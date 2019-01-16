Hani "bir taşla üç kuş vurmak" deyimi vardır ya… Ziraat Bankası'nın geçen hafta açıkladığı kredi kartı yapılandırması projesi de o hesap… Kim ne derse desin! Dahice bir fikir, iyi tasarlanmış bir business plan, diğer bankaları peşinden koşturmaya mahkum edecek bir dizayn… Çünkü, kart borcu olanlar Ziraat'e koşup krediyi çekince diğer banka kredi kartları iptal ediliyor. Kredi kartı almasında sakınca olmayanlara da Ziraat'in Bankakart Combo'su veriliyor.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Birincisi, diğer bankaların kredi kart pazarında hakimiyetlerinin sarsılması demek… İkincisi, müşteri kaybetmek istemeyenlerin Ziraat'in peşine takılması demek...

Nitekim, Vakıfbank topa girip, kendi müşterileri için yapılandırma programı açıkladı.

Halkbankası'nın da çalışmayı başlattığını duydum. Bence, özel bankalar da bu duruma sessiz kalamayacak.

Üçüncüsü, gelirine uygun olsa da olmasa da cebinde onlarca kart olanların hizaya sokulması demek… Zira, artık gelire uygun olmayanlara yeni kart verilmiyor.

Tebrikler Ziraat… Böyle plana ancak şapka çıkarılır!