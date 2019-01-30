Dün ajanslar haberi 'flaş' olarak duyurduğunda adaletin vuku bulmasına sevinsem mi yoksa geç işlediğine üzülsem mi bilemedim. Son dakika geçen haberlerde, kısa süre önce sessizce emekliye ayrılan general Edip Özkan Akgülay'ın Diyarbakır'daki ankesör soruşturması kapsamında FETÖ'den gözaltına alındığı bilgisi veriliyordu.

O an aklıma 15 Temmuz gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde yaşananlar, defaten konuyu yazıp-çizmemize rağmen üç maymunu oynayan kamu görevlileri hatta bu meselelere girdiğimiz için hakkımızda tahkikata başlayan yargı mensupları geldi.

Peki kimdi bu general?

15 Temmuz'u hatırlayın. O gece birçok hava üssü kapatıldı. Diyarbakır'daki hava üssü hariç… Üs komutanı Deniz Kartepe, emekli general Mehmet Şanver'in kızının düğünündeydi. Kartepe düğünde olduğu için üssün komutası Edip Akgülay'daydı. Akgülay, Genelkurmay ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden uçuş yasağı gelmesine rağmen 6 adet F16 ve Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacı Semih Terzi'nin CN 25 CASA uçağının üsten kalkmasına göz yumdu. Bu uçaklar gidip milletin Meclis'ini bombaladı, Ömer Halisdemir'i şehit etti, Emniyet'in binasını vurdu. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Akgülay, gözaltına alındı. Ama sağolsun Ankara'daki savcılar bir tanık ifadesiyle 20 gün içinde kendisini salıverdi. O gece yaşananlara sır perdesi çekildi, Akgülay'ın yıldızı parlatıldı.

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