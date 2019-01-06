Getir bilançonu yap transferi

Türk futbolunu mali açıdan hizaya sokacak projede sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülüğünde başlatılan, Bankalar Birliği, Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hazırladığı plana göre, kulüpler eskisi gibi har vurup harman savuramayacak. Mali rehabilitasyona tabi tutulacak kulüpler, bundan sonra harcamalarını gelir-gider dengesine göre yapacak. Borç batağındaki kulüplerin yayın, sponsorluk ve Passolig gelirlerinden, önce kamunun ve bankaların alacakları düşülecek, kalan para harcamalar için kulüplere verilecek. Döviz geliri olmayan şirketlere dövizle borçlanmaya yasak getiren ekonomi yönetimi, benzer bir modeli futbol kulüpleri için de uygulayacak. Bu çerçevede, yabancı futbolcu transferine sınır getirilmesi planlanıyor. Federasyon'un belirleyeceği mali kurallara uymayan kulüplere yaptırımlar getirilecek. Kurala uymayan kulüpler default (temerrüt) riskiyle karşı karşıya kalacak.
SIKI DENETİM GELİYOR
Yeni plana göre, ilk aşamada, Süper Lig'deki futbol kulüpleri 31 Ocak tarihine kadar TFF'ye ve Bankalar Birliği'ne gelir-gider bilançolarını eksiksiz sunacak. Fotoğrafa göre kulüplerin borçlarının yapılandırılması aşamasına geçilecek. Her kulübün mali yapısına göre yapılandırma kuralları getirilecek. Kimine 5 yıl, kimine 2 yıl, kimine 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli gibi seçeneklerle yapılandırma yapılacak. Bu yapılandırmalarla kulüplere nefes aldırılacak.
Planın ikinci aşamasında ise gelirleri giderleri karşılayamayan ve her yıl aradaki açığı borçlanmayla kapatmaya çalışan kulüpler sıkı denetim altına alınacak. Mali disiplinin sağlanarak harcamaların kontrol altına alınması için federasyon kurallar belirleyecek. Bu kurallara uymak zorunlu olacak. Uymayanlara yaptırımlar getirilecek.
GELİR ÖNCE BORCA
Federasyonun futbol kulüpleriyle birlikte üzerinde çalıştığı plana göre, kulüpler için 'ayağını yorganına göre uzat' dönemi başlayacak. Mali rehabilitasyon olarak adlandırılan bu dönemde kulüpler gelirlerinden fazlasını harcayamayacak. Kulüplerin yayın, sponsorluk ve Passolig gelirleri öncelikle borçlara gidecek. Kulüpler kalan parayla transfer yapabilecek. Kulüplerin oyuncuları ve teknik direktörleri için bütçelerinde ve transferlerin amortisman maliyetlerinde belli bir seviyeyi geçmemeleri şart olacak. Aksi takdirde cezaya çarptırılacaklar.
YABANCIYA SINIR
Transfer harcamalarında kulüp bütçesinin bir buçuk katının aşılmaması, gelirlerin yüzde yetmişinden daha fazla harcamaya yönelinmemesi, yabancı futbolcu transferine sınır getirilmesi gibi kurallar devreye alınacak. 2017 verilerine göre, İngiltere, Almanya ve İspanya'da oyuncu ücretlerinin gelire oranı yüzde 55'teyken, Türkiye'de bu rakam yüzde 80'e ulaşmış durumda. Bunun sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor.
LİSANS DAHİ ALAMAYACAKLAR
Her kulübün bir reytingi olacak. Mali kural dışına çıkanlara disiplinden puan düşürmeye, para cezasından müsabakalardan diskalifiye edilmeye kadar birçok yaptırım uygulanacak. Mali rehabilitasyon programından çıkan kulüp federasyondan lisans dahi alamayacak. Bankalar açısından da kulüp default (temerrüt) riskiyle karşı karşıya kalacak.
BORÇ 10 MİLYAR
Edinilen bilgilere göre, Süper Lig'deki futbol kulüplerinin bankalara (6 milyar TL), kamuya, ticari işletmelere ve birbirlerine (4 milyar TL) olan borcu 10 milyar TL'yi geçiyor. En yüksek borç 6 kulüpte… Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un 7.5 milyar TL'lik borçlarının 4.5 milyar TL'sini finansal borçlar oluşturuyor.
FENERBAHÇE
Aktif: 1.690.961
Toplam borç: 2.772.606
Finansal borç: 2.059.387
Öz kaynak: -1.081.644
Zarar: 344.538
BEŞİKTAŞ
Aktif: 1.136.666
Toplam borç: 1.823.609
Finansal borç: 1.041.799
Öz kaynak: -686.943
Zarar: 177.837
GALATASARAY
Aktif: 1.224.101
Toplam borç: 1.657.674
Finansal borç: 750.831
Öz kaynak: -433.548
Zarar: 117.933
TRABZONSPOR
Aktif: 442.259
Toplam borç: 1.215.034
Finansal borç: 741.167
Öz kaynak: -772.774
Zarar: 191.891
* BİN TL