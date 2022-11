Veri kaybını önlemek için herkes ‘bulut’a çıktı!

Donanım, kapasite, ölçek ve yazılım güncelleme derdi olmadan, sahip olduğunuz verileri kaybetmemenin yolu, bulut teknolojisi ve yedekleme yapmaktan geçiyor

Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar derken çekilen fotoğraf ve videoları, sahip olduğunuz önemli verileri sakladığınız cihazlar zarar görebilir veya çalınabilir. Böyle bir durumda üzülmekten daha fazlasını yapmak için veri kaybını önleyecek çözüm bulmanız mümkün. Cihazınız çalındığında, kaybolduğunda veya hasara uğradığında verilere ulaşmakta zorlandığınızda bulut hizmetinin rahatlığı ve güvenliğini daha iyi anlıyorsunuz. Kullandığınız hizmete para ödemek bulut hizmetinin en çekici yanlarından biri. İstediğiniz anda hizmeti kullanmaktan vazgeçmeniz mümkün. Üstelik depolama yaparken güvenlik ve yedekleme yatırımını sizin yapmanıza gerek kalmıyor.



OPERATÖRLER İŞİN İÇİNDE

Türk Telekom Bulut depolama hizmeti ile rehberinizi, fotoğraf ve videolarınızı bulutta saklayarak, dosyalarınızı silinmeye karşı güvence altına alabiliyorsunuz. Ayrıca diğer cihazlarınızdan dosyalarınıza kolayca ulaşarak, cihazlar arası aktarım yapabiliyorsunuz. Eğer benim gibi sık cihaz değiştiren biriyseniz, verileri aktarmak için eski cihazınıza bağımlılık ortadan kalkıyor. Uygulama ile dosyalarınızı telefon yerine Bulut'ta saklayarak telefon hafızasından yer kazanabiliyor. Bulut'a yüklediğiniz dosyalarınıza ister bilgisayardan, isterseniz tabletinizden veya diğer mobil cihazlarınızdan ulaşabiliyorsuruç. Ayrıca Türk Telekom Bulut ile telefon rehberinizi güvene alıp diğer cihazlarınıza aktarabiliyorsunuz. İlk yatırım maliyetine katlanmadan, kullanımınıza bağlı saatlik ücretlendirme ile maliyet avantajı sağlayabilirsiniz. Olası bir felakete karşı sistemlerinizi Türk Telekom Veri Merkezlerine yedekleyerek, verilerinizi garanti altına alabilirsiniz.







Ürün ve hizmetler için kredi kartı veya faturaya yansıtma seçeneği ile kolaylıkla ödeme yapabiliyorsunuz Teknolojik cihazların sorunsuz çalışması ve güvenlik açıklarının giderilmesi adına yazılım güncellemeleri yapmak önem taşıyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, düzenli olarak yapılan güncellemelerin pek çok sorunu giderdiğini vurgularken güncellemeler sırasında karşılaşılan beş önemli hatanın veri kaybına sebep olabileceğinin altını çiziyor. Akıllı cihazlar başta olmak üzere tüm teknolojik cihazlarda yazılım güncellemeleri yapmak çoğu kullanıcı için olağan bir durum olarak karşımıza çıkıyor ancak güncellemeler sırasında karşılaşılan bazı hatalar kullanıcılar için veri kaybı riski yaratıyor.



VERİ KAYBI YAPTIRAN 5 ÖLÜMCÜL HATA

İşletim sisteminin güncellenmesi sırasında veri kaybına sebebiyet veren beş hataya dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, bu kritik hatalar karşısında kullanıcılar için hayat kurtaracak çözümleri aktarıyor.

1) Ani güç kaybı yaşanması: Yazılım güncellemeleri sırasında teknolojik cihazların ani güç kaybı yaşaması kullanıcıların veri kaybetmesine sebep oluyor. Ani güç kayıpları, güncelleme sürecinin yarıda kesilmesini ve sistem üzerinde biçimlendirme durumunun gerçekleşmesi gibi durumlar verilerin zarar görmesine yol açıyor.

2) Sürücü arızası yaşanması: İşletim sistemi güncellenirken karşılaşılabilecek bir sürücü arızası, çeşitli felaket senaryolarına yol açıyor. Bu gibi durumlarda cihazlarda yer alan verilere hiçbir şekilde erişim sağlanmıyor ve verileri geri alabilmek adına kullanıcıların profesyonel veri kurtarma hizmetine ihtiyacı oluyor.







3) Yeterli depolama alanının bulunmaması: Sistem güncellemeleri sırasında sürücünün yeterli depolama alanına sahip olmaması, yalnızca kısmi bir kuruluma olanak tanıdığı için sistemin yeniden başlatılmasına neden olabiliyor. Bu esnada sistem herhangi bir dosyaya erişimi de engelliyor. Öyle ki kritik bir güncelleme işlemi öncesinde sürücü alanının kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Kurulum sırasında kullanılan geçici dosyaları barındırmak için sistem alanı gereksiniminin iki katına çıkarılması öneriliyor.

4) Kullanıcı kaynaklı hatalar: Bilinmeyen sebepler nedeniyle de işletim sistemi güncellemesi sırasında hatalar oluşabiliyor. Bu noktada veri kaybına sebep olan durum, genellikle kullanıcı faktöründen kaynaklanıyor. Güncelleme sırasında gözlemlenen problemlere karşı ekranda açılan bilgilendirici pencerelerin her zaman dikkate alınması gerekiyor. Aksi gibi bir durum kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir tercihe neden oluyor ve sisteme büyük zararlar veriyor. Bu nedenle talimatların kullanıcılar tarafından dikkatlice okunması öneriliyor.

5. EFS şifrelemesinin kaldırılması: Windows cihazlarda dosya şifreleme sistemi olan EFS, verilerin güvenliği için büyük önem taşıyor ancak EFS şifrelemesi ile şifrelenen veriler, güncelleme sonrasında kullanıcılara veri kayıpları yaşatabiliyor. Şifrelenmiş dosyaların geri planında kullanılan anahtar kimlik dosyası, güncellemeler ile eski işletim sistemi içerisinde kaldığı için verilere ulaşmayı engelliyor. Bu nedenle kullanıcıların güncelleme öncesinde EFS şifrelemeye sahip verilerinin olup olmadığını ya da bu özelliğin açık olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.



HER SAĞLIKLI ADIM SOSYAL FAYDA SAĞLASIN

Tosla, Help Steps ile yaptığı iş birliği sayesinde kullanıcılarını hem sağlıklı yaşamaya teşvik ediyor hem de sosyal fayda yaratmak için onlara fırsat sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, Help Steps'teki adımlarını Tosla hesaplarına TL olarak aktararak da kazanıyor. Help Steps ile yapılan iş birliğiyle Tosla kullanıcılara iki yeni teklif sunuyor. "Tosla ile Help Steps'te 15 TL Kazan" teklifinde her ay en az 15 gün boyunca 10 bin ve üzeri adım atan ve ay boyunca en çok adım bağışı yapan ilk 5 bin yeni Tosla kullanıcısı 15 TL ve ilk 5 bin mevcut Tosla kullancısı ise 7,5 TL Tosback kazanıyor. "Adımlarını Tosla" teklifinde ise Help Steps'teki tüm kullanıcılar adımlarını Tosla hesaplarına aktarabiliyor. Bunun için kullanıcıların Help Steps uygulaması üzerinden Tosla'ya aktar butonuna basmaları gerekiyor. İki gün sonra Help Steps tarafından kullanıcıların Tosla hesaplarına transfer edilecek tutarlar belirleniyor ve bir sonraki ayın 25. günü belirlenen tutar kullanıcıların hesaplarına aktarılıyor.



280 MİLYON ADIM

Help Steps iş birliği hakkında konuşan Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Emel Arseven projeyle ilgili şunları aktardı: "Aköde'nin öncelikli hedef kitlesi gençler olan ilk markası Tosla ile Help Steps arasında 2021'de başlayan iş birliği sayesinde toplam 280 milyon adımı Toplum Gönüllüleri Vakfı'na bağışladık. Bu iş birliği sayesinde kullanıcılarımızın sosyal sorumluluklarına aracı olmak bizim için en büyük motivasyon kaynağı oldu. Tosla olarak vizyonumuz bir dijital cüzdan olmanın ötesinde gençlerin hayatlarına dokunan, finansal yolculuklarında onlara yol arkadaşı olan bir uygulama olmak. Bu noktada Help Steps ile olan iş birliğimizi çok kıymetli buluyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile Toslalılar Help Steps uygulamasında attıkları adımları Tosla hesaplarına aktarabilecekler. Help Steps ile ilk kez bu kapsamda yapılan böyle bir iş birliğinin paydaşı olmaktan çok mutluyuz.



5 BÜYÜK KULÜP KATILDI

Help Steps'in kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik ise projeyle ilgili şöyle konuştu: "Kuruluşumuz Ocak 2020'den bu yana Help Steps olarak sayısız özel proje hayata geçirdik. 40'ın üzerinde sivil toplum kuruluşu ve beş büyük spor kulübüne kullanıcıların adımları ile destek olmasını sağladık. Sadece yürüyerek toplumsal fayda yaratılabileceğini, bu motivasyonun bedensel ve zihinsel sağlığımız için bizi daha çok yürüttüğünü, tüm dünyada atılan ve bağışlanan 210 Milyar adımla gösterdik. Tosla ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ile sağlık için yürüyen kullanıcılarımızın bir motivasyonu daha olacak. Günlük atılan adım sayısını minimum 10 binin üzerine çıkarmayı hedeflediğimiz bu proje ile yine bir ilki gerçekleştirmiş olacağız."