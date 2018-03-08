Köyünü göçten kurtardı yılın girişimcisi oldu

Enerji Bakanlığı’nın ilkini düzenlediği “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödüllerinde yılın girişimcisi olan Zümran Ömür, Kars Boğatepe köyünün çehresini değiştirdi. Göçü önleyen çalışmalarıyla köydeki kadınlara örnek oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı bu yıl ilki düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerinde en dikkat çeken isimlerden biri de yılın girişimcisi seçilen Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür oldu. Ömür, önceki gece düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederken, kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine vurgu yaptı. 46 yaşında, 3 çocuk annesi Ömür, 2007'de kurduğu Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'yle köyün çehresini değiştirmiş bir isim. Dernekte başkanlık yapmaya başlayan ilkokul mezunu Ömür, 45 kadınla birlikte birçok projeye imza attı.



PEYNİR MÜZESİ KURDU

Dernek üyeleri, köye, uzman hekimler getirerek 35 tıbbi bitki üzerinde çalışma yapıp, hangi bitkinin ne zaman toplanacağını, nasıl kurutulacağını, neye şifa olduğunu, krem yapmayı, yağ çıkartmayı öğrendi. Ömür, endemik bitkiler ve yöresel mutfak lezzetlerinin tanıtımını üstlenip, 32 çeşit peynirin gelecek nesillere aktarılabilmesi için Ekolojik Peynir Müzesi ve Bitki Müzesi'ni kurdu. Kars gravyer peynirinin de doğum yeri konumunda olan Boğatepe köyünde tanıtım çalışmaları yaptı. Zümran Ömür'ün başkanlığını yürüttüğü dernekteki kadınlar iletişim kursları, yoga ve sağlıklı beslenme eğitimi alıyor. Ömür, köye gelen turist grubundan birinin cep telefonu kamerası kayıttayken yaptığı Fransızca konuşması internette yayımlandıktan sonra sosyal medyada da fenomen olmuştu.



GÜRSEL, YÜZYILIN PROJESİ'NDE ÇALIŞTI

Akademi Ödülü'nün sahibi olan Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel de enerji alanında yakıt, lityum iyon ve hava pilleri konularında çalışmalar yapıyor. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olan Gürsel, özellikle üstün özellikli grafen malzemesinin, yakıt pillerinde katalizör desteği olarak kullanılması, modifiye edilmesi ve grafen esaslı elektrotların üretimi konularında önemli projelere imza attı. Alkan, Avrupa Birliği 7. Çevre Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı kapsamında "yüzyılın projesi" olarak adlandırılan Grafen Projesi'nde Türkiye'den yürütücü olarak yer aldı.



Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın önderliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" töreniyle bir ilk gerçekleştirildi.



EŞİTLİĞİ DESTEKLEDİ ÖRNEK ŞİRKET OLDU

'Enerjide Örnek Şirket' Ödülü'nü ise "Hayatı Aydınlatıyoruz" sloganıyla yola çıkarak rakiplerine kadın istihdamında fark atan Uludağ Elektrik Perakende A.Ş. aldı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, şirketin kadın çalışan sayısına dikkat çekti. Türkiye'de kadın çalışan oranı yüzde 27.5 iken, Uludağ Elektrik yüzde 35 kadın yönetici ve yüzde 49 kadın çalışan sayısıyla dikkat çekiyor. Şirket, insan kaynakları politikalarında kadınerkek eşitliğini destekliyor.



NASIL SEÇİLDİLER?

'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödüllerinin sahipleri nitelikli kriterlerle belirlenen puanlama sistemiyle belirlendi. Jüri üyeleri her bir kategoride ayrı ayrı puantaj oranına sahip risk alma ve cesaret, çevreye duyarlılık, sosyal ve ekonomik katkı, yerli kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik, yenilikçilik gibi alanlarda adaylara puan verdi. 100 üzerinden verilen puanlar sonucu kategorilerin birincileri belirlendi.



ENGELLİLERİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRDI

Gecede Profesyonel Ödülü'nü alan Rahime Meydan da çalıştığı Aksa Doğalgaz da engelliler için çok önemli projelere imza attı. Bayburt ve Gümüşhane illerinde görev yapan doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ilk ve tek kadın şirket müdürü Meydan, 'Can Yoldaşı' projesi ile doğalgaz acil hattını ve çözüm merkezini arayan engelli abonenin talebini anlatmasını beklemeden acil ekiplerinin olay yerine yönlendiriyor.



TERMİK SANTRALİ ÇEVRE DOSTU HALE GETİRDİ

İş Dünyası Ödülü'nü alan Prof. Dr. Nevin Selçuk termik santrallerde akışkan yatak yakma teknolojileri alanında 126 makaleye imza attı. Park Termik Elektrik Santrali ve Ticaret A.Ş. bünyesinde danışmanlık hizmeti veren Selçuk, asfaltit yakıtlı ileri teknoloji akışkan yatak kazanlı Silopi Termik Santrali'nin kurulumda sağladığı bilimsel yaklaşımla yerli kaynak asfaltitin yakıt olarak kullanıldığı çevre dostu ve verimli termik santralin Türkiye ekonomisine kazandırılmasında önemli rol oynadı.



ŞAMPİYONLUKLAR JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜNÜ GETİRDİ

Jüri Özel Ödülü de 2013 ve 2017 dünya şampiyonu olan Vakıfbank voleybol takımına gitti. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, kazandığı 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Top Teams Kupası şampiyonluğu ve 1 Challenge Şampiyonluğu ile Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı unvanına sahip.



