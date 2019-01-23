Devlet büyüklerimiz hep diyorlar ya… "Türkiye'nin başına bela olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yarın başka ülkelerin başına da bela olacak" diye… Haklılarmış!***
Bakın, örgüt Avrupa'nın göbeğine kadar nasıl girmiş!
Kısa adı Çekya olan Çek Cumhuriyeti'nin yerini sorsam belki birçoğunuz haritada gösteremezsiniz. Ama örgütün elemanları Gaziantep'ten kalkmış, bu kendi halindeki Avrupa ülkesini bulmuş, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek isteyen ülkenin bürokratlarını kandırmış, Çekya'nın en yüksek meblağdaki kredisini kapmış, borcunu da ödememiş… Şimdi Çekler yana yakıla paralarını kurtarma derdinde…
Hikâyeyi baştan anlatayım… Gaziantep
'te FETÖ'nün önemli finansörlerinden Naksan Holding
var. Bünyesinde Naksan Plastik, Adularya Enerji
, Royal Halı
gibi firmaları bulunduran holdingin sahipleri yargılanıyor, şirketleri de TMSF
tarafından yönetiliyor. Naksan Holding
ile ilgili müsadere kararı çıktı. Ama FETÖ'cü sahipleri holdingi öyle bir borca batırmış ki… TMSF, işe yarayan birkaç şirketi satıp holdingin banka
borçlarını kapatmak istiyor. Bu satılacak şirketler arasında bir tanesi dikkat çekiyor. O da Adularya Enerji
… FETÖ'cü Nakipoğlu ailesi Eskişehir
'de 31 arsası ve kömür madeni bulunan Yunus Emre Termik Santrali
'ne Chez Export Bank'tan yani Çekya'nın Eximbank'ından 432 milyon euroluk kredi alıyor
. Santralin değerinin neredeyse iki katı
… FETÖ'nün tuzağına düşürdüğü Çekya, tarihinde görülmemiş bir krediye imza atıyor.
Hatta daha sonra bu kredi bankanın genel müdürünün başına bela oluyor. Adamcağız görevinden istifa etmek zorunda kalıyor. Halen 795 kişinin çalıştığı maden işliyor ama santral çalışmıyor. Çekler ayda bir-iki TMSF'yi ziyaret ediyor. Paralarının en azından bir kısmını kurtarmak için uğraşıp duruyor.
Anlayacağınız, 30 Ocak'ta yapılacak ihalede Adularya Enerji satılırsa FETÖ'cülerin başlarına çorap ördüğü Çekler de bir 'ohh' çekecek.***
Bunları niye anlattım? Belki, bu yaşananlar birilerine ders olur. Öyle ya, bugün Türkiye'ye, Çekya'ya. Yarın Güney Afrika'ya, ABD'ye.
Hâlâ FETÖ'ye kol kanat geren kim varsa başlarındaki belayı anlasın!