Oyun, ‘dizüstü’nde oynanır!

Uzaktan çalışma ve eğitime yönelik küresel bir hareketle birlikte, büyük ekranlı, yüksek performanslı, hafif dizüstü bilgisayarlara yönelik bir talep var. Ses sistemleri ve oyun aksesuvarlarıyla kış hazırlığınızı yapın!

Kış günlerinde evde oyun tutkusu doruk noktasına ulaşıyor. Oyun aksesuarları, oyun telefonu oyun bilgisayarı konusunda hazırlıkları gözden geçirelim. Önce dizüstü bilgisayardan başlayalım. Son yıllarda dizüstü bilgisayarlar, olağanüstü depolama, yüksek performans ve akıllı etkileşimlerle ince ve hafif tasarımlara yöneliyor. Giderek daha fazla markanın 2021'de 16 inçlik dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürmesiyle birlikte, pazarın daha büyük ekranlı dizüstü bilgisayarlara yüksek talep görmesi öngörülebilir.



PRATİK VE TAŞINABİLİR

Geleneksel olarak üreticiler, aynı zamanda ince ve hafif olan büyük bir ekran oluşturmayı ya da gerçekten taşınabilir bir dizüstü bilgisayara yeterince büyük bir ekran koymayı zor bulmuşlardır. Ancak Huawei, kullanıcılara yanlarında taşıması kolay, yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar vererek her ihtiyacı karşılayan bir dizüstü bilgisayar yolunda öncülük ediyor. Yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan sadece profesyoneller değil: öğrenciler derslerini giderek daha fazla çevrimiçi yapıyor ve salgından önce teknoloji konusunda bu kadar bilgili olmayan eski kullanıcılar, görüntülü arama yoluyla arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmayı benimsedi. Tüketiciler çeşitlendikçe, dizüstü bilgisayarlar ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmek zorunda kaldı. Müşteriler daha yüksek bir performans düzeyi talep ettikçe ekranlar büyüyor ve Huawei, bilinen zarif, minimal tasarımdan ödün vermeden gereksinimlerine ayak uyduruyor.







BÜYÜK EKRAN BÜYÜK EĞLENCE

Ekran, kullanıcıları dış dünya ile birbirine bağlayan, bilgi edinmelerini ve başkalarıyla etkileşime geçmelerini bir köprüdür. Daha iyi kullanıcı deneyimleri sunmak için daha büyük bir ekran çok önemlidir. Sektördeki üreticiler daha küçük boyutlu, daha büyük ekrana ve daha sürükleyici bir deneyime sahip cihazlar üretiyorlar. Huawei, PC endüstrisinde bu deneyimlerini FullView Display için kullanıyor. Huawei bir adım daha atarak FullView Display'in dört taraflı mikro çerçevesini gerçekleştirerek onu Huawei MateBook ailesinin öncüsü haline getirdi. Yüksek ekran- gövde oranı ve küçültülmüş çerçevelere ek olarak, dizüstü bilgisayarın ekranı ayrıca profesyonel düzeyde görüntü kalitesi, dokunmatik ekran deneyimi ve kullanıcı deneyimini daha da yükselten çeşitli etkileşimli deneyimler sunuyor.









SES, KLAVYE VE FARE YENİLEME ZAMANI

Logitech G, oyun dünyasındaki deneyimi ileri boyuta taşıyor. Klavye, fare ve kulaklık tasarımları oyun severlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor. Oyun için bilgisayar ve ekranı seçtikten sonra klavye, fare ve kulaklık seçmek daha zor. O yüzden önce sesten başlayalım. Oyuncuların istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Logitech G432 kablolu kulaklık, G513 kablolu klavye ve G502 Hero kablolu mouse modelleri, oyunların farklı bir boyut kazanmasını sağlıyor. Yeni nesil HERO 25K sensörüne (High Efficiency Rated Optical) sahip G502, dünyanın en çok satan oyuncu mouse'u olarak dikkat çekiyor. Şimdiye kadar geliştirilen en doğru oyun sınıfı sensör olarak bilinen HERO 25K ile donatılan G502, 400'den fazla IPS, 100 - 25.600 DPI, DPI aralığında sıfır yumuşatma, filtreleme veya hızlandırma sağlıyor. Yüksek performanslı ve kaliteli ürünleriyle tüm dünyada sektöre ilham veren Logitech G'nin ürettiği G513 ise dünyanın en iyi oyuncuları tarafından tercih ediliyor. G513, yumuşak dokulu bilek desteği sayesinde oyun deneyimine ayrı bir konfor katıyor. Performans, kalite ve güvenilirlik sunan G513, dokunsal geri bildirimli net tıklama sesiyle Logitech'in ödüllü klavye tasarımını bir üst seviyeye çıkarıyor. Hareketlere anında tepki verebilmek için 45 gr gibi düşük bir tuş basıncıyla kullanılabilen, 1,5 mm'lik tuş aralığına sahip olan klavye, rakiplerine oranla yüzde 25 daha hızlı çalışıyor.



OYUN KEYFİNE MOBİL EKRANDA DEVAM

Akıllı telefon sektörünün önde gelen markalarından vivo'nun uzun pil ömrü sunan 5 binmAh pili ve 18 W hızlı şarjı ile beğeni kazanan modeli Y21, güçlü performansı ile oyunseverlerin uzun oyun keyfine destek oluyor. Mobil ekranda oyun isteyen ekran, pil ve performansa yatırım yapacak. Ancak bunu da uygun fiyatla yapması mümkün. Oyun severler bugün akıllı telefonlar sayesinde istedikleri her an ve her yerde kesintisiz oyun oynama şansına sahip. Ancak oyunun keyfine gerçekten varabilmek için, mobil oyun meraklıları geniş depolama alanı RAM/ROM, güçlü bir pil ve yüksek performans gibi özelliklere sahip akıllı telefonları tercih ediyorlar.



İŞLEMCİ VE HIZLI ŞARJ

Yenilikçi ürünleri ile kullanıcıların dikkatini çeken dünyanın lider teknoloji markalarından vivo, yüksek teknoloji ile eşsiz tasarımı bir arada sunan Y21 modeli ile oyunseverlerin gönlünde taht kuruyor. Üretimi vivo Türkiye fabrikasında gerçekleştirilen Y21 gücünü, Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ve 2.0 GHz'e kadar CPU çalışma hızına ulaşan Media- Tek'in Helio P35 işlemciden alıyor.



YAKLAŞ, ÇEK, PAYLAŞ

4 cm'e kadar yaklaşan odağı sayesinde fotoğraf ve video çekimlerini eşsiz bir deneyime dönüştüren Y21, süper HDR özelliği ile profesyonel netlik sağlıyor. 6,51 inç HD + Halo ekran teknolojisi ile net bir görüntü, renklerin canlılığı ile görsel bir şölen sunuyor. Metalik Mavi ve İnci Beyazı renk seçenekleri ve zarif tasarımıyla da beğenilen telefon ayrıca güçlü bir parmak izi tarayıcısına ve yüz tanıma sistemi ile ekran kilidini açma özelliğine de sahip.







'KÜLTÜR YOLU'NDA SANAT PAYLAŞIMLARI HIZLANIYOR

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında bir kez daha organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde birbirinden ünlü isimler müzikseverlerle buluşacak. Festival boyunca 'Türk Telekom Açık Hava Sineması'nda son dönemin en beğenilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleri sinemaseverlere sunulacak. Türk Telekom'un ana destekçisi olarak teknoloji ile sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde festival heyecanı başlıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de destekçileri arasında yer alan Türk Telekom, bu yıl ikinci kez 1-23 Ekim tarihleri arasında AKM'nin dış alanına kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ünlü isimleri ve müzikseverleri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değeri kazandırmak adına başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde operadan, sergiye, tiyatrodan konsere, birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek. Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü müzisyen ve müzik grubunun sahne alacağı 11 konser gerçekleştirilecek. Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın Açık Hava Sineması Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca devam edecek. Sinemaseverler, son dönemin en sevilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleşen yapımlarını açık havada izleme keyfini yaşayacak. Diğer yandan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince, Türk Telekom Opera Salonu da operadan baleye çok sayıda programa ev sahipliği yapacak.