600 bin işletme 100 milyar ödeme

Muhalefetin KGF kredileriyle ilgili algı operasyonu çöktü: 600 bin işletme 300 milyarlık kredi kullandı. Kredilerin 100 milyarı geri ödendi, kalanı vadesinde yatırılıyor. Sadece 8 milyar TL’lik kredi yeniden yapılandırıldı. Takibe dönüşüm oranı % 1.35

Muhalefet partilerinin Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullanılan kredilerin geri dönmediğine ilişkin iftirası çöktü. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, bugüne kadar KGF kefaletiyle 300 milyar TL kredi kullandırıldığını belirterek, "Bu kredilerin 3'te biri yani 100 milyar TL'lik bölümü kapandı. 3'te ikisi de vadesinde ödenmeye devam ediyor. KGF kredilerinde tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 1.35'i geçmiyor. Bankacılık sektöründe bu oran yüzde 4 civarında" dedi.



600 BİN İŞLETMEYE DESTEK

300 milyar TL'lik kefalet destekli krediden 600 bin işletmenin yararlandığını anlatan Gergerli, "Firmaların kullandığı kredilerin ortalama büyüklüğü 500 bin TL. Vadeler 36 ay, faiz yüzde 16 civarında. 300 milyarlık kaynağın yüzde 32'si imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere verildi. İhracatın finansmanı için 47 milyar TL kaynak aktardık. Kalan kısım ise hizmetler, turizm, ulaştırma gibi sektörlere gitti. İnşaatın payı oldukça düşük" diye konuştu. En son kullandırılan 25 milyar TL'lik kaynağın limitinin bitmek üzere olduğunu söyleyen Gergerli, şunları vurguladı: "Firmaların limitlerin açılması konusunda beklentisi var. En son TOBB'un Ekonomi Şurası'nda konu gündeme getirildi."



8 MİLYAR YAPILANDIRILDI

Kredilerin geri ödenmediği ve yeniden yapılandırıldığına ilişkin öne sürülen iddiaları da yalanlayan Gergerli, şöyle devam etti: "300 milyar TL'lik kredinin sadece 8 milyar TL'si yapılandırıldı. Bu da toplam 300 milyar TL'lik kaynak içinde çok cüzi bir rakam. Kullanılan kredilerin yüzde 90'ı yeni kredi… Yani şirketler alıp diğer bankalara borçlarını kapatmak için kullanmamışlar. Refinansman oranı sadece yüzde 5." KGF kredisi çekip de konkordato ilan eden şirket sayısının da 240 olduğunu söyleyen Gergerli, "Bu şirketlerle ilgili de bankalara yaşatma tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.



NE İŞE YARIYOR?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil oluyor. Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü krediy yönelik kefalet veriyor.



HAZİNE'YE YÜK GELMİYOR

Hazine garantili KGF desteklerinin devlete neredeyse bir kuruş bile yük getirmeden yürüdüğünü, ayrıca kamu yararına önemli bir işlev gördüğünü söyleyen İsmet Gergerli, bankacılık sistemi, istihdam ve SGK prim tahsilatında da ciddi fayda sağlandığına işaret etti.