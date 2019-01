Her satırından bir şey öğreniyorsunuz. Okudukça tüyleriniz ürperiyor. Kan dondurucu cinayeti işleyenlere lanet okuyorsunuz. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinin sırlarını konu alan "Diplomatik Vahşet" kitabından bahsediyorum.

Malumunuz, 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve hunharca katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetinin her ayrıntısını dünya SABAH'tan okudu. Cinayeti an be an takip eden ekip ise SABAH'ta özel haberleriyle her daim gündem yaratan Özel İstihbarat Servisi'ydi. Araştırmacı gazeteciler Abdurrahman Şimşek, Nazif Karaman ve Ferhat Ünlü kapalı kapılar ardında işlenen cinayetle ilgili topladıkları dokümanları, aldıkları ve edindikleri bilgileri 20 gün gibi kısa sürede istihbarat-polisiye romanı tadında kaleme döktü. 29 Aralık'ta Turkuvaz Kitap tarafından yayınlanan "Diplomatik Vahşet", kısa sürede D&R'larda en çok satanlar listesine girdi. Ben de kitabı ilk alanlardan ve bir solukta okuyanlardanım.

5N1K sıralamasıyla yazılan kitapta, Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi infaz timiyle ilgili ayrıntılardan tutun da hunharca işlenen cinayetin ses kayıtlarına, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara nasıl ayrıldığına, beş valizle taşınmasına kadar her detay mevcut…

En dikkat çekici bölüm elbette ki; MİT Başkanı Hakan Fidan'ın dahi "Ben yeterince dinledim. Hunharca işlenmiş cinayetin kayıtlarını tekrar terar dinlememe gerek yok. Siz dinleyin, işiniz bitince bana haber verirsiniz" diyerek midesinin kaldırmadığını ima ettiği ses kayıtları… Cinayeti işleyen infaz ekibi 'Kaplan Tim'inin konuşmalarını burada uzun uzun anlatmayacağım.

Bana göre, kitabı okuyacaklar bir başka detaya daha dikkat etsin. MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suudi İç İstihbarat Servisi Başkanı Abdülaziz bin Muhammed el Huveyrani'nin aralarında geçen konuşmalara... Ne diyor Fidan? "İşi siz yaptınız. Bu bir kangren. Kangrenli kolu kesmeniz lazım. Ne zaman, nereden keseceğinize siz karar vereceksiniz. Ama geç kalırsanız bütün vücuda yayılır."

Biliyorsunuz, Ankara'nın elinin ne kadar güçlü olduğunu anlatan bu sözler Riyad'ı inkârdan, cinayeti kabul aşamasına getiriyor. Böylece, İstanbul'da dünyaca ünlü bir gazeteciyi vahşice öldürerek Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyenlerin oyunu bozuluyor.

Fazla söze gerek yok. Uzatmayayım, Kaşıkçı cinayetini anlatan bu kitabın herkesin kütüphanesinde olması gerek...