Ajanlık yaptığı için tutuklanan ve ev hapsinde bulunan Andrew Craig Brunson'la ilgili birkaç gündür ilginç gelişmeler var. Bir tarafta ABD'den Brunson'un 12 Ekim'deki mahkemede serbest bırakılacağı haberleri pompalanıyor. Diğer tarafta Brunson'u ziyaret eden gizemli papaz James McCurry ve ilişkileri... İlki yargıyla ilgili bir hadise olduğu için yorum yapmak doğru olmaz. Ancak McCurry'nin ziyaretiyle ilgili birkaç kelam etmek gerekir.

Önceki gece aHaber'de Canan Barlas ile gündem programını izleyeniniz oldu mu bilmiyorum. Orada SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve yardımcısı Nazif Karaman, McCurry'nin Brunson'u ziyarete geldiği resmi plakalı aracın Kamil Feridun Özkaraman'a ait olduğunu söyledi. Atv de konuyu haber bültenine taşıdı. Özkaraman adını duyunca kendi kendime "Ne tuhaf ilişkiler!" dedim.

Gelin bendeki bilgileri anlatayım. Siz zihninizi biraz yorun.

McCurry'nin bindiği 34 TR 8536 plakalı araç trafikte halen Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne kayıtlı... Üniversitenin hukuk müşaviri Tanıl Başkan, 19 Mart 2018'de aracın Kamil Feridun Özkaraman'ın şirketi Mikado Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş.'ye satıldığını, vergi tahkikatları olduğu için teslim senediyle işlemin gerçekleştiğini, bu haftadan itibaren Maliye ve SGK nezdinde yürütülen görüşmeler neticesinde aracın gerçek sahibinin trafik tescile gireceğini söylüyor.

Gelelim can alıcı soruya... Kim bu Kamil Bey?

Kamil Bey ilginç biri! Kimi emekli asker diyor, kimi birilerinin parasını yöneten işadamı... Anlayacağınız karşınıza nereden, nasıl çıkacağı belli olmuyor!

Adını ben de ilk kez Deniz Baykal'ın damadının şirketi Ataç İnşaat, Antalya Koleji, Anteks Tekstil ve SPK'nın suç duyurularıyla duymuştum. Ama tabii Kamil Bey o günlerden sonra epey büyümüş! Mikado dışında başka şirketlerle bağlantısı var mı diye bakın. Yok yok...

Vista Teknoloji, Modeks Tekstil, Komak Isı Yalıtım, Bukombin Bilişim bunlardan birkaçı... Kamil Bey'in adı kayıtlarda sık sık SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'la geçiyor. Misal, Borajet Havacılık'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı, Kervansaray otellerinde yönetime girmiş bir isim, SBK Air'in eski yönetim kurulu üyesi, Komak Isı Yalıtım'ı SBK'dan devralan kişi...

Bu kadar mı? Hayır...Dedim ya... Kamil Bey ilginç birisi diye... Mesela, 2012'de Levon Termendzhyan, Friedrich Grosz Roell, Mehmet Özbey'in kurduğu Noil Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'ye giriyor. Genel müdür oluyor. Bir sene sonra Termendzhyan ile birlikte 5 milyon TL sermayeli şirketi apar topar tasfiye edip, devrediyor.

Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen) ismi de yabancı gelmedi değil mi?

Evet, Aslan Levon lakablı Termendzhyan'ı geçtiğimiz günlerde ABD'de devam eden 511 milyon dolarlık kara para davası haberlerinden hatırlarsınız. Hani, adı Mega Varlık Yönetim Kurulu Başkanı, Mormon tarikatı üyelerinden olduğu iddia edilen Jacob Ortell Kinsgton ile geçiyor ya...

Aklınız karıştı değil mi?

Bana kalırsa, Brunson-McCurry'nin gizemli görüşmesi kadar Brunson- McCurry-Özkaraman bağlantısı da sorgulanmaya değer... Sanırım istihbarat birimleri, Kamil Bey'in kim olduğunu, Papa'nın özel temsilcisi olduğu söylenen McCurry'ye arabasını neden tahsis ettiğini, Brunson'u tanıyıp tanımadığını, bu ilişkiler ağıyla Mormon tarikatı arasında bir bağlantı olup olmadığını, Levon Termendzhyan ile mesaisini sorar. Biz de meseleyi öğreniriz...