Kesintisiz iletişim için hızlı şarj dönemi

Deprem ve afetler insanların akıllı telefonda hızlı şarj ve uzun pil ömrü tercihlerini öne çıkardı. 5 bin mAh pil ömrü averajın biraz üstünde bir değere sahip olsa da, hızlı şarj ve pil tasarruf modu özellikleri telefonun daha uzun süre kullanılmasını sağlıyor

11 ilde yaşanan deprem felaketi sonucu insanlar barınma, sağlık, temizlik, gıda, eğitim gibi temel sorunları çözmeye çalışıyor. Kesintiye uğrayan iletişim sorunlarını çözmek için de uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliğine sahip telefon ihtiyacı öne çıkıyor. Ancak sorunu çözmek kolay değil. Tüketiciler ekonomik olarak erişilebilir ve uzun pil ömrüne sahip telefonları tercih ediyor ancak kamera ve büyük ekrandan da taviz vermek istemiyor. İşte telefonunu yenilemek isteyenler için bu cihazlara yakından bakmaya karar verdik. Aslında her telefonun pil tasarruf modu olsa da insanlar son ana kadar bu özelliği açmıyor. Genelde pil ömrü yüzde 20'nin altında kalınca tasarruf modunu açıyorlar. Üstelik artık akıllı telefonların akıllı saat, kablosuz kulaklık ve modem olarak kullanıldığını düşünecek olursak, pil ömrünü tüketmek için daha çok sebep var. Oysa akıllı telefonlar her geçen gün daha hayati uygulamaya ve ihtiyaca yanıt veriyor.







KONUM BİLGİSİ VE UYDU ALTERNATİFİ

Doğal afet anında AFAD uygulaması üzerinden konum bilgisi paylaşmak, sevdiğimiz insanlara mesaj göndermek mümkün. Ancak telefonunuzu her yenilediğinizde, telefon yazılımını güncellediğinizde mutlaka uygulamaları da güncellemeyi unutmayın. Afet anında kullanılacak tüm uygulamaları güncellediğinize emin olun ve uygulamayı en az bir kez açıp hata verip vermediğini görün.

Yaşadığımız deprem deneyimi alternatif iletişim altyapısını zorunlu olduğunu gösterdi. Artık acil durumları daha iyi anlayarak şebeke olmasa bile uydu alternatifi kullanma seçeneği bile geliyor. Apple iPhone için kısıtlı ülkede bu servisi sunuyor. Türkiye'de bu servisin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afet anında iletişim koptuğunda bu tür hizmetleri kullanılması ve kullanıcıların alternatif iletişim şansının olması çok önemli.



FİBER ALTYAPI ÖNEMLİ

Deprem, fiber altyapının, baz istasyonlarının ve enerji altyapısının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Türk Telekom'un tüm şehirlere yaygınlaştırmak istediği fiber altyapı deprem anında en değerli kaynaklardan biriydi. Bu yüzden yaygınlaşmasında fayda var. Gelecekten uzaktan çalışacak cihaz ve kapasite artışı için Türk Telekom'un altyapı yatırımlarının desteklenmesi şart. Baz istasyonlarının önemli bölümünü yıkılan ve ağır hasar gören binalar yüzünden zarar gördü. Artık telekom operatörlerinin en şiddetli depremlerde bile yıkılmayacak dayanıklılıkta baz istasyonu altyapısının olması gerektiğini gördük. Üstelik 5G ve fiber yatırımları yapılırken daha çok bağlı cihazın olacağı altyapılar düşünüldüğünde risklerin minimumda tutulması şart. Ayrıca şebekede enerji olmasa bile, güneş, rüzgar gibi alternatif enerji kaynağının daha sık kullanılması kesintisiz enerji için kaçınılmaz olduğunu gördük.







Pil deposu her zaman yanınızda olsun

Doğal afetler, uzun süren elektrik kesintileri, birkaç gün sürecek doğa yürüyüşlerinde akıllı telefonunuz yanınızdayken şarja ihtiyacınız olmayabilir. Eğer elinizde Mcdodo MC-1160 22.5W 10 bin mAh kapasiteye sahip göstergeli pil deposu varsa, bu cihaz rahatlıkla işinizi görecektir. Üstelik USB C ve iPhone uyumlu kablolarıyla birlikte geliyor. 10 bin mAh pil kapasitesi dışarı çıktığınızda pilinizin bitmesi konusunda endişelenmeyin. Telefonunuzu 2 kez yüzde 100 şarj olanağı veriyor. Göstergesi ne kadar şarj edeceğinizi de gösteriyor. Seyahate çıkarken mutlaka sırt çantanızda yer alması gereken cihazlardan biri.



En uzun pil ömrüne sahip iPhone

Apple'ın en uzun pil ömrüne sahip telefonu iPhone 14 Plus hem fiyat hem de büyük ekranıyla dikkat çekiyor. iPhone 14 Pro Max ile aynı boyutta 6.7 inç ekrana sahip iPhone 14 Plus uzun süre deneyimleme şansı buldum. Yoğun kullanımda bile 2 günü rahat tamamladığını söyleyebilirim. Yoğun kullanım derken; günde 2 saatin üstünde sosyal medya uygulamaları, video ve fotoğraf çekimleri, internet paylaşımıyla 1.5 saat modem olarak kullanmaktan söz ediyorum. Phone 14 Plus, beş göz alıcı renkte sunulan, havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında alüminyumdan oluşan dayanıklı ve şık bir tasarıma sahip. Ama buna güvenerek kılıfsız kullanmaya kalkmayın. Sonuçta daha hiçbir telefonun 1 metreden bile betona düştüğünde hiç hasar almadığını görmedim. iPhone 14 Plus'ın daha büyük ekranı, online film izlemek veya oyun oynamak için keyifli. Büyük ekrana rağmen iPhone 14 Plus şimdiye kadar bir iPhone'da bulunan en uzun pil ömrüne sahip.

Yalnızca iPhone'da yer alan ve diğer tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan dayanıklı Ceramic Shield ön yüzeye sahipiPhone 14 Plus, suya ve toza dayanıklılık özelliğiyle dökülmelere ve kazalara karşı da korunuyor.

Phone 14 ürün serisindeki tüm modeller, en çok ihtiyaç duyulan anda acil yardım sağlayabilen çığır açıcı güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor. 256 G'ye kadar G kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni çift çekirdekli ivmeölçer ve yeni yüksek dinamik aralıklı jiroskop sayesinde, iPhone'daki Trafik Kazası Algılama özelliği şimdi ciddi trafik kazalarını algılayabiliyor ve kullanıcı bilincini yitirdiğinde veya iPhone'una ulaşamadığında acil çağrı merkezini otomatik olarak arayabiliyor.

iPhone 14 ürün serisinde uydu üzerinden Acil SOS özelliği de sunuluyor. Bu özellik, yazılımla derin bir şekilde entegre edilmiş özel bileşenleri bir araya getirerek antenlerin doğrudan uyduya bağlanmasını sağlıyor. Böylece hücresel ağ veya Wi-Fi kapsamı dışındayken acil çağrı merkezine mesaj gönderme imkanı tanıyor. Uydular düşük bant genişliğine sahip hareketli hedefler olduğu için mesajların ulaştırılması dakikalar sürebiliyor. Her saniye çok önemli olduğu için iPhone, uydu üzerinden Acil SOS özelliği sayesinde kullanıcının durumunu değerlendiren birkaç yaşamsal soruyu önceden yüklüyor ve ona uyduya bağlanmak üzere telefonunu ne tarafa yöneltmesi gerektiğini gösteriyor. Ardından ilk sorular ve takip mesajları, Apple'dan eğitim almış ve kullanıcı adına yardım isteyebilecek uzman çalışanların bulunduğu merkezlere iletiliyor. Bu çığır açıcı teknoloji, hücresel bağlantı veya Wi-Fi bağlantısı olmayan durumlarda kullanıcıların Bul özelliğinden yararlanarak bulundukları konumu uydu üzerinden manuel olarak paylaşmalarına da imkan tanıyor. Böylece ağ bağlantısının olmadığı yerlerde doğa yürüyüşü veya kamp yaparken güvenlik duygusu veriyor. Uydu üzerinden Acil SOS özelliği, henüz Türkiye'de kullanılamıyor.



Geri sayım başladı!

Artık telefonu şarj etmeden 1 gün değil, 2 gün yola çıkabilirsiniz. Eğer hızlı şarj kablonuz yanınızdaysa bir kahve içerken yaklaşık 20 dakikada telefonu yüzde 100 şarj etmek mümkün. Uzun bir süredir kullandığım Xiaomi 12T Serisi, 5 bin mAh pil kapasitesine ve 120W HyperCharge özelliğine sahip. Benim kullandığım 12T Pro 20 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 100 şarj düzeyine ulaşıyor ve 13.5 saate kadar ekran açık kullanılabiliyor.

12T serisinin her iki modeli de kullanıcılara olağanüstü bir akıllı telefon fotoğrafçılık deneyimi sunan profesyonel kalitede kamera kurulumlarına sahip. Çığır açan donanım ve Xiaomi tarafından geliştirilen yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen profesyonel düzeyde 200MP görüntüleme sistemine sahip Xiaomi 12T Pro, yüksek netlik, güçlü gece fotoğrafçılığı ve hızlı odaklama ile beklenin üstünde görüntüler sunuyor. Tüm bunlar, çeşitli diğer optimizasyonlarla birlikte, düşük ışık koşullarında veya hızlı hareket eden nesneleri çekerken dahi odağı kaybetmeden ince ayrıntıların yakalanmasını sağlıyor.

Kamera, aynı zamanda porte çekmek için ideal olan büyüklük 1/1.22 inç sensör boyutunun özelliklerini kullanabilen sensör içi 2 kat yaklaştırma özelliğine de sahip. Xiaomi ProCut ve Ultra burst ile Xiaomi 12T Pro, içeriği akıllıca kırpmaya ve oluşturmaya yardımcı oluyor. Xiaomi 12T, film yapımı yaratıcılığını ortaya çıkarmak için tam çözünürlüklü 8K video kaydı desteğine sahip.

Xiaomi 12T'nin kamera kurulumu 108MP profesyonel ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kameradan oluşuyor. Üstün performans sağlayan düşük ışık özellikleri, zorlu ortamlarda dahi net ve parlak fotoğraf çekilebilmesine olanak tanıyor.

Xiaomi 12T Pro, Snapdragon 8 Gen 1'e kıyasla CPU ve GPU performansını sırasıyla yüzde 16,7 ve yüzde 11 oranında artıran ve her birinin güç tüketimini yüzde 33 ve yüzde 30 azaltan önde gelen 4nm TSMC süreciyle üretilen en iyi Snapdragon işlemci olan Snapdragon 8+ Gen 1 ile donatıldı. Xiaomi11T Pro'ya göre yüzde 65 daha büyük ve yüzde 125 daha yüksek termal kaplama malzemesiyle donatılan Xiaomi 12T Pro, aşırı ısınma endişesi olmadan sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve mükemmel güç verimliliği sağlıyor. Xiaomi 12T, gücünü Media- Tek'in önde gelen çipseti 5nm TSMC süreciyle üretilen MediaTek Dimensity 8100-Utra'dan alıyor.