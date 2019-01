Getir bilançonu yap transferi

Türk futbolu için mali rehabilitasyon dönemi başlıyor. 31 Ocak’ta nakit akışını sunacak olan kulüplere sıkı denetim gelecek. Gelirler önce borca aktarılacak kalan parayla transfer yapılacak

Türk futbolunu mali açıdan hizaya sokacak projede sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan, Bankalar Birliği, Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hazırladığı plana göre, kulüpler eskisi gibi har vurup harman savuramayacak. Mali rehabilitasyona tabi tutulacak kulüpler, bundan sonra harcamalarını gelir-gider dengesine göre yapacak. Borç batağındaki kulüplerin yayın, sponsorluk ve Passolig gelirlerinden, önce kamunun ve bankaların alacakları düşülecek, kalan para harcamalar için kulüplere verilecek. Döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanmaya yasak getiren ekonomi yönetimi, benzer bir modeli futbol kulüpleri için de uygulayacak. Bu çerçevede, yabancı futbolcu transferine sınır getirilmesi planlanıyor. Federasyon'un belirleyeceği mali kurallara uymayan kulüplere yaptırımlar getirilecek. Kurala uymayan kulüpler default (temerrüt) riskiyle karşı karşıya kalacak.



SIKI DENETİM GELİYOR

Yeni plana göre, ilk aşamada, Süper Lig'deki futbol kulüpleri 31 Ocak tarihine kadar TFF'ye ve Bankalar Birliği'ne gelir-gider bilançolarını eksiksiz sunacak. Fotoğrafa göre kulüplerin borçlarının yapılandırılması aşamasına geçilecek. Her kulübün mali yapısına göre yapılandırma kuralları getirilecek. Kimine 5 yıl, kimine 2 yıl, kimine 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli gibi seçeneklerle yapılandırma yapılacak. Bu yapılandırmalarla kulüplere nefes aldırılacak.

Planın ikinci aşamasında ise gelirleri giderleri karşılayamayan ve her yıl aradaki açığı borçlanmayla kapatmaya çalışan kulüpler sıkı denetim altına alınacak. Mali disiplinin sağlanarak harcamaların kontrol altına alınması için federasyon kurallar belirleyecek. Bu kurallara uymak zorunlu olacak. Uymayanlara yaptırımlar getirilecek.



GELİR ÖNCE BORCA

Federasyonun futbol kulüpleriyle birlikte üzerinde çalıştığı plana göre, kulüpler için 'ayağını yorganına göre uzat' dönemi başlayacak. Mali rehabilitasyon olarak adlandırılan bu dönemde kulüpler gelirlerinden fazlasını harcayamayacak. Kulüplerin yayın, sponsorluk ve Passolig gelirleri öncelikle borçlara gidecek. Kulüpler kalan parayla transfer yapabilecek. Kulüplerin oyuncuları ve teknik direktörleri için bütçelerinde ve transferlerin amortisman maliyetlerinde belli bir seviyeyi geçmemeleri şart olacak. Aksi takdirde cezaya çarptırılacaklar.



YABANCIYA SINIR

Transfer harcamalarında kulüp bütçesinin bir buçuk katının aşılmaması, gelirlerin yüzde yetmişinden daha fazla harcamaya yönelinmemesi, yabancı futbolcu transferine sınır getirilmesi gibi kurallar devreye alınacak. 2017 verilerine göre, İngiltere, Almanya ve İspanya'da oyuncu ücretlerinin gelire oranı yüzde 55'teyken, Türkiye'de bu rakam yüzde 80'e ulaşmış durumda. Bunun sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor.



LİSANS DAHİ ALAMAYACAKLAR

Her kulübün bir reytingi olacak. Mali kural dışına çıkanlara disiplinden puan düşürmeye, para cezasından müsabakalardan diskalifiye edilmeye kadar birçok yaptırım uygulanacak. Mali rehabilitasyon programından çıkan kulüp federasyondan lisans dahi alamayacak. Bankalar açısından da kulüp default (temerrüt) riskiyle karşı karşıya kalacak.



BORÇ 10 MİLYAR

Edinilen bilgilere göre, Süper Lig'deki futbol kulüplerinin bankalara (6 milyar TL), kamuya, ticari işletmelere ve birbirlerine (4 milyar TL) olan borcu 10 milyar TL'yi geçiyor. En yüksek borç 6 kulüpte… Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un 7.5 milyar TL'lik borçlarının 4.5 milyar TL'sini finansal borçlar oluşturuyor.



FENERBAHÇE

Aktif: 1.690.961

Toplam borç: 2.772.606

Finansal borç: 2.059.387

Öz kaynak: -1.081.644

Zarar: 344.538



BEŞİKTAŞ

Aktif: 1.136.666

Toplam borç: 1.823.609

Finansal borç: 1.041.799

Öz kaynak: -686.943

Zarar: 177.837



GALATASARAY

Aktif: 1.224.101

Toplam borç: 1.657.674

Finansal borç: 750.831

Öz kaynak: -433.548

Zarar: 117.933



TRABZONSPOR

Aktif: 442.259

Toplam borç: 1.215.034

Finansal borç: 741.167

Öz kaynak: -772.774

Zarar: 191.891



* BİN TL