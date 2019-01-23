Devlet büyüklerimiz hep diyorlar ya… "Türkiye'nin başına bela olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yarın başka ülkelerin başına da bela olacak" diye… Haklılarmış!

Bakın, örgüt Avrupa'nın göbeğine kadar nasıl girmiş!

Kısa adı Çekya olan Çek Cumhuriyeti'nin yerini sorsam belki birçoğunuz haritada gösteremezsiniz. Ama örgütün elemanları Gaziantep'ten kalkmış, bu kendi halindeki Avrupa ülkesini bulmuş, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek isteyen ülkenin bürokratlarını kandırmış, Çekya'nın en yüksek meblağdaki kredisini kapmış, borcunu da ödememiş… Şimdi Çekler yana yakıla paralarını kurtarma derdinde…

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