyacı oluyor. Telefonda veri ayarları yapılarak olumsuz durumların önüne geçebilmek de mümkün.









KULLANIM MİKTARI SERVİSİ

Telefon veri ayarlarında yapılabilecek işlemlerden biri veri kullanım uyarısı belirlemek. "Veri kullanım uyarısı ne demek?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Veri kullanım uyarısı belirlediğiniz veri kullanım limitine ulaştığınızda karşınıza çıkıyor. Bu uyarı sayesinde kota aşımı olmuyor ve beklenmedik faturalar ile karşılaşmamış olunuyor. "Veri kullanımı nasıl ayarlanır?" diye düşünüyorsanız mobil operatörünüzden yardım alabilir, telefonunuzun veri ayarlama kısmından limitinizi belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda Türk Telekom kullanım miktarı servisi size bilgilendirme yaparak aşım yapmamanıza destek olur. Veri kullanımını yönetmek ve detaylı takip etmek isteyenler ise genellikle veri sıfırlama işlemine başvuruyor. Telefonda veri kullanımı sıfırlama, geçmiş aylardaki veri kullanımını silerek sıfırdan bir veri takibi yapmanıza yardımcı oluyor. Telefonunuzun bağlantılar kısmından bu sıfırlamayı pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



MOBİL VERİLERİ AÇIN

"Mobil veri nasıl açılır?" sorusunun cevabı ise oldukça basit, Ayarlara giriş yaparak bağlantılar kısmında bulunan "Veri bağlantısı" seçeneğine tıkladıktan sonra mobil veri aktif hale geliyor. "Mobil veri nasıl paylaşılır?" diye düşünüyorsanız akıllı cihazınızda bulunan "mobil hotspot ve tethering" veya "Taşınabilir hotspot" seçeneğine girmeniz gerekiyor. Şifre ve ağ adı ayarlarını yaparak veri paylaşımı aktif hale getirilebiliyor. En çok merak edilen konulardan bir diğeri ise "Mobil veri neden çekmiyor?" sorusu. Mobil verinin çekmemesinin sebepleri hücresel sinyal gücünün az olması veya olmaması, mobil verinin kapalı olması, veya fatura ödenmemesi gibi durumlar oluyor. Aynı zamanda SIM Kart hasarı bulunuyorsa da mobil veri çekmeme sorunuyla karşılaşılabiliyor.



MOBİL VERİ TÜKETMEYİ YURT DIŞINDA HATIRLIYORUZ

Mobil verinin son yıllarda oldukça sık tercih edilmesi ve yaşamı kolaylaştırması, soruları da peşinde getiriyor. Bu noktalardan ilki, "Mobil veri açılmıyor." uyarısı oluyor. Mobil verinin açılmaması hücresel veri ayarlarında bir problemin varlığından, kota aşımından, yazılım güncellemesinden veya SIM kart kaynaklı sorunlardan meydana gelebiliyor. Mobil veri hakkında merak edilen bir diğer konu, "Mobil veri şifresi nasıl öğrenilir?" sorusu. Mobil veri şifresi öğrenmek için operatör ile iletişime geçebilir, web sitesindeki destek sekmesinden destek alabilirsiniz.



DOLANDIRICILAR ŞİMDİ FACEBOOK İŞLETME HESAPLARINI HEDEF ALDI

Dolandırıcılar, Meta'nın altyapısını ve markasını kullanarak Facebook işletme hesaplarını hedef alıyor. Facebook işletme hesapları üzerinden kimlik avı saldırısı yapıyorlar. Siber dolandırıcılar kimlik avı saldırısı için Facebook işletme hesaplarını hedef olarak seçti. Kaspersky, Facebook işletme hesaplarını hedef alan yeni bir kimlik avı saldırısını keşfetti. Bu saldırı, hesapların askıya alınması tehdidiyle aldatıcı e-postalar gönderiyor ve yasal Facebook altyapısını kullanarak kullanıcılara güven vermeye çalışıyor. Siber suçlular, işletme hesaplarına sahte askıya alma uyarıları göndermek için gerçek Facebook işlevlerini kullandıkları bir yöntem geliştirdi. Facebook kaynaklı bu e-postalar, "İnceleme Talebinde Bulunmak İçin 24 Saat Kaldı. Nedenini Gör" gibi endişe uyandıran mesajlar içeriyor. Facebook'tan gönderilen ve hesap sorunları hakkında sahte uyarı içeren bir e-posta



GİZLENMİŞ KİMLİK AVI

E-posta bağlantısına tıklandığında kullanıcı benzer bir uyarı gösteren gerçek bir Facebook sayfasına yönlendiriliyor. Bunun ardından kullanıcı Meta markasıyla gizlenmiş bir kimlik avı sitesine yönlendirilerek sorunun çözülme süresi 24 saatten 12 saate indiriliyor. Son olarak kimlik avı sitesi başlangıçta zararsız bilgiler isteyip, ardından hesabın e-posta, telefon numarası ve şifresini talep ediyor. Saldırganlar bu bildirimleri göndermek için ele geçirdikleri Facebook hesaplarını kullanıyor. Hesap adını tehdit mesajı ve profil resmini ünlem işaretiyle değiştirdikten sonra, hedeflenen işletme hesaplarından bahseden gönderiler oluşturuyor. Teslimat gerçek Facebook altyapısı aracılığıyla gerçekleştirildiğinden, bildirimlerin hedeflenen alıcılara ulaşması garanti altına alınmış oluyor. Kaspersky Güvenlik Uzmanı Andrey Kovtun, şunları söylüyor: "Meşru görünen ve Facebook gibi güvenilir bir kaynaktan gelen bildirimler bile aldatıcı olabilir. Özellikle sizden veri girmeniz veya ödeme yapmanız isteniyorsa, takip etmeniz istenen bağlantıları dikkatle incelemeniz çok önemlidir. Bu, işletme hesaplarınızı kimlik avı saldırılarından korumada önemli bir fark yaratabilir."