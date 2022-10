Seni çok seviyorum hayat

Onur Buldu, ekranın ardından beyazperde de güldürmeye hazır. Kim Bu Aile filminde rol alan Buldu, hayat felsefesini şöyle tanımlıyor: “Hayatı bir sevgili gibi seveceksin!”

Enerjisi yüksek, insanda gülümseme hissi uyandıran biri Onur Buldu... Ekranda canlandırdığı karakterlerle televizyon seyircisinin en çok güldüğü isimlerden biri. Sinemada da güldürüyor bu aralar. Yönetmen Bedran Güzel'in yönettiği Kim Bu Aile isimli kadrosuyla dikkat çeken komedi filminde bir dolandırıcıyı canlandırıyor. Aksiyon-komedi türündeki filmin galasında buluştuk Onur Buldu ile... Yine tüm pozitifliği ile sorularımıza cevap verdi:

- Bir oyuncu olarak güldüren işlerdeki imzanız çok belirgin. Karakter olarak da neşeli biri misiniz?

- Neşeli biriyim. Sinirli ve karamsar biri değilim. Biz arkadaşlarımla çok eğleniriz.

- Hep güldüren adam da değilsiniz aslında sinema kariyerinize bakacak olursak. Yanılmıyorum değil mi?

- Festival filmi olarak baktığımızda ilk filmim Martı'ydı, Erkan Tunç'un çektiği. Öner Erkan ve İrem Sak'la oynamıştım. Daha sonra Saf diye bir filmde oynadım, Ali Vatansever çekti, son olarak da Tebessüm diye Sezgin Cengiz'in çektiği bir filmde oynadım. Tebessüm şu an festivaller için hazırlanıyor. Yani hep güldürmüyorum.







- "Beni hep komedyen diye anıyorlar" rahatsızlığı var mı sizde?

- Bundan rahatsız olmuyorum elbette ama bu işi çok sevdiğim için, komedi dışındaki rollerde de yer almak isterim sinemada, dizide... Komedi algısı beni hiç rahatsız etmiyor çünkü insanlar çok samimi davranıyor o roller nedeniyle. Sanki 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi oluyor, aradaki duvarı kaldırıyor. Beni gören kişi gülümsüyor istemsiz. Kötü hissediyor bile olsanız o gülümseme size iyi geliyor.

- Hayatınızın dönüm noktası nedir?

- Güldür Güldür... Ve Dokuz Eylül Üniversitesine girişim. Selim Taylan Ertuğrul sayesinde girdim konservatuvara. Tiyatro ile ilgim yoktu, bunun bir meslek olduğunun bile farkında değildim. Menemen Belediye Tiyatrosu'nun seçmelerine arkadaşlarım beni zorla götürdü. Gittim, Taylan Abi oradaydı, beni okulun sınavlarına sokmak istediğini söyledi. Girdim ve oldu.







- Tiyatro eğitimi ağırdır. O süreci nasıl idare ettiniz?

-Tiyatro eğitimi bambaşka bir şey. Yerel yerlerde büyüdüğüm için daha kabukluydum, ilk iki sene benim için çok zor geçti okulda. Açılmak, sahnede kendine dışarıdan bakmamaya alışmak çok zordu benim için. Kendimi yargılama durumunu aşmak çok zaman aldı. Ama çok iyi hocalarımız vardı, emek harcadılar bana. Onların işi gücü bizdik. Çok iyi bir eğitim süreci geçirdim.

- Bir hayat mottonuz var mı?

- Seni çok seviyorum hayat! Hayatı severseniz güzel geçer. Hayatı sevgili gibi düşünüyorum, bazen kötü günleriniz olabilir ama küsmeye gerek yok. Bir şekilde barışılır.

- İnsanlar dışarıdan bakınca bir günde ünlü olduğunuzu sanıyor. Oysa arkası çok sancılı değil mi?

- Bunun arka kısmı çok zor. Bunu bir ajitasyon olarak söylemiyorum. Bunu en kolay atlatanlardan biriydim üstelik. O kadar iyi arkadaşlarım vardı ki, İstanbul'a gelince inanılmaz destek oldular bana. Zorlandım, cidden çok reddedildim.









SARP APAK'IN İKİNCİ EL ARABASINI ALDIM



- İlk kazandığınız parayla ne yaptınız?

- Öğrenciyken de çalışıyordum. Çocuk tiyatrosunda teşrifat yapıyordum. TRT'de bir çocuk programında kostüm giyip bir şeyler yapıyordum. Oradan kazandığımı kira falan ödendikten sonra hemen arkadaşlarımla yiyordum. Ama dizilerde oynamaya başladıktan sonra çok biriktirecek kadar yoktu ama Sarp Apak'ın arabasını aldım, peyderpey ödedim. O çocuğun benim için yaptıklarını anlatsam bitmez, sağ olsun! İki yıl evini açtı, gönlünü, kesesini her şeyini açtı bana... Sarp da o arabayı Şenay Gürler'den almıştı o arabayı... Turuncu kuşakta judoyu bıraktım

- Kim Bu Aile filminde bir dolandırıcıyı oynuyorsunuz. Aksiyonu bol bir film. Bir eğitim aldınız mı?

- Aldık. Kore'den bir ekip geldi. Onlarla bir eğitim süreci geçirdik. Çok severim ben aksiyon işlerini, içinde yer almayı da çok istiyordum. Spor geçmişim var, dövüş sporlarını da çok severim. Uzun bir süre boksla ilgilendim, eskiden judo yapmıştım. Güreş deneyimim var. Severim ben aksiyonu. Turuncu kuşakta judoyu bıraktım. Çok zevkliydi. Tanımadığımız bir kültürle çalıştık.

- Çok güldüğünüzü tahmin ediyorum çekimlerde... Anlatır mısınız?

- Cengiz Bozkurt bizi perişan etti gülmekten. Benim dalağım o kadar düşük değildir ama oynarken çok zorladı beni. Biz arka planda çok eğlendik. Final bloğunda arabadan atlama, dövüş sahneleri epey zamanımızı aldı. Orada epey aksiyon izleyecek seyirci.

- Siz neye gülersiniz?

- Durum komedisine çok gülerim. Artık çok örnekleri de var. Gibi, Ayak İşleri çok güldüğüm şeyler. Dijital'de bir işe başladık Sizi Dinliyorum diye, o çok güldüğüm bir formattı, orada olacağım ben de.

- Komedi ile ünlenmeseniz, sizi neyle tanıyor olurduk?

- Şans verilebilecek her alanda savaşmaya her zaman hazırdım. O olmasaydı başka bir şeyle tanırdınız. Normal hayatta üşengecimdir ama işimde çalışkanımdır.