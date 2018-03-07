"Yine seni özledim.

Yine aklım karıştı baba...Özlem aklı karıştırır mı? Bunu öğretmemiştin bana"... Sanırım 2010'da şehit olan bir polis memurunun çocuğunun yazdığı şiirdi bu...

Ne zaman şehit haberi duysam bu satırlar gelir aklıma... Biz sıcacık yatağımızda mışıl mışıl uyuyalım diye polis ve askerimizin terörle mücadelede canlarını nasıl ortaya koydukları, kamu düzenini korumak için gece-gündüz demeden nasıl çalıştıkları, asayişi sağlamak için nasıl fedakârca görev yaptıklarını unutuyoruz ya kimi zaman... Onları unutmadığımızı göstermenin en güzel yolu sanırım geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkmakla oluyor.

Size bu konuda örnek olacak bir polis şefini anlatacağım.

Mustafa Çalışkan'ı bilmeyeniniz yoktur. Kendisi 2015'ten bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başında bulunuyor. 15 Temmuz'daki hain darbe kalkışmasının önlenmesindeki en önemli isimlerden biriydi. Belki de sırf o gün yaptıkları nedeniyle Türkiye tarihinde adı ve emrindeki polisler kahramanlıklarıyla anılacak.

Geçen gün bir sohbet sırasında Mustafa Çalışkan'ın camiaya yaptığı bir hizmeti anlattılar.

Kendisine sorsam eminim 'reklam yapma' diye yazdırmazdı.

Ama ben yaptığının diğer meslek camialarına da örnek olabileceğini düşündüğüm için kaleme almak istedim.

Duyduğuma göre, Mustafa Çalışkan, müdürlük yaptığı dönemde şehit olan 67 polisin ailesine ev almak için bir proje başlatmış. Bugüne kadar 36 şehidin ailesi yeni evlerine kavuşmuş.

Hem de istedikleri semtten ev sahibi olmuşlar. Ortalama 500- 600 bin TL'lik evler için Mustafa Çalışkan'ın müteahhitlerle sıkı pazarlıklar yaptığını, fiyatı yarı yarıya indirdiğini de anlattılar.

Şehit ailelerine alınan daireler İstanbul Polis Hizmetleri Derneği'nde biriken parayla alınmış.

Derneğin parasını o baloda, bu gezide harcamayıp böyle bir sosyal sorumluluk projesi başlattığı için kendisini yürekten kutluyorum.

Umarım, Çalışkan örneği tüm Türkiye'ye yayılır...