Çok hoşuma giden bir Temel fıkrası var. Temel ile Dursun promosyonlu meşrubat alırlar. Meşrubatı açan Temel hemen kapağa bakar: 'Tekrar deneyin.' Kapağı kapatıp tekrar açar ve okur: 'Tekrar deneyin.' En sonunda sinirlenen Temel, Dursun'a dönüp "Ula Tursun. Ha punlar pizi kandıriy. İki saattir deneyrum hâlâ pi şey çıkmadi" der. Fıkra erken seçim tarihi açıklandığından bu yana siyasette gördüğümüz manzarayı anlatmıyor mu sizce de? Biliyorsunuz, 1993'te Sivas Belediye Başkanı olan bugünün Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu kendisini Madımak Oteli'nde Alevi-Sünni çatışmasına zemin hazırlamakla suçlayan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gitti. Arkasından 'Ekmek için Ekmelettin' vakasına dönüşmesi kuvvetle muhtemel adaylar ortaya atıldı. Anlayacağınız, Temel Bey tekrar tekrar şansını deniyor. Ama üzülerek belirteyim. Kapağın altından Hazine yardımı da çıkmaz çatı adayı da...