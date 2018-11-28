Ne hayallerle iş başı yapmıştı Ali Koç 3 Haziran'da…

Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk, hissedar para bekliyordu.

Ama beceremedi…

Baksanıza…

Takım Süper Lig'de küme düştü, düşecek. 14 puanla sondan dördüncü. Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dahi geçemedi. Hissedarların ceplerinden bedelli sermaye artırımıyla 120 milyon TL çıktı. Şirketin hisseleri yüzde 65 eridi. Piyasa değeri 660 milyon TL'ye düştü. Kulübün borcu dağı çoktan aştı.

İşin garip tarafı; kulüp yönetimi bu kötü gidişata 'dur' demek yerine tribünlere oynamak istiyor.

Baksanıza, önceki gün yapılan genel kurulda Aziz Yıldırım ve 5 yöneticiyi ibra etmediler. Yasalarda var, ibra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılabiliyor. Muhtemelen, Ali Koç'la ekibi, Aziz Yıldırım ve 5 yöneticiyi kulübün zararını gerekçe gösterip mahkemeye verecek.

Eski ve yeni yönetim hesaplaşadursun. Ben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yerinde olsam Fenerbahçe'ye kayyum atarım!

Şaka yapmıyorum. Biliyorsunuz, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören kulüplerin, Sermaye Piyasası Kanunu gereği 5 dönem üst üste zarar etmemeleri gerekiyor. Ederlerse, SPK şirkette imtiyazlı hisseleri sonlandırıp yönetici atayabilir. Fenerbahçe bu çizmeyi çoktan aştı. 5 yıldır zarar 860 milyon TL oldu.

Kim bilir belki kayyum Fener'i şampiyon yapar?