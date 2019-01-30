Dün ajanslar haberi 'flaş' olarak duyurduğunda adaletin vuku bulmasına sevinsem mi yoksa geç işlediğine üzülsem mi bilemedim. Son dakika geçen haberlerde, kısa süre önce sessizce emekliye ayrılan general Edip Özkan Akgülay'ın Diyarbakır'daki ankesör soruşturması kapsamında FETÖ'den gözaltına alındığı bilgisi veriliyordu.***Adil Öksüz
O an aklıma 15 Temmuz gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde yaşananlar, defaten konuyu yazıp-çizmemize rağmen üç maymunu oynayan kamu görevlileri hatta bu meselelere girdiğimiz için hakkımızda tahkikata başlayan yargı mensupları geldi.
Peki kimdi bu general?
15 Temmuz'u hatırlayın. O gece birçok hava üssü kapatıldı. Diyarbakır'daki hava üssü hariç… Üs komutanı Deniz Kartepe, emekli general Mehmet Şanver'in kızının düğünündeydi. Kartepe düğünde olduğu için üssün komutası Edip Akgülay'daydı. Akgülay, Genelkurmay ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden uçuş yasağı gelmesine rağmen 6 adet F16 ve Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacı Semih Terzi'nin CN 25 CASA uçağının üsten kalkmasına göz yumdu. Bu uçaklar gidip milletin Meclis'ini bombaladı, Ömer Halisdemir'i şehit etti, Emniyet'in binasını vurdu. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Akgülay, gözaltına alındı. Ama sağolsun Ankara'daki savcılar bir tanık ifadesiyle 20 gün içinde kendisini salıverdi. O gece yaşananlara sır perdesi çekildi, Akgülay'ın yıldızı parlatıldı.
'ün kaçırıldığı Almanya'daki NATO üssüne (Ramstain) direktör yapıldı. O arada biz gazete olarak defalarca kendisiyle ilgili soru işaretlerini gündeme taşıdık. Yazdıkça 'bir el (!)' Akgülay'ı yükseltmeye devam etti. Türkiye'ye dönünce F16'ların eğitim merkezi olan Merzifon 5. Ana Jet Üssü'ne komutan yapıldı. O da yetmedi hava kuvvetlerinin beynine, Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne terfi ettirildi. Düşünsenize, Başkan Erdoğan'ı koruyan F16'lar da onun emrindeydi, TSK'nın savaş uçakları da…
Sonra… 2 yılda terfiye doymayan general, kısa süre önce tası tarağı toplayıp istifa etti.
(Bu ara askeriyede nedense istifa modası var! Geçenlerde de 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın bulunduğu Dalaman'da Hava Meydan Komutanı olan Albay Murat Selçuk Çol da istifa edip, emekliliğini istemişti.
Hani, 15 Temmuz'dan 3 gün önce darbeci generallerle buluştuğu söylenen albay…)
Neyse Akgülay meselesine tekrar döneyim… İstifasından 15 gün geçmeden bir de baktık ki, hava kuvvetlerinin beynine oturtulan Akgülay, Diyarbakır'da ankesör soruşturmasından çıktı, FETÖ
'den gözaltına alınıp, tutuklandı.
Gelelim asıl kritik soruya… 15 Temmuz'dan sonra kim veya kimler bu generali korudu? Akgülay'ın Askeri Şura'da terfi ettirilmesine kimler zemin hazırladı? İstihbarat örgütleri bugüne kadar uyudu mu?
Bunları "Bakın, biz demiştik" edasıyla övünüp böbürlenmek için yazmıyorum. Siyasetten yargıya, istihbarattan emniyete herkesin işini doğru dürüst yapması gerekiyor. FETÖ'yle mücadele şakayı da kaldırmaz, savsaklanmayı da…