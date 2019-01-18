FETÖ finansörü Aynes Gıda'da "Denizli'deki mahkeme yanlış yaptığını anladı" diye seviniyordum.

Maalesef, sevincimi kursağımda bırakan bazı gelişmelerin yaşandığını öğrendim.

Hatırlarsınız daha önce bahsettim. 10 Aralık'ta Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes'te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumunu kaldırıp şirketi eski sahiplerine devretti. 14 Aralık'ta yeni yönetim başa geçti. İlk iş konkordato işlemleri başlatmak oldu. Gürcistan'a firar eden Hüseyin Civan'a 284 bin TL transfer etmeye çalışan yeni yönetim yakayı ele verince Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kayyumun kaldırılması kararına itiraz etti. Sonra Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi şirkete yeniden kayyum atadı. Fakat bu kayyumlar Ticaret Mahkemeleri'nin belirlediği isimler oldu. Aynı mahkeme 15 gün sonra şirketi TMSF'ye devretti devretmesine de… O iki haftada atı alan Üsküdar'ı geçti!

Bakın o arada neler yaşandı?

Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla işbaşı yapacak olan ticaret mahkemesi kayyumları Aynes'te denetim görevlerine sahip çıkmadı. Hatta şirkete dahi uğramadı. Şirketin yönetimini devralan FETÖ sanığı eski sahiplere de gün doğdu. Öğrendiğime göre, 15 günde Aynes Gıda'da onlarca fiktif hesap açıldı. Ölmüş kişilerin adlarına şirketin kasasından süt ödemeleri yapıldı.

***

15 günlük zarar ne kadar biliyor musunuz?Düşünsenize,TMSF bünyesinde1 milyar TL ciroya ulaştırılan,her ay kasasında 5 milyonTL nakit bulunan ve satışahazırlanan şirket, bir 15 gündaha FETÖ sanığı sahiplerindedursa ne olurdu?Bildiğim kadarıyla, TMSF zararı tahsil etmek için dava açtı. Ancak önemli olan testi kırılmadan adım atmak. Bana kalırsa, Aynes Gıda'da yaşananları, FETÖ'cü şirketleri eski sahiplerine devretmeye meyilli tüm mahkemeler başucu kitabı yapmalı… Hatta daha da ileri gideyim., Aynes'te olduğu gibi FETÖ'nün şirketlerini mahkemede sanık durumundaki eski sahiplerine iade eden ve aldıkları kararlarla memleketin