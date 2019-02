Zayiat bitince fiyat %30 düşer

Bakan Pekcan, yüksek fiyatlara çözüm getirecek Hal Yasası’nda sona gelindiğini söyledi. Pekcan, “30 yerde üretici bölgesi halleri kurulacak. Sistemdeki yüzde 30’luk zayiat önlenecek ve indirim olarak yansıtılacak” dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son günlerde vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olan market, pazar ve Hal'lerdeki yüksek fiyatlara çözüm getirecek yasal düzenlemenin çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Hal Yasası'yla ilgili bütün paydaşlardan görüş alarak bir çalışma hazırladıklarını anlatan Pekcan, "Türkiye genelinde 30 yerde üretici bölgesi ve tüketici bölgesi halleri kurulacak. Üretici bölgesi halleri üreticiye yakın yerlerde olacak. Oralarda toplama, ayıklama, tasnifleme, ambalajlama yapılacak. Sonra ürünler tüketici bölgesi hallerine getirilecek" dedi.

Üretici birliklerini güçlendirmek istediklerini, Hal'lerde üretici birliklerine yüzde 30 yer vereceklerini anlatan Pekcan, "Bir üretici 100 liraya kiralıyorsa dükkanı, birlikler 25 liraya kiralayacak. Komisyoncular isterlerse üretici birliklerinde yer alsınlar, isterlerse tüccar olsunlar. Kârı da zararı da tüccarda olsun" diye konuştu.



KOMİSYONCU KAYIT İÇİNE GİRECEK

Yasayla komisyoncuların ortadan kaldırılacağına dair bir algı oluştuğunu söyleyen Pekcan, "3 bin 700 tane komisyoncu var. Biz onları sistemin dışına itme niyetinde değiliz, daha çok sistemin içine alıp, herkesi kayıt altına almak istiyoruz. Hal rüsumunu (vergiler) kaldıracağız. Profesyonel yönetici getireceğiz. Hal'de beyaz et de, kırmızı et de, su ürünleri de, sebze-meyve de, çiçek de satılsın. İki tane pilot projeyle başlayacağız" diye konuştu.







YÜZDE 30 ZAYİAT VAR

Malın üretim bölgesinden tüketim yerine giderken yüzde 30 zayiata uğradığına işaret eden Pekcan, bu konuya çözüm için ambalajlama standartları ve soğuk zincir mecburiyeti getirdiklerini anlattı. Üretici bölgeleri ve nakliyede bununla ilgili bütün çalışmaların hazır olduğunu belirten Pekcan, "Bir üreticiyle soğuk zinciri çalıştık. Ciddi oranda bir zayiat farkı var. Bu sistemle ürünün daha hızlı teslimatı olacak. Bire bir üretici birliklerinden tüketiciye ulaşmış olacak. Yüzde 30'luk zayiat önlenirse bu fiyatlara da yüzde 30 indirim olarak yansır" dedi.



1.825 ÜRÜNÜN GRAMAJIYLA OYNAMIŞLAR

Yapılan denetimlerin sonuçlarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Pekcan, 90 bin ürünün denetlendiğini, gramajıyla oynanan 1.825 ürün tespit ettiklerini, 6.500 üründe de haksız rekabet bulduklarını söyledi. Hal Kayıt Sistemi'yle haftalık fiyat artışlarını takip ettiklerini vurgulayan Pekcan, "Her şeyi online hale getirebilirsek günlük olarak da göreceğiz" dedi.



İHRACAT RAKAMLARINA YENİ DÜZEN

İhracat rakamlarının dünyada özel ve genel ticaret sistemi diye iki şekilde açıklandığını dile getiren Pekcan, şöyle konuştu: "Biz bugüne kadar özel ticaret sistemini uyguladık. Bu sistemde serbest bölgeler ve antrepolar dahil edilmiyor. Ama genel ticaret sistemine geçilse bu rakamlar da görünecek. TÜİK ile konuştuk. Onlar genel ticaret sistemi rakamlarını 2013'ten itibaren tutmuşlar. Daha önceki rakamlar olmadığı için istatistiksel açıdan genel ticaret sistemine geçmeyi pek uygun görmediler. Biz bir çalışma başlattık. Bundan böyle hem özel ticaret sistemini, hem de genel ticaret sistemini göreceğiz."







71 BİN TÜKETİCİ FİYATLARI ŞİKAYET ETTİ

Denetim yapılan yerlere Reklam Kurulu üzerinden ceza kesildiğini anlatan Bakan Pekcan, "ALO 175 ve ALO 171 hatlarına 63 bin şikayet geldi. Şikayetlerin yüzde 56'sı gıda ürünlerinde, 9'u deterjanda, 8'i de bebek ürünlerinde geldi. 57 bin kişi mobil uygulamayı indirdi. Buradan da 7 bin 834 kişi ürün şikayetinde bulundu. Tüketiciler ürünün fotoğrafını çekip gönderdiğinde bu, hem İl Ticaret Müdürlüğü'ne gidiyor hem de genel merkeze gidiyor. Anında ve bu ürünle ilgili ne yaptık diye size geri dönüş yapıyor. Şimdi de İl Ticaret Müdürlüğü devreye giriyor. Bununla ilgili işlem yapıyor, hangi ürün, hangi market tespit ediyor. Ürünle ilgili rapor veriyor. Biz de bu rapor karşılığında kendilerinden savunma istiyoruz. Savunmalarında firmalar genellikle ürünün hammaddesinin yurtdışından temin edildiğini söylüyor. Savunmalarına göre ceza kesiyoruz. Ürün başında 70 bin lira. Bunu bizim 10 katına çıkarma yetkimiz var" dedi.



LİBYA'DA MÜTEAHHİTLERİN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Geçen hafta Libya Planlama Bakanı ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Pekcan, "Libya ile mutabakat zaptı imzalamak üzere bir anlaşma tutanağı imzaladık. Müteahhitlerin yarım kalan işlerindeki alacakları bir ödeme takvimine bağlanacak. Avansını almış ama işe başlamamış olanlar var. Onlar belki masrafını alıp avans iadesi yapacak, belki Libya hükümeti hiç başlamamayı düşünecek. Güvenliğin sağlandığı bölgede yarım kalan işleri olan müteahhitler var. Öncelikli olanların tamamlanması görüşüldü. 3 ay içinde çözüm üretilecek. Türk firmaların Libya'da yarım kalan projelerinin devamına yönelik çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kalındı" dedi.