Üzgünüm ama başaramadılar... Aselsan yönetimi, Afrin Harekâtı'ndan sonra ekonomik şantaja başlayan ABD'ye gerekli cevabı verdi. Halka arz sürecinden çekilen ABD'li aracı kurumların yerine yerli şirketlerle yola devam edeceğini açıkladı. Benim de gündeme getirdiğim 'yerli aracı kurum' önerisini dikkate aldıkları için yönetim kurulu başkanı İbrahim Özkol ve genel müdür Faik Eken'i yürekten kutluyorum.

Peki bundan sonra ne olur?

Edindiğim bilgiye göre, önümüzdeki hafta halka arz sürecine davet edilen yerli aracı kurumlar Aselsan yönetimiyle toplantı yapacak. Akabinde aracı kurumlar yabancı yatırımcılar için 'road show'a çıkacak. Mayısta halka arz çalışmasının tamamlanması öngörülüyor. İskontolu fiyat, halka arz öncesi hissenin borsadaki değerine göre belirlendiği için şu anda o konuda bir şey söylemek için erken... Ama öyle görünüyor ki, 28-32 TL arasında belirlenme olasılığı yüksek... Şunu da söyleyeyim... Bugünlerde Aselsan hisselerinin borsada yaşadığı düşüşe aldanmayın. Zira, iskonto yapılacağı için yatırımcılar ellerindeki hisseyi satıp iskontolu fiyattan tekrar alma derdinde. Bu da her hisse senedindeki gibi olağan bir süreç...

Talep nasıl olur derseniz...

Bu yıl ocaktan bu yana 6 şirket halka arz edildi. Yerli yatırımcılar bu şirketlerin hisselerine kendilerine ayrılan payın 18 katı talep gösterdiler.

Keza yabancılar da... Yani 'halka arzı yabancı aracı kurum yapmadı' diye Türkiye piyasasına gelmemezlik etmediler. Mesela, Enerjisa'nın halka arzını yerli bir aracı kurum yaptı. Yabancı yatırımcılar hisseye adeta akın etti. Halka arz edilen bölümün yüzde 76.5'ini aldılar. MLP Sağlık'ta da halka arzı yerli aracı kurum yaptı. Hisselerin yüzde 83'lük bölümünü yabancı yatırımcılar kaptı.

Türk savunma sanayisinin gözbebeği Aselsan'da farklı bir tablo beklenebilir mi?

Bana göre, yerlisi de yabancısı da bu hisse senedi için birbiriyle yarışır. Yerli yatırımcının Aselsan'ın halka arzını milli bir görev olarak göreceğini düşünüyorum. Düşünsenize, dolar 1 senedir aynı seviyelerde dolaşıyor. Benim tezim, döviz mevduatı olanların dahi Aselsan hissesi için sıraya gireceği yönünde... Yabancı yatırımcının da böyle bir potansiyele seyirci kalmayacağını biliyorum.