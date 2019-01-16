Biliyorsunuz, geçen hafta 13 bankanın katılımıyla açıklanan KOBİ'lere 20 milyarlık destek paketi çok tartışıldı.

İşletmelere nefes aldıracak projede Akbank'ın ismini göremeyince bir tweet attım, sağ olsunlar harekete geçtiler. "Geç haberimiz oldu" diyerek çekimser kaldıkları projeye sonradan katıldılar.

Tanıtımı yapılmadan önce duyurulan "KOBİ'ye Değer Kredisi"nden geç haberdar olmaları sanırım holdingde işlerin yoğun ve karışık olmasından kaynaklanıyor.

Malum, Sabancı Holding'in gelirlerinin neredeyse yüzde 60'ının geldiği Akbank, bedelli sermaye artırımı sürecinde… 4 milyarlık çıkarılmış sermayesini yüzde 30 artırarak 5.2 milyara çıkarmaya çalışıyor. Bu sermaye artırımıyla ortakların cebinden 3 milyar TL para çıkması öngörülüyor.

Duyduğuma göre, holdingde ortakların kafası biraz karışık… Sermaye artırımının zamanlaması konusunda aile içinde tartışmalar yaşandığı hatta bazı aile fertlerinin artırıma katılmakta isteksiz olduğu kulağıma geldi.

Nedenini bilmiyorum.

Acaba aile fertleri ceplerinden para çıkacağı için mi şu dönemde bankaya nakit para koymak istemedikleri için mi yoksa bankacılıktan yoruldukları için mi isteksizler?

Türkiye'nin dördüncü büyüğünün sermaye artırımı perşembe günü tamamlanacak.

Sanırım o gün tabloyu daha net göreceğiz…