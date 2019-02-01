Sanki seralar tamamen yerle bir oldu, bahçeler söküldü, tarlalar yandı bitti kül oldu. Hadi şimdi hortumdan dolayı Türkiye'nin tarım deposu Antalya'da sıkıntı yaşanıyor onu anladık. 1 aydır fırtına, yetersiz güneşlenme, yağmurlar nedeniyle mahsulün çiçek dökmesi ve soğukların ürünü yakmasıyla bir nebze üretimin azaldığını da kabul ediyorum. Ama Antalya'nın halcisinde bir haller var!

Yaş-meyve sebzecilerin komisyoncusu Nevzat Akcan'ın açıklamalarına hemen hemen her gün bir yerlerde rastlıyorum. Geçen sene de aynıydı, bu yıl da… Vallahi onu dinlesek, ülkede kıtlık çıkacağını zanneder, balkonlara sera kurup meyve-sebze yetiştirmeye başlarız.

Ya "Geçmiş olsun artık ucuza ürün yok", ya "Mayısta ayvayı yediniz, birçok üründe sıkıntı yaşanacak", ya "Patlıcan-biber marketten çıktı devamı da gelecek" demeye getiriyor.

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İnanmayan,Antalya halindeki meyve-sebze üreten çiftçileriarasın. Kimse komisyoncu başkan kadar'bittik, mahvolduk' edebiyatı yapmıyor. Herkes mevsimsel sıkıntıyı atlatınca işlerin normale döneceğini söylüyor.O halde başkanın derdi ne?Vallahi komisyoncunun açıklamalarının kronolojisine baktım. Hükümet ne zaman Hal Yasası'yla ilgili ciddi adımlar atılacağını söylese, komisyoncu başkan arpasının kesileceğini anlayıp, muhalefete başlamış. Aklı sıra bir bardak yağmurda fırtına koparmaya çalışıyor (!)Niye mi böyle davranıyor?Çünkü, Hal Yasası çıkarsa Nevzat Akcan gibilerinin 'tatlı' kârları azalacak da ondan…(Çiftçi de ne yapsın garibim. Malını komisyoncu üzerinden sattığı, banka kredi vermeyince onların vereceği çeklere gebe kaldığı için ses çıkaramıyor.)Şimdi Hal Yasası çıkarsa bu komisyon işleri öyle tutturabildiğine olmayacak ya... Tatlı kârlar yüzde 3-4'e düşecek ya… Bunların telaşı da karamsarlığı da muhalefeti de bundan…Fakat komisyoncu abiler için üzgünüm!Artık sizin mafyavari şekilde üreticiyi avucunuza alacağınız, taş atıp kolunuz yorulmadan kazandığınız yüksek kârları cüzdana atacağınız, yetmiyormuş gibi çıkıp vatandaşı tedirgin etmeye kalkacağınız dönemler bitiyor…