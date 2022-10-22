SONAT BAHAR

Şehirde söyle turist gibi gezmeyeli ne kadar oldu...? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sadece Buika konserine katılmış, geri kalan etkinliklere ucundan kıyısından dahil olmamıştım. Neyse ki henüz geç değildi. Sizin için de geç değil!

İKSV İstanbul Bienali'ndeki bazı durakları ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni harmanlayıp, şahane bir yürüyüş rotası için yola çıkmaya hazır olun... Benim ilk rotam bienal mekanı Merkez Rum Kız Lisesi idi... Tarihi binada, sadece duvar kağıtları kalkmış binayı geçmez, hem tiyatro salonu, hem de basketbol sahası olarak kullanılan salonda yaşanmışlıkları hayal etmek, tahta sıralarda oturmak, avlusunda bir bardak çay içmek bile insanı bambaşka bir hale sokuyor. Merkez Rum Kız Lisesi 19. yüzyılın sonunda mimar Dimitrios Panayiotides tarafından inşa edilmiş bir bina. Yoksul kız çocuklarının eğitim alabilmesi için kurulan okul 1999'da yeterli öğrenci olmadığı için kapandı.









Bugün okulun bakımını sağlayan bir aileye ev sahipliği yapan binadaki sınıflarda bir dönemin belleğini taşıyan araç gereçler, tablolar ve haritalar hâlâ muhafaza ediliyor. Binanın dar bir kapıdan geçilerek ulaşılan giriş katı İstanbul Bienali'ne ev sahipliği yapıyor. Okulda Küratör ve sanat kuramcısı Marco Scotini'nin, 'İtaatsizlik Arşivi' ismini verdiği video arşivi sergileniyor. Scotini'nin, 2005'ten bu yana üzerinde çalıştığı 'İtaatsizlik Arşivi' on yıllara yayılan yüzlerce belgeyle, toplumsal itaatsizliğe yönelik bir kullanıcı rehberi işlevi görüyor. Arşiv, Can Altay'ın tasarladığı bir mimari düzen içinde sunuluyor.

Buradan çıkıp Atlas Pasajı içindeki Sinema Müzesi'ne mutlaka uğrayın. Müze başlı başına bir anılar diyarı. 'Hababam Sınıfı', 'Gulyabani', 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve daha niceleri sizi orada bekliyor. Ülkemizin film arşivinin yanı sıra, şu sıralar Stanley Kubrick sergisiyle daha bir hareketli müze.

Müzeyi de geçtikten sonra Pera Palas'ta şöyle bir soluklanın, ardından Çukurcuma'nın değişen çehresine uyumlanarak, galeriler, küçük kafeler, antikacılar arasında dolaşarak Galataport'a ulaşın. Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda yer alan 'Duvarları Aşmak: Açık Alanda Heykel' sergisini Kolekta kurucularından Ali Kerem Bilge'den dinledim. Saat Kulesi Meydanı'nda 11 heykel ve enstalasyondan oluşan sergiye ev sahipliği yapan Galataport İstanbul, bu sergi ile günümüz sanatının mekan kavramına bakışındaki yeni açılımları misafirleri ile buluşturuyor.