SONAT BAHAR

Ali Poyrazoğlu deyince akan sular duruyor. Yılların ismi, tüm enerjisi ve birikimini sahneye akıtan bir isim o. Bu sene 60. sanat yılını kutluyor. Kendi adını taşıyan tiyatrosunun ise 50. yılı...

Bu toplumun tiyatro kültürünün en önemli isimlerinden biri olmasının yanı sıra yönetmen, radyo ve televizyon programcısı, yazar, çevirmen ve seslendirme sanatçısı olarak sayısız esere imza attı ve atmaya devam ediyor. 80'li yıllarda pek çok müzikalde rol alan ve kurduğu Yeşil Kabare'de Adile Naşit, Yıldız Kenter, Zeki Müren, Müjdat Gezen, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Rasim Öztekin gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosunda güldürü kadar müzik de önemli bir yer tutuyor.







Bizet'nin Carmen'ine duyduğu yakın ilgiyi, 10 yıl önce yine İstanbul Tiyatro Festivali için yarattığı ve tiyatroseverlerin büyük ilgisiyle yıllarca sürdürdüğü Asi Kuş'tan bildiğimiz Poyrazoğlu, yepyeni projesi Habanera Makamı'yla sahnede... Bir kez daha Carmen'e dönerek tiyatro ve operayı buluşturuyor. Poyrazoğlu bu gösteride, anılarından hareketle, mizahi diliyle ve caz tınıları eşliğinde, sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çizmeye hazırlanıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali'nin bu yılki Onur Ödülü'nün de sahibi olan Ali Poyrazoğlu festival için yarattığı yepyeni projesi Habanera Makamı 19 Kasım'da Süreyya Sahnesi'nde...