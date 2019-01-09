Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği'nin kulüpleri mali açıdan terbiye edeceği programın detayları ortaya çıktıkça yeni bilgiler de geliyor.

Biliyorsunuz, önceki gün Yıldırım Demirören ve Hüseyin Aydın aSpor'da açıklamalarda bulundu. Programda benim dikkatimi çeken en önemli bölüm, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Kulüp Lisans Kurulu'nun yapısının değiştirileceği, buraya bankacıların da alınacağı kısım oldu.

Ne demek bu?

Bu kurul, bir kulübe lisans verilip verilmemesine, lisansın geri alınmasına ve kulüp lisans talimatında öngörülen cezaların uygulanıp uygulanmamasına karar veren yer… Değerlendirmelerini sportif, altyapı, idari, hukuki ve mali kriterlere dayandırarak yapıyor. Bir nevi kulüplerin denetim merkezi… Şimdi kulüplere kredi veren bankaların temsilcileri de burada yer alacak.

Böylece, futbol kulüpleri faiz dışı fazla gerçeğiyle tanışacak. Denk bütçe kavramını öğrenecek. Harcanabilir gelirin ne olduğunu anlayacak.

Mali kurallara uymadılar mı!

İşte o zaman Lisans Kurulu geçmişteki gibi talimatla değil, tarafsızlıkla karar alabilecek. Federasyon, sıkı denetim kurallarını herkese eşit uygulamak zorunda kalacak.

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Gelin biraz daha açayım…Malum, federasyon bu kurulu bugüne kadar pek tarafsız çalıştırmıyordu.Bana göre, programın başarılı olması için Meclis'te bekleyen'nın bir an önce çıkarılıp, bugüne kadar har vurup harman savuran, borçla transfer yapıp takıma hiçbir başarı getirmeyen, yanlışlarından sorumlu tutulmayan, görev süresi bittiğinde ceketini alıp sallanarak gidende getirilmeli…Taraftarlar da kulüp yöneticileri de yazdıklarıma kızabilir.Fakat kimse kusura bakmasın. Artık deniz bitti, herkes şapkasını önüne alıp düşünsün.Seçim sizin?