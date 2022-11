SONAT BAHAR

Akaretler Sıraevler tartışmasız, İstanbul'un önde gelen kent yaşam ve kültür sanat destinasyonlarından biri... Geçmişin izlerini, hikayelerini barındıran sıra evleri sergiler yoluyla gezmekse tam bir zamanda yolculuk. Artweeks@ Akaretler'in 7. Edisyonu, 2-13 Kasım tarihleri arasında farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eserler sunuluyor.







Dünyanın en havalı caddeleri listesine giren Türkiye'den tek giren Akaretler'e yolunuzu düşürmek için bundan iyi bir fırsat olamaz. Siz mümkünse şöyle güzel bir kahvaltı için yolunuzu buraya düşürün, ardından çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eşsiz eserlerini ziyaret edin. Ücretsiz olduğunun altını çiziyorum. Tek yapmanız gereken, siteden bir kod almak...

Bir grup gazeteci ile birlikte sergileri gezmeden önce harika bir sanat sohbeti için bir yemek buluşmasındaydım.







Yemekte, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk, "Biz bu yolla sanatı her kesimin ulaşabileceği, çekinmeden ziyaret edebileceği bir noktaya getirmiş olduk. Sanat fuarı yılda bir kez yapılan, geniş, tek bir mekan içerisinde standlara bölünmüş ve içinde sadece lokal-yabancı galerilerin ve sanat yayınlarının yer aldığı bir yapı. Artweeks'i kurumsallaşmış bir sanat fuarından farklı adlandırmak gerektiğine inanıyoruz" diyor.

Kesinlikle haklı. Her bir organizasyon, her bir fuar, her bir sergi bize yeni bir ufuk açıyor ve belli ki her defasında halkın her kesimine ulaşmaya başlıyor.

Akaretlerdeki bu sıra evlerin tarihi de bunun için önemli mekanlardan. Yemekte holdingin CEO'su Sinan Temo: "Geçen edisyon 110 bin ziyaret gerçekleşmişti, bu 7. Edisyon'da 26 galeri katılımcımız ile birlikte 200 bin'den fazla ziyaret bekliyoruz" diyor.