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DİLEK GÜNGÖR
28 Kasım 2018, Çarşamba DİLEK GÜNGÖR

Özhaseki ve Gökçek faktörü…

Doğma büyüme Ankaralı, kütüğü Kayseri'de bulunan biri olduğum için sanırım, dün bütün gün telefonum durmadı. Herkes "Ankaralı olmayan Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığında şansı var mı yok mu?" diye soruyor.
Yahu adam Ankaralı değil ama uzaydan da gelmedi. 5 dönem üst üste belediyecilik yaptı, üzerine milletvekilliği ve bakanlık tecrübesi kattı. Muhalefet çok güçlü bir aday bulamazsa banko seçilir. Üstelik, Ankara'da ana omurgalardan biri olan Melih Gökçek de arkasında…
Bana kalırsa, Özhaseki'nin Ankara adaylığı fotoğrafına bu çerçeveden bakmak gerekir. Biliyorsunuz, Ankara'da Mustafa Tuna'yla Gökçek'in yıldızı barışmadı. Münakaşa sürerken bir anda Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiaları ortaya atıldı. Sonra ile arasında 'ılımlı' mesajlar gitti-geldi. Velhasıl, bugüne gelindi.
Beğenirsiniz beğenmezsiniz… Ama şu gerçeği değiştiremezsiniz. Gökçek hâlâ Ankara siyasetinde önemli bir figür ve oyun kurucu…

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