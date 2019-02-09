Kaynak’ı delmeye başladılar

FETÖ’nün en önemli finansörlerinden Kaynak Holding’le ilişkili üç şirket, TMSF’nin yönetiminden alındı. Mahkeme kararıyla, fon etkisizleştirildi. Benzer kararlar son dönemde arttı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanması yeni bir taktik uygulamaya başladı. FETÖ'yle iltisaklı, 17-25 Aralık öncesinde ve sonrasında örgüte finansal destek sağladığı bilinen, himmet toplayıp organizasyon düzenleyen işadamları önce etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oluyor, ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan şirketlerini geri almaya çalışıyor. Mahkemelere koşan FETÖ'cü işadamları ya şirketlerini tamamen devralıyor ya da firmalarının yönetimlerini ele geçiriyor. Son dönemde TMSF, mahkeme kararlarıyla, birçok şirkette yönetim kayyumluğundan denetim kayyumluğuna geçirildi. Bu sistemle fon, FETÖ şirketlerinde etkisizleştirildi. En son karar da Kaynak Holding'le bağlantılı şirketler için çıktı.



1 AYDA SONUÇLANDI

15 Temmuz'daki hain darbenin ardından İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kayyum atanan Perla İç ve Dış Ticaret ile İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kayyum atanan Günyap Yapı ve Güntaş Gündüzbey İplik'in sahipleri Numan ve Yasin Dinçer, şirketlerindeki yönetim kayyumluğunun kaldırılması, kalkmıyorsa da denetim kayyumluğuna geçilmesi için İstanbul 11. Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçeyle başvurdu. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, bir ay içinde FETÖ dosyasında şüpheli bulunan Dinçerler'in talebini görüşerek karara bağladı. Mahkeme, MASAK raporunun sunulmadığı bahanesiyle şirketlerin yönetimini eski sahiplerine verdi.



MATRUŞKA PARÇALARI!

Üç şirket de FETÖ'nün en önemli finansörlerinden olan, el konulduktan sonra tıpkı bir matruşka gibi içinden birçok şirket çıkan Kaynak Holding'le organik ve inorganik bağlantısı bulunan firmalar... Günyap Yapı ve Güntaş Gündüzbey İplik'e Ağustos 2016'da kayyum atanmıştı. Ekim 2016'da da Perla İç ve Dış Ticaret'in yüzde 60 hissesinin Günyap Yapı'ya ait olduğu tespit edilmiş, yönetimi fona geçmişti.



TMSF ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Mahkemelerın aldığı denetim kayyumluğu kararlarıyla TMSF, FETÖ'cü şirketlerin yönetimini eski sahiplerine veyahut onların belirleyeceği isimlere bırakmak durumunda kalıyor. Şirketler, sanık ya da şüpheli konumundaki FETÖ'cü sahiplerinin belirleyeceği kişiler tarafından yönetiliyor. TMSF'nin denetim kayyumlarının karar alma ve ticari faaliyetlere karışma yetkisi olmuyor.



AYNES'TE PARALAR UÇTU

AYNES'TE de benzer durum yaşanmıştı. Şirket, TMSF'den alınıp eski sahiplerine devredilmişti. Yeni yönetim, firari FETÖ'cülere para transferi yapmaya kalkmıştı. Daha sonra şirkete Ticaret Mahkemeleri'nin belirlediği kayyumlar atanmıştı. O sırada şirkette fiktif hesaplar açılıp, ölmüş kişilerin adlarına 2 milyon TL süt ödemesi yapılmıştı. Şirket de tekrar TMSF'ye geçmişti.



KAYNAK İLK DEĞİL

SON dönemde Türkiye'nin birçok ilindeki mahkemelerde bu yönde kararlar çıkmaya başladı. Sahipleri firar eden Süvari Giyim'in şirketleri, Adana'daki Karteks, Samsun'daki Tozlu Grubu, Gaziantep'te Işık Ahşap ve Yaşar Ağaç, Bolu'da Bolu Dağı A.Ş. gibi birçok şirketin yönetimi TMSF'den alındı.